Алёна Морозова Партнёрство и развитие Пермский край принял участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным приняла участие в XIV Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая прошла в Екатеринбурге 8—11 июля. Основная тема форума в этом году — «Технологическое партнёрство: формируя образ будущего».

Промышленный потенциал

На главной индустриальной, торговой и экспортной площадке страны Пермский край представил уникальные разработки и технологии региональных предприятий. На объединённом стенде региона были представлены новейшие разработки 15 организаций: промышленные роботы, газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, акселерометры, инженерные конструкторы и пр. Участие в выставке приняли: «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «Меридиан», «Роботех», «Эрис КИП», «Нытва Новые Технологии», Суксунский оптико-механический завод, «ИнтроСкан Технолоджи», «Эл-Скада», «ВИПАКС», «Рус Импорт», Уральский завод противогололёдных материалов, «Биголэнд», «УралХимСорб», а также Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Пермь» и Пермский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) «Рацио­нальное недропользование».

Дмитрий Махонин отметил, что площадка даёт возможность региону презентовать собственный промышленный потенциал. Кроме того, форум помогает в расширении связей, сотрудничества и новых рынков сбыта для компаний края.

«Наша промышленность не стоит на месте — она развивается за счёт внедрения в производство уникальных IT-разработок, использования ресурсо- и энергосберегающих технологий. В Пермском крае уже накоплен внушительный опыт работы в наращивании взаимодействия с дружественными странами, а также в развитии промкооперации с предприятиями страны», — сообщил губернатор Прикамья.

Развитие сотрудничества

В деловую программу выставки вошли рабочие встречи с руководителями крупных промышленных холдингов России и других стран, в рамках которых обсуждалось развитие промкооперации и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Страной — партнёром выставки в этом году выступили Объединённые Арабские Эмираты. Делегация Пермского края во главе с Дмитрием Махониным встретилась с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Ахмедом Сувайна Аль Сувейди, генеральным директором кластера свободных экономических зон AD Ports Group Абдуллой Аль-Хамели.

Отметим, что Abu Dhabi Ports Group является застройщиком и регулирующим органом портов и связанной с ними инфраструктуры ОАЭ, который объединяет пять бизнес-кластеров: цифровые технологии, экономические города и свободные экономические зоны, транспортировка и снабжение, организация портов и судоходства.

Стороны обсудили вопросы взаимного товарооборота, развития промышленной кооперации, а также участие пермских компаний в предстоящей 28-й Международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC в Эмиратах. Пермский край планирует принять участие в ней четвёртый раз. На стенде представят 10 предприятий и организаций, которые заинтересованы в расширении сотрудничества с ключевыми компаниями страны-партнёра. Особое внимание стороны уделили вопросу час­тичной локализации производства пермских компаний на территории ОЭЗ в Эмиратах.

«Мы представили возможности наших предприятий в сферах машиностроения, нефте- и газопереработки. Также обсудили вопросы поставки товаров и услуг, развития промкооперации. Пермский край заинтересован в развитии международного сотрудничества. Рад, что этот интерес поддержали и коллеги из Абу-Даби», — рассказал Дмитрий Махонин.

В рамках «ИННОПРОМа» также прошли ещё несколько важных встреч. С торговым представителем РФ в Республике Вьетнам Вячеславом Хариновым глава Прикамья обсудил возможность участия предприятий региона в выставках на территории Вьетнама, а также дальнейшее развитие международного сотрудничества. С руководством АО «Группа Синара» и Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» обсуждались вопросы развития пассажирского железнодорожного транспорта и промкооперации.

Выстраивание деловых отношений с зарубежными партнёрами регион осуществляет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Партнёрами Прикамья на данный момент являются более 100 стран. За два года участия в международных форумах и бизнес-миссиях объём экспортных контрактов составил около 30 млрд руб., в планах — заключение соглашений ещё на 70 млрд руб.

Расширение производства

Одним из значимых событий по итогам «ИННОПРОМ-2024» стало подписание в присутствии главы Прикамья договора льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП) для АО «ОДК-СТАР» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) почти на 1 млрд руб. Средства пойдут на увеличение объёмов производства систем автоматического управления (САУ) вертолётными двигателями.

САУ полностью изготавливаются из отечественного сырья и компонентов, они применяются на вертолётах семейства Ми-8 и Ми-171 для гражданской авиации. Общий бюджет проекта составляет 1,2 млрд руб., из них ФРП предоставил 942,9 млн руб. Реализация проекта позволит создать на производстве более 130 рабочих мест.

«В этом году у нас в планах подписать пару десятков соглашений с фондом. Благодаря этому рассчитываем привлечь порядка 7 млрд руб. для нашей промышленности. Сегодняшнее соглашение с «ОДК-СТАР» позволит реализовать инвестпроект по производству агрегатов для вертолётной промышленности. Для нас это имеет большое значение. Понимаем, как сейчас важны вопросы импортозамещения, технологического суверенитета, выпуска всего, что касается лётных программ. Помимо этого, новое производство создаст новые рабочие места, а также увеличит поступления в региональный бюджет», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По данным Минпромторга Пермского края, за прошлый год российский и региональный фонды развития промышленности одобрили 15 проектов на общую сумму 6,7 млрд руб., в этом году одоб­рено уже 10 инвестпроектов на 3 млрд руб.

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