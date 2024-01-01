Зарина Ситдикова Перспективы роста Пермский край и Казахстан намерены активно развивать сотрудничество в сфере промышленности и торговли Поделиться Твитнуть

Предприятия и компании Прикамья экспортируют свою продукцию и технологии в более 100 стран мира. Благодаря пермским производителям тысячи людей по всему свету добывают полезные ископаемые, выращивают урожай, развивают инфраструктуру, изготавливают товары массового потребления. В число государств, где наиболее широко используется продукция из Пермского края, входит Республика Казахстан. Его с Прикамьем связывают не только торгово-экономические отношения, но и сотрудничество в гуманитарных сферах.

В целях укрепления партнёрских связей и дальнейшего взаимодействия по разным направлениям в Пермский край с двухдневным визитом побывал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.

Первый визит

В Прикамье господин посол прибыл впервые. В ходе рабочей поездки он познакомился с работой Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ), посетил ряд промышленных предприятий и провёл встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Глава региона поблагодарил зарубежных гостей за визит и подчеркнул, что у Прикамья с Казахстаном сложились крепкие отношения — республика стабильно входит в топ-10 экспортных и импортных партнёров края.

«Мы поставляем в Казахстан высокотехнологичное оборудование, наши компании в нефтегазовой отрасли работают в промкооперации с предприятиями республики. Развитие торговых отношений позволяет обеим сторонам расширять производственные базы своих предприятий, развивать инновационный потенциал и закрывать потребности наиболее активно растущих отраслей экономики, как в России, так и в Казахстане: добывающей промышленности, машиностроении, переработке, нефтяной и химической промышленности», — отметил губернатор.

Дмитрий Махонин также заявил о готовности делиться опытом в здравоохранении, науке, образовании. Это особенно актуально в свете создания в Перми межвузовского кампуса «Будущее Пармы», в котором могут заниматься передовыми разработками и исследованиями и студенты из Казахстана.

Посол Даурