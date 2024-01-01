Книжная барахолка, аэростаты и танго Афиша на неделю 22-28 июля Поделиться Твитнуть

В открытом летнем кинотеатре на эспланаде перед Театром-Театром покажут документальный фильм «Опытным путём» из коллекции Пермской синематеки. Есть мнение, что наука рождается в стенах столичных университетов. Но есть и другие исследователи. Их изобретения появляются в маленьких сёлах и на окраинах уездных городов, в домашних мастерских и гаражных боксах.

Встреча из цикла литературных квартирников «С классикой и без: читаем, пишем, говорим, действуем» с писательницей и филологом Мариной Гинтер-Малышевой, где обсуждают мировые шедевры литературы и их влияние на нас. В июле участники квартирников говорят не только о произведениях, но и на темы самопознания, самоидентичности. Какие сценарии через слова в нас заложены близкими? Как влияет на нас то, что мы живём именно в этом теле? На ближайшей встрече будут обсуждать книгу израильского писателя Йоава Блума «Что другие думают во мне». Кто быстро читает, можно прочесть ещё «Я всегда остаюсь собой». Герои первой книги слышат мысли других людей. Герой второй — единственный, кто не может поменяться с кем-то телом, в то время как другие ходят на работу, ездят в путешествия и даже общаются с супругами в телах других людей. На встречу можно прийти и не прочитав книги — послушать мнение, кто уже изучил произведения, чтобы, возможно, прочитать их позже.

Лаборатория «Метаморфозы» посвящена работе с глиной, фарфором и другими видами керамики. Лаборатория объединяет несколько форматов: популярную лекцию о технологиях фарфорового производства, лабораторную работу с материалом и рассказ о выставке «Антихрупкость», которая сейчас проходит в музее PERMM. Вместе с художником-керамистом Анастасией Стэфа участники узнают всё о свойствах керамики и пройдут путь от комка глины до готовой для обжига формы, вдохновляясь работами художников, представленных на выставке. Завершится лаборатория экскурсией по выставке «Антихрупкость», на которой представлен фарфор, созданный современными художниками и дизайнерами на уральском заводе «Фарфор Сысерти».

В российский прокат выходит триллер «Собиратель душ» с Николасом Кейджем и Майкой Монро, который уже окрестили современной версией «Молчания ягнят» и самым жутким хоррором последних лет. Режиссёр картины — Осгуд Перкинс, автор хоррор-сказки «Гретель и Гензель». Действие «Собирателя душ» происходит в 1993 году в окрестностях Орегона. Агент ФБР Ли Харкер охотится за неуловимым и чудовищным серийным убийцей по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становятся целые семьи, члены которых необъяснимым образом убивают друг друга. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчётливее она понимает, что между ней и маньяком есть связь.

Село Посад вновь станет спортивной площадкой для аэростатов и пилотов со всей России. На протяжении четырёх дней здесь можно будет увидеть спортивные полёты, а в воскресенье определят и торжественно наградят победителей. Также каждый желающий сможет почувствовать себя членом команды пилота и полетать на воздушном шаре. Это платно — 10 тыс. руб. с человека. Расписание полётов и как на них записаться — по ссылке.

Пермская общественная организация «Территория передышки» устраивает благотворительную книжную барахолку в поддержку бездомных людей. Это отличная возможность освободить полки от книг, которые уже не нужны, но могут пригодиться другим, а заодно помочь людям, которые в силу разных обстоятельств оказались на улице. До 23 июля «Территория передышки» собирает книги по ул. Островского, 109 в будни с 9:00 до 18:00, а также в пунктах сбора у партнёров и друзей. Можно приносить классическую и современную художественную литературу, нонфикшн и автофикшн, детские книги, книги по искусству, психологии, бизнесу, научную литературу и любые другие издания — главное, чтобы книги были в хорошем состоянии, и все страницы были на месте. Сама барахолка пройдёт 26 июля на летнике Garage Healthy Bar. Там собранные книги можно будет обменять на пожертвования в пользу подопечных организации — людей без дома и в беде.

Музей современного искусства PERMM проведёт первую «Ночь культур». После закрытия музея и до самой ночи гости будут погружаться в мир искусства, музыки и чувств. «Ночь» откроется спектаклем-терапией «О» — глубокой авторской работой Евгении Шавровой и Алексея Каракулова, которая впечатляет музыкальным оформлением и вызывает у зрителя целый спектр эмоций. Затем спектакль плавно перетечёт в вечеринку. В лайнапе — три музыкальных пространства и три часа музыки: от винила, найденного на блошиных рынках, до британского гэриджа, брейкбита и техно.

«Ночное рандеву» — концерт, наполненный музыкой, поэзией и искренними, задушевными разговорами, словно со старыми друзьями, засидевшимися на кухне с гитарой до самой ночи. Ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров умеет создавать во время своих выступлений атмосферу тёплых квартирников, к тому же само пространство и время будут к этому располагать — огни ночного города в огромных окнах театрального фойе станут лучшими декорациями для исполнения вокальных номеров из спектаклей Театра-Театра и целой палитры знакомых, всеми любимых песен (подпевать строго разрешается!). А в паузах Альберт Макаров расскажет о своих сценических образах, о театре, о жизни и о друзьях. На концерте будет работать театральный буфет с напитками и лёгкими закусками.

Музыкальный фестиваль «Причал» в 2024 году расширяет своё местопребывание и приглашает горожан в Кировский район Перми, где будут расположены несколько музыкальных площадок, детская зона, ярмарка мастеров и фуд-зона. Гостей ждут концерты на Даче Синакевича и в цеху Судозавода, пешие экскурсии по Закамску, лекция и мастер-классы на речную и морскую тематику, музыкальные прогулки по Каме на электрокатамаране и многое другое. Посмотреть подробную программу фестиваля, зарегистрироваться на мероприятия и купить билеты можно по ссылке.

Школа танцев Dance Life и частная филармония «Триумф» приглашают погрузиться в удивительный мир аргентинского танго на завораживающем концерте. Зрители откроют для себя эмоциональную глубину и страсть этого танца в исполнении талантливых танцоров — настоящих звёзд аргентинского танго, финалистов и чемпионов российских и международных конкурсов. Виртуозное танцевальное шоу перенесёт гостей в другое измерение, где каждая нота и каждый шаг наполнены магией и волшебством. Концерт пройдёт в рамках фестиваля танго «Кубок Евразии».

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