Финисаж, лекция и фестиваль автокультуры Афиша уикенда 19-21 июля Поделиться Твитнуть

С мая по июль 2024 года в резиденции MaxArt работали пять художников: Евгения Гильденбрандт, Алексей Илькаев, Жения Кузьма, Иван Лукиных и Нурия Нургалиева. В эту пятницу, 19 июля, четверо из них представят проекты, которыми занимались на протяжении двух месяцев в Перми — исследовали разные темы, пробовали новые формы и материалы. Пространство резиденции на время открытия станет выставочным залом. Зрители смогут увидеть серию инсталляций в мастерских художников или впервые побывать в подвале здания. Также это редкая возможность попасть в мастерскую художника, пообщаться с ним напрямую и узнать подробности художественного процесса. Зарегистрироваться на открытие выставки можно по ссылке.

В Перми в пятый раз пройдёт фестиваль автокультуры, музыки и технологий Perm Auto Weekend, объединивший людей, которые живут своими автомобилями. В программе: масштабная автовыставка, дрифт-заезды, различные зоны с интерактивами, где каждый сможет найти занятие по душе. Гостей ждут вкусная еда, конкурсы и розыгрыши ценных призов, а также Lounge, Kids, Sport и Game-зоны для комфортного отдыха. Основной день фестиваля — 20 июля. Но вечером 19 июля, с 19:00 до 23:00 будет PreParty — тусовка с возможностью в неформальной обстановке познакомиться друг с другом, пообщаться и отдохнуть всем вместе. В это время начнутся первые заезды и расстановка участников автомобильной выставки. Завершится фестиваль open air вечеринкой (18+), которая будет продолжаться до утра воскресенья.

Трёхдневный фестиваль Parma Valley — это волшебное пространство, самая настоящая территория любви, где сила добра и единства плавно дополняет этническую, акустическую и качественную электронную музыку. Гостей ожидает: 70 диджеев и музыкантов со всей России, четыре танцпола с разными направлениями электронной и живой музыки, мастер-классы, йога, кемпинг, детские программы и спортивные игры, фаер-шоу, три чайных локации, три арт-галереи, волшебная ярмарка, мультимедийное пространство, боди-арт, dance-шоу, сапы, квадроциклы и прочие активности на свежем воздухе.

«Зов Пармы» — ежегодный этноландшафтный фестиваль, который проходит близ Чердыни с 2010 года. Является фактическим продолжением фестиваля «Сердце Пармы», инициатива проведения которого принадлежала писателю Алексею Иванову — автору одноимённого романа. Гости фестиваля смогут на три дня погрузиться в мир прикамских традиций, увидеть яркие события и почувствовать единение с природой на древней Чердынской земле. Их ждут реконструкции средневековых сражений, весёлая ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, живописные представления народных театров, концерты этнической музыки и хороводы.

В Пермской художественной галерее пройдёт торжественное закрытие «Немного страшной выставки», посвящённой культуре Древнего Египта. Выставка работала в выставочном зале на «Телте» с марта. В программе финисажа — события для детей и взрослых. Можно самостоятельно пройтись по экспозиции или посетить тематическую экскурсию «Династии Египта: семьи на земле и в небесах» (14+). Также запланирована лекция «Пермский Египет» от научного консультанта выставки Аркадия Зенкова и встреча с директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян «Мумии, музеи и современность: уроки Древнего Египта для Пермской галереи. Взгляд директора» (14+). Юные посетители смогут раскрасить тематические значки и фигурки древнеегипетских богов под руководством музейных педагогов. Билеты на события финисажа можно приобрести на сайте галереи.

Лекция архитектора, главы екатеринбургского архитектурного издательства TATLIN Эдуарда Кубенского «Между строк. Опыт издательских интервенций в городское пространство». TATLIN — ведущее архитектурное издательство России, известное на всём постсоветском пространстве и за рубежом. Секрет успеха TATLIN, по мнению Эдуарда Кубенского, — в активной общественной позиции. Издательство не ограничивается выпуском книг и журналов, включается в жизнь города и реализует свои идеи в городском пространстве. В своей лекции руководитель издательства расскажет о работе TATLIN, а ещё — о том, зачем нужно хоронить разрушенные дома и как построить храм без строительных материалов, откуда на Урале появились орхидеи и куда исчез уральский малахит, для чего нужно смыть в канализацию весь архитектурный авангард и как всего за 50 лет город может стать мировой столицей. Регистрация на лекцию — по ссылке.

Обман, иллюзия, игра воображения, химера... равно ли это всё кино? Показывает ли кино жизнь ту, что есть, или создаёт другую реальность на экране? На экскурсии поговорят о том, как кино пришло в Пермь, где пермяки смотрели первые кинофильмы, кто приезжал для съёмок в наш город и как начали снимать кино мы сами, какой выглядит Пермь на кадрах фильмов разных лет и почему город стал узнаваем. Участники прогулки пройдутся по улицам, где были первые кинотеатры, и пофантазируют о главной роли нашего города в кинематографе. Также они узнают, почему кино показывали в магазине и какая пермская улица самая кинематографическая. Продолжительность экскурсии — 2 часа.

Пермская синематека приглашает в «Кристалл» на предпремьерный показ духоподъёмной комедийной драмы «Моя семья» с несравненным Стивеном Фраем в главной роли. Премьера картины состоялась на Международном Берлинском кинофестивале. По сюжету, американская журналистка Рут, давно мечтавшая съездить на родину родителей, предлагает отцу совершить путешествие домой. Отец всеми силами саботирует поездку, отшучиваясь и создавая по пути массу курьёзных ситуаций. Рут пытается разобраться в прошлом, понять себя и свою семью.

В столице Прикамья вновь состоится фестиваль джазовой музыки «ЛетоJazz». Летний open air предложит стилистическое и музыкальное переосмысление советской музыки в джазе. Гостей фестиваля ждут: композиции на русском языке, джазовые кавер-версии известных мелодий и песен 70-80-х годов XX века. Среди участников — джазовый оркестр под управлением Евгения Манцирина, группы Real Jam и Paraskeva, певица Варвара Визбор и другие. Фестиваль пройдёт на двух площадках. С 18:00 до 21:00 будет идти концерт в одном из самых живописных мест города — в амфитеатре на набережной Камы (6+), вход на него будет свободным для всех желающих. В 22:00 начнётся вторая часть фестиваля — платный ночной концерт в стенах театра «Балет Евгения Панфилова» (18+). Билеты на него можно приобрести по ссылке.

На эспланаде пройдёт двухдневный семейный фестиваль «Стар Фест». Его главная цель —предложить как можно больше возможностей для нового совместного опыта разных поколений в семье. Организаторы приготовили образовательную, развлекательную и концертную программу для всех возрастов. С главной сцены будет звучать джаз, виртуозные балалайки, диско и диджей-сеты, в лектории разберутся, так ли велика разница поколений, а на интерактивных площадках будут учить играть на музыкальных инструментах, познакомят с виртуальной реальностью и вспомнят дворовые игры.

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