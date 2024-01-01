Технологии и кадры В Пермском крае состоялась третья Межрегиональная выставка-форум «Прикамский Агрофест — 2024» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае состоялось одно из ключевых событий для отрасли сельского хозяйства в регионе. На площадке Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в с. Лобаново 18-19 июля прошла третья Межрегиональная выставка-форум «Прикамский Агрофест — 2024».

В этом году в программу мероприятия вошли как уже знакомые участникам и посетителям, так и новые события. В экспозиции участвовали более 200 единиц сельхозтехники и оборудования ведущих компаний-производителей и дилеров. На выставке животноводства и племенного дела были представлены лучшие поголовья племенного молочного и мясного скота из порядка 20 хозяйств региона.

В первый день «Агрофеста», 18 июля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом. Он отметил, что сельское хозяйство должно развиваться, и выставка-форум помогает это реализовать.

«Выставка для аграриев — возможность узнать новинки отечественной и зарубежной промышленности, показать собственные достижения и технологии. Кроме того, это способ познакомиться с деловыми партнёрами, найти новые рынки сбыта. В рамках форума представители сельского хозяйства могут также задать вопросы органам власти о мерах поддержки, предоставляемых отрасли», — подчеркнул губернатор.

В рамках деловой программы мероприятия на протяжении двух дней обсуждались актуальные вопросы труда и производственной безопасности, перспективы развития молочного животноводства, поддержка малого и среднего бизнеса, новые возможности развития отрасли, современные тенденции и цифровизация, а также проблемы кадрового голода. Особое внимание было уделено программам господдержки сельхозпроизводителей в Прикамье, многие из которых реализуются благодаря нацпроектам, в том числе проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированным президентом России Владимиром Путиным.

Реализуемые в крае программы совершенствуются и актуализируются в соответствии с текущими условиями. Так, предоставляемые аграриям субсидии позволяют компенсировать часть затрат, субвенции передаются фермерам безвозмездно на конкретные цели. Также предприятия АПК могут получить льготные кредиты, а начинающие фермеры — гранты на безвозмездной основе при условии выполнения всех требований.

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, сельское хозяйство в регионе становится более технологичным и требует подготовки квалифицированных кадров по современным специальностям. Для снижения кадрового дефицита в АПК в Прикамье реализуется ряд серьёзных мер господдержки.

«Одна из самых результативных — программа "Профессионалитет", действующая на базе агроколледжей. Это интересный симбиоз, когда есть федеральное финансирование проекта и есть финансирование со стороны бизнеса, то есть будущих работодателей», — отметил глава ведомства.

В первый день при участии Дмитрия Махонина также прошло пленарное заседание «Новые возможности в развитии АПК: стройка, кадры, земля», в рамках которого обсуждались вопросы развития инвестиционного потенциала АПК, ввод земель сельскохозяйственного назначения в оборот и обеспеченность кадрами. Затем на главной сцене состоялось вручение наград лучшим работникам отрасли в регионе.

Во второй день, 19 июля, был организован Форум сельской молодёжи. Гости приняли участие в сессии «Кадры и кадровое обеспечение АПК» и командной интеллектуальной игре «Сельская мозгобойня». Также в рамках Года семьи в этот день прошли спортивные мероприятия Всероссийского марафона «Земля спорта».

Ставшая традиционной выставка-форум «Агрофест» проводится в целях взаимодействия органов власти, бизнеса и молодёжи, она позволяет участникам познакомиться с новинками сельскохозяйственной техники, пообщаться с производителями и дилерами, обменяться опытом с коллегами из Пермского края и ближайших регионов. Одной из ключевых её задач является привлечение молодых специалистов в агропромышленный комплекс. Организатором мероприятия выступает министерство агропромышленного комплекса Пермского края, ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса».

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