Оксана Кайгородова директор филиала МТС в Пермском крае Как увязнуть в болоте, ночевать в поле, заплатить за это и ни капли не пожалеть Поделиться Твитнуть

На днях с друзьями обсуждали планы на лето и отпуск. С удивлением для себя услышала много новых слов, которыми сейчас пользуются туристы, да и в целом была ошеломлена, насколько большой выбор сегодня для тех, кому наскучили привычные путёвки от туроператоров. Я говорю о видах путешествий, которых ещё лет пять назад точно не существовало.

Сегодня, если вы чётко определите цель вашей поездки и захотите крайне необычных впечатлений, перед вами может открыться мир этих самых неизвестных раньше слов. Расскажу лишь о некоторых из них.

Болотинг. Как можно понять из названия, это путешествие по болотам. Этот вид туризма подойдёт любителям природы и экстрима. Конечно, это не про полный релакс, а скорее наоборот, здесь придётся физически потрудиться. Зато полное единение с природой, чистый воздух и тишина. Плюс ко всему классные фотографии здесь вам точно обеспечены.

Деревнинг, или сельский туризм. Этот вид путешествий возвращает, так сказать, к истокам. Здесь вы будете просыпаться с первыми петухами (и это не метафора), готовить из овощей прямо с грядки, а возможно, и научитесь доить корову. В зависимости от выбранной локации вы сможете близко познакомиться с национальными традициями и прочувствовать местный колорит.

Гастротуризм. Наиболее приятный из всех видов, на мой взгляд. Конечно, попробовать разные кухни мира сегодня можно и в своём городе, но это не сравнится со вкусом традиционных блюд на их родине. Кстати, МТС Travel запустил уже три гастрогида: по Красноярску, Владивостоку и Калининграду. В них вы найдёте лучшие гастроточки города, рекомендации местных жителей и экспертов по локальной кухне, афишу гастромероприятий в регионе и советы туристам — например, что съедобного можно привезти из поездки. Также туристы получают гастрогиды в СМС в районах с большим числом ресторанов.

Джайлоо-туризм. Зародился в Киргизии, где слово «джайлоо» означает «горное пастбище» или «луг». Если вы выберете этот вид путешествия, то отправитесь в места, нетронутые цивилизацией, где нет ни отелей, ни заведений питания и зачастую ни мобильной связи. Но вся суть именно в этом — побыть наедине с собой и почувствовать себя отчасти племенным жителем. Здесь туристы живут в юртах и сами добывают еду.

Караванинг. Нет, это не про походы в пустынях с караванами и бедуинами. Это путешествие в доме на колёсах. При таком способе туризма очень удобно быть и путешественником, и домоседом одновременно. Идеально подходит для тех, кто хочет не зависеть от расписаний движения транспорта и иметь возможность каждый день просыпаться в новом месте.

Поэтому если вам не сидится на месте, то идею для путешествий всегда можно найти. А с этим может помочь наш сервис МТС Travel, где есть и бесплатные путеводители по регио­нам, и журнал для туристов, и возможность забронировать отели и купить билеты для будущей поездки. Путешествуйте, ведь оно того стоит!

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