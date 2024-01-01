Полина Путякова журналист В пользу бедных Как введение прогрессивной шкалы НДФЛ повлияет на экономику Поделиться Твитнуть

С 2025 года в России начнёт действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Прежняя ставка — 13% — будет действовать для годовых доходов до 2 400 000 руб. до вычета НДФЛ включительно. Далее с постепенным увеличением лимита дохода будут применяться ставки 15%, 18%, 20% и 22%. Максимальная ставка применима к части дохода выше 50 000 000 руб. в год. Повышенную ставку будут применять не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями.

Дополнительные бюджетные поступления от этой меры в целом по стране составят от 533 млрд руб. в 2025 году до более чем 3 трлн руб. в горизонте до 2030 года, приводит официальные оценки эффекта от введения прогрессивной шкалы НДФЛ заведующий кафедрой учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ доктор экономических наук Михаил Городилов. Ежегодное увеличение связано с планируемыми инфляционными процессами, в расчёт параметров бюджета обычно закладывается индекс потребительских цен.

Для Пермского края официальных оценок не опубликовано, однако, по словам эксперта, влияние данной меры для нашего региона будет несколько выше, чем в целом по РФ и даже в большинстве субъектов ПФО. Дело в том, что в Пермском крае статистически больше богатых людей и, соответственно, выше разрыв доходов между самыми богатыми и самыми бедными людьми.

Как считает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова, сумма дополнительных поступлений будет постепенно расти не только из-за инфляции, но и в силу того, что сейчас на рынке труда есть дефицит кадров во всех отраслях, в том числе высокооплачиваемых сотрудников, а также существует конкуренция предприятий, которые готовы повышать зарплату достойным специалистам.

Тройной эффект

По мнению экспертов, введение прогрессивной шкалы НДФЛ не будет иметь каких-либо экономических последствий из-за относительно небольших сумм дополнительных поступлений. Эксперты отмечают, что закон содержит достаточно много оговорок о льготных категориях, на которые эта мера не будет распространяться. Так, повышение НДФЛ не коснётся доходов, связанных с проведением СВО, то есть зарплат и премий мобилизованных, контрактников, сотрудников ФСБ и Росгвардии и ряда других силовых ведомств. К тому же в выигрыше окажется большое количество семей с детьми, для которых планируемыми поправками предлагается даже снижение налогообложения с 13 до 6% в форме предоставляемого налогового вычета, говорит Михаил Городилов.

Кроме того, принятая мера не охватит все доходы состоятельных людей, отмечает Юлия Стародумова.

«Повышение НДФЛ коснётся только доходов в виде заработных плат, но не затронет доходы в виде дивидендов и процентов по депозитам. А по мнению многих аналитиков, дивиденды, проценты и другие подобные варианты весят значительно больше в доходах состоятельных граждан, чем зарплата», — говорит эксперт.

Зато налоговые нововведения, по мнению Юлии Стародумовой, будут ощутимыми для бизнеса, ведь именно на плечи компаний ляжет дополнительная нагрузка по НДФЛ. В условиях дефицита на рынке труда работодатели должны будут сохранять на прежнем уровне чистую заработную плату после вычета налога, а значит, они будут принимать на себя дополнительную нагрузку от увеличения НДФЛ, а также увеличения социальных взносов, которые исчисляются от фонда оплаты труда до вычета НДФЛ. С учётом повышения ставки налога на прибыль с 20 до 25% можно говорить о тройном эффекте закона для бизнеса, считает эксперт.

Некоторые из экспертов не ожидают от изменения шкалы НДФЛ заметного сокращения уровня экономического неравенства в стране.

«Сумма, ожидаемая к получению в бюджет от этих мероприятий, несопоставима с требуемыми расходами. Доля малоимущих, по некоторым оценкам, достигает 40%, что значительно превышает официальные данные. А дополнительные суммы НДФЛ будут собирать с 3—5% населения. Что касается стимулирования рождаемости, то для этого нужны не только и не столько деньги, но и детские сады, качественное образование, здравоохранение, стабильная обстановка в стране», — говорит Юлия Стародумова.

Как отмечает налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов РФ Ольга Кочева, проблема преодоления экономического неравенства в обществе стоит на повестке дня в последние несколько десятилетий, но до сих пор ни одна из мер, принимаемых финансовым блоком правительства РФ, не привела к её решению.

«С моей точки зрения, причина суперполяризации доходов состоит в длительном сокращении реально располагаемых доходов основной части населения нашей страны. Поэтому никакие прогрессивные ставки не смогут решить указанную проблему в моменте. Финансовую политику «отобрать и перераспределить» мы уже проходили и знаем, что ни к чему позитивному она не приводит. Исходя из мирового финансового опыта других стран, которые мы относим к блоку «социального капитализма», можно прийти к выводу, что явные финансовые противоречия могут быть сглажены за счёт так называемого среднего экономического класса, но не искоренены вовсе. В современной России он так и не сформировался», — говорит эксперт.

В вопросах налогообложения говорить о справедливости не приходится, продолжает Ольга Кочева. Истинные цели и задачи фискальной политики государства всегда будут противоречить интересам граждан-налогоплательщиков.

