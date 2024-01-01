Алёна Морозова «Словари подобны бабушкиному сундуку» Профессор Ирина Русинова — об исчезающих говорах Северного Прикамья и словарях, в которых они сохраняются Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В мае 2024 года в историческом парке «Россия — моя история» состоялась презентация словарей русских говоров Пермского края. Один из их авторов — доктор филологических наук, профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания, заведующий учебно-научной лабораторией региональной лексикологии и лексикографии ПГНИУ Ирина Русинова.

Чем интересен русский язык в Прикамье и почему в этой связи филологи изучают северные районы Пермского края?

Север Пермского края — регион, куда русские, по данным летописей, начинают проникать с XI века. Изначально это были новгородцы, позже здесь появляются жители Русского Севера, поскольку основным путём для переселенцев в Прикамье был путь по северным рекам в верховья Камы. Постоянно русские стали тут проживать с XIV—XV веков, поэтому самые ранние русские говоры Пермского края, так называемые старожильческие говоры на основе севернорусской речи, сложились именно здесь, на землях бывшей Перми Великой (так с XIV века называли территорию Верхнего Прикамья), поэтому интерес учёных прежде всего вызывали северо-восточные говоры Пермского края.

Идея «Словаря русских говоров севера Пермского края», который издаётся с 2011 года, принадлежит Нонне Петровне Потаповой, доценту кафедры теоретического и прикладного языкознания, много лет собиравшей диалектную лексику в экспедициях и входившей в состав авторов «Акчимского словаря». Именно она начала оформление полученных данных в картотеку и написание словарных статей. Я приняла от неё эту научную эстафету.

Какова главная задача этой работы?

Прежде всего, мемориальная — по сохранению памяти о традиционной культуре и самой культуры в слове. В каждой статье словаря мы приводим примеры текстов, в которых встречается то или иное слово. Если смотреть на эти тексты в совокупности, то словарь выступает как гипертекст о традиционной культуре.

Понимают ли студенты эту миссию? Как они относятся к необходимости проходить диалектологическую практику?

Традицию многочасовой подготовки студентов к выходу «в поле», тщательной обработки и систематизации полученных данных передавали из поколения в поколение наши наставники, звёзды уральской диалектологии — Елена Николаевна Полякова, Нонна Петровна Потапова, Франциска Леонтьевна Скитова, Людмила Александровна Грузберг.

К собирательской работе студенты относятся очень уважительно, они чётко понимают, зачем это делают и как будут использованы собранные материалы. На занятиях они всегда знакомятся с пермскими диалектными словарями, куда входят, разумеется, и студенческие данные. Вместе с тем труд молодого исследователя неизбежно сопряжён с ошибками. К примеру, слово «вандыш» — наименование маленькой рыбки гольяна — многие студенты склонны расшифровывать как «ландыш». Слово «челпан», означающее круглый каравай хлеба, некоторые записывают как «тюльпан». Понятное дело, что ребята не знают этих диалектных слов и поэтому пишут то, что наиболее созвучно каким-то знакомым словам. Подобного рода ошибки встречаются постоянно, начиная с первых диалектологических экспедиций, они зафиксированы в тетрадях. Все эти записи, сделанные от руки карандашом, мы по-прежнему храним у себя.

Помните ли вы, когда впервые отчётливо поняли, что составление словаря — то, чем вам хотелось бы заниматься?

Я родилась в деревне, и до семи лет диалектная среда была для меня основной. Моя бабушка не умела писать, она была простой деревенской женщиной с обычной для той эпохи судьбой: муж погиб на фронте, одна поднимала пятерых детей, всю жизнь работала в колхозе. И, конечно, она говорила «по-деревенски», её слова до сих пор в моей памяти. Большое влияние оказала и первая учебная практика — фольклорная. Затем — участие в фольклорном ансамбле университета и экспедиции на пермский север. Следующая ступенька на пути в мир диалектной лексикографии — работа в коллективе «Акчимского словаря». Это был колоссальный опыт. И, наконец, работа бок о бок с моими учителями — Еленой Николаевной Поляковой и Нонной Петровной Потаповой, которые и пристрастили меня к составлению словарей. Мне просто очень повезло с наставниками. Так же, как повезло с коллегами.

Почему составлять словари — важно? Ведь язык пластичен, динамичен, быстро изменяется со временем. Что даёт нам эта фиксация?

Действительно, язык пластичен, поэтому время от времени в России создаётся новый толковый словарь литературного языка. У диалектных словарей есть ещё одна важная функция — кумулятивная. Такие словари подобны бабушкиному сундуку. Они сохраняют то, что из языка и культуры безвозвратно исчезает. Хотим мы этого или не хотим, но традиционная культура наших предков, а также диалекты, обслуживающие эту культуру, под мощным влиянием литературного языка, городской цивилизации разрушаются, постепенно исчезают или, в лучшем случае, трансформируются, а в словарях эта культура хранится.

Учёные филологического факультета ПГНИУ создали шеститомный словарь говора одной деревни — Акчим Красновишерского района. Уже более двадцати лет деревня пустует, а словарь, в котором отражена жизнь этой деревни, остался.

Есть ли в «Словаре русских говоров севера Пермского края» какое-либо выражение, которое «цепляет» именно вас, и почему?

Очень интересными являются заимствования из других языков, прежде всего финно-угорских. Шишебаром на севере Пермского края называют репейник. Это слово пришло в русские говоры из коми-пермяцкого языка (там оно существует в формах «шышыбар», «шишыбарник»), хорошо освоилось и образовало, например, глагол «зашишебарить», то есть кинуть в кого-то репейными колючками.

Есть такие слова, которые существуют и в литературном языке, и в диалекте, но имеют разные значения. Скажем, уроками в пермских говорах называют вид магического вреда — болезнь, вызванную недоброжелательным взглядом, похвалой или завистью. Это слово обычно используется с каким-нибудь глаголом: «наложить уроки», «сделать уроки» — причинить такой вред, «вылечить уроки», «снять уроки» — избавить от него.

Каким вам представляется будущее «Словаря русских говоров севера Пермского края»?

Издание подобного словаря — огромный труд. Пока опубликованы два выпуска, которые включают словарные материалы на буквы А—Д, сейчас в работе третий выпуск (Е—З). Если говорить о будущем, то первая мечта очень простая — доделать словарь как можно раньше. Вторая мечта — объединить материалы этого и других пермских диалектных словарей, а также фольк­лорно-этнографических сборников, созданных в разных научных центрах Перми, в многотомном «Словаре русских говоров Пермского края». Вышедший в 2000—2002 годах «Словарь пермских говоров», безусловно, включает большой корпус русской диалектной лексики региона, но за несколько десятков лет, в том числе за последние тридцать, усилиями пермских диалектологов, этнографов и фольклористов собран колоссальный материал, который хотелось бы представить в общем диалектном словаре.

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