Завершение начатого В Пермском крае за четыре года количество недостроенных домов сократилось на 88% Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На заседании правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 17 июля был рассмотрен вопрос о процессе восстановления прав обманутых дольщиков. С 2019 года по настоящее время количество проблемных многоквартирных домов, брошенных застройщиками, снизилось с 73 до семи объектов, в правах восстановлены более 4 тыс. прикамцев.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что регион ставит перед собой задачу полностью решить вопрос защиты прав обманутых дольщиков. «С 2019 года из реестра проблемных объектов удалось исключить 66 домов — дольщики получили ключи или денежные выплаты. Подчеркну, пока каждый дольщик не получит ключи от квартиры или выплату возмещения, этот вопрос остаётся нерешённым и мы будем продолжать держать его на постоянном контроле, — акцентировал внимание глава региона. — Наша задача — до конца года решить вопросы по оставшимся объектам. Здесь важна гибкость. Примером может служить дом на ул. Декабристов, 97 в Перми. Понимая, что процесс достройки затягивался, мы направили ходатайство в фонд о смене способа восстановления прав дольщиков. Изменили его с достройки на выплату за счёт краевых компенсационных средств. Уже 133 человека получили денежные компенсации за квартиры».

Подробнее о сокращении количества проблемных многоквартирных домов доложил министр строительства Прикамья Артём Габдрахманов. По словам главы ведомства, из 73 объектов 30 домов были достроены. Дольщикам ещё 34 проблемных объектов федеральным Фондом развития территорий выплачиваются денежные возмещения. За выплатами обратились 1487 человек.

«С начала этого года уже проделана большая работа — завершено строительство четырёх домов. В 2023—2024 годах региональным фондом введены в эксплуатацию семь проблемных объектов: дома на ул. Толмачёва, 15, ул. Кировоградской, 68, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 112а, ул. Переселенческой, 98 и 100, ул. Углеуральской, 25. Свои долгожданные квартиры в достроенных домах получили 2958 дольщиков», — сказал глава регионального минстроя.

На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов остаётся семь МКД в Пермском крае, их ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года, 1141 дольщик получит свои квартиры. Из них ведётся достройка четырёх домов: на ул. Сокольской, 10б в Кировском районе Перми, ул. Старцева, 143 в Свердловском районе, ул. Карпинского, 108 (поз. 3.2) и ул. Карпинского, 110а (поз. 4.1), ЖК «Триумф. Вторая очередь» в Индустриальном районе. Ещё два дома достроены с применением региональных мер, идёт процесс ввода их в эксплуатацию, и один дом завершается застройщиком самостоятельно под контролем регионального минстроя и краевой Инспекции государственного строительного надзора.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин отметил, что с некоторыми дольщиками не удаётся связаться, чтобы произвести выплаты или передать ключи, в силу смены их места жительства или переезда в другой регион. «Для решения этого вопроса необходимо привлекать правоохранительные органы, которые готовы посодействовать и найти человека, чтобы восстановить его в правах. Кроме того, важно не только достраивать дома, но и благо­устраивать прилегающую территорию», — обратил внимание глава региона.

Добавим, губернатор также проинспектировал достроенный дом на ул. Углеуральской, 25. Дмитрий Махонин посетил его вместе с семьёй Климовых, которая в скором времени переедет в новую квартиру.

Напомним, дом на ул. Углеуральской стал третьим достроенным домом в ЖК «Весна», разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в начале июля, и с 9 июля дольщики уже принимают свои квартиры. Комплекс включал в себя четыре дома, один дом застройщик успел ввести в эксплуатацию, оставшиеся три попали в перечень проблемных. В этом году региональным фондом были завершены дома на ул. Переселенческой, 98 и 100, более 250 человек уже получили свои ключи. Завершения строительства проблемного жилого комплекса в микрорайоне Парковом в Перми ждали порядка 400 дольщиков.

Супруги Климовы поделились, что решение о покупке дома приняли, когда родился младший сын.

«Долго ждали дом. Когда застройщик ушёл в банкротство, были в растерянности. Жили в съёмном жилье, у родственников, продолжали платить ипотеку. Очень обрадовались, когда услышали слова президента Владимира Путина, что проблемы обманутых дольщиков будут решать, для этого создан государственный фонд. И наш губернатор быстро включился в работу, он один из первых в России, кто начал эту проблему решать оперативно. Большое спасибо и нашему президенту, и главе региона. Мы сегодня наконец-то получили ключи от нашей квартиры. Ура!» — поделилась впечатлениями семья.

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