В то же время, отмечает эксперт, современное налоговое законодательство России преду­сматривает налоговые преференции, например, в форме налоговых вычетов. Другой вопрос, что размер таких вычетов невелик, но это уже вопрос риторический. Также не нужно забывать, что гражданам, состоящим в трудовых отношениях, гарантируются страховые выплаты в связи с нетрудоспособностью, в том числе «декретные» выплаты. Финансовая нагрузка, связанная с обеспечением такими выплатами, лежит на работодателе, а не на работнике.

В свою очередь Михаил Городилов отмечает: большинство учёных поддерживают мысль о том, что прогрессивное налогообложение способно сглаживать социальное неравенство. Это подтверждается как историческими данными, так и тем, что во многих странах с развитой экономикой превалирует именно прогрессивное налогообложение физических лиц.

«Не вполне справедливой представляется идея Минфина изъять эти дополнительно собираемые налоговые поступления в федеральный бюджет, тогда как традиционно НДФЛ полностью зачислялся в региональный бюджет», — говорит эксперт.

Налоговый контроль

Как отмечает Михаил Городилов, идея прогрессивного налогообложения волновала умы политиков, учёных, аудиторов Счётной палаты РФ, официальных ведомств на протяжении всех 20 лет, пока в России существовала плоская система налогообложения. Многократно вносились законопроекты, предусматривающие введение прогрессивной шкалы налогообложения. Всё это время основным аргументом против введения прогрессивной шкалы было то, что она не увеличивала, а уменьшала налоговые поступления ввиду «ухода» получающих высокие доходы в тень.

Однако с тех пор ситуация с налоговым администрированием существенно изменилась. За годы существования плоской шкалы налогообложения уровень взимания НДФЛ вырос в целом по стране в десятки раз, а НДФЛ вошёл в число лидеров по величине налоговых поступ­лений.

«За эти годы налоговые органы научились собирать информацию — как самостоятельно, так и с использованием множества информационных ресурсов. Им сейчас активно помогают и правоохранительные органы, собирая часть информации в рамках оперативно-разыскной деятельности о реальных доходах физических лиц и их ближайшего окружения (родственников, иных лиц). Научились действенно выявлять и пресекать налоговые схемы. А суды общей юрисдикции и арбитражные суды как правоприменительные органы им помогают в утверждении их позиции», — говорит Михаил Городилов.

По его мнению, в век цифровизации — а налоговые органы в этом плане «на голову выше» остальных госорганов — сокрытие доходов в значительных размерах практически нереалистично. Барьером на пути агрессивного ухода от налогообложения послужили и некоторые другие факторы: например, денонсация международных договоров в части налогообложения, а также налоговый контроль российского капитала за рубежом.

Налоговые органы и в этом году объявляли о своём намерении усилить контроль не только доходов, но и расходов физических лиц. Ольга Кочева считает, что на сегодняшний день весь необходимый инструментарий государством создан и в настоящее время идёт работа по обобщению способов уклонения от декларирования доходов, в том числе через реальные расходы.

«Поэтому совсем скоро все, кому есть что скрывать, остро ощутят всю полноту мер налогового администрирования», — уверена эксперт.

Отсутствию интереса к серым схемам будут способствовать и экономические факторы, считает Юлия Стародумова. Она отмечает, что дополнительно к законопроекту об изменении шкалы НДФЛ предлагаются такие меры, как увеличение числа вычетов, которые могут быть выплачены из уплаченного налога. Соответственно, работающие граждане будут настаивать на белых заработных платах, будут выбирать именно таких работодателей, чтобы не потерять эту возможность.

«Эти же вычеты, только уже инвестиционные, предлагаются как ложка мёда для предприятий, у которых будет повышен налог на прибыль. Здесь, как и в любых законопроектах, есть нагрузочная сторона и есть механизмы смягчения этого воздействия», — говорит эксперт.

Движение по кругу

Эксперты разошлись в суммирующей оценке налоговой меры. По мнению Юлии Стародумовой, прогрессивная шкала НДФЛ была принята для снижения негативного восприятия основной меры налоговых нововведений — повышения налога на прибыль для предприятий до 25%.

В условиях современных реалий введение прогрессивной шкалы НДФЛ это правильная мера, считает Михаил Городилов. Эксперт подчёркивает социальную направленность снижения налоговых ставок (например, для малоимущих семей), а также то, что дополнительные сборы налога пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», ремонт больниц, продление материнского капитала и другие важные для РФ социальные проекты.

Другого мнения придерживается Ольга Кочева. Она полагает, что ни о какой социальной справедливости в истинном её понимании при введении прогрессивной шкалы говорить не приходится. Она считает, что единственная задача такого решения — повысить доходы бюджета. Кроме того, анализ исторических последствий действия прогрессивной шкалы НДФЛ показывает, что рано или поздно граждане вновь научатся скрывать свои доходы и тогда государство вновь вернётся к плоской шкале — это движение по кругу.

«Кроме того, в среднесрочной перспективе доходы населения — не путать с покупательной способностью — будут расти, например, за счёт индексации, и, как следствие, доходы всё большего числа населения будут попадать в прогрессивную шкалу», — заключает эксперт.

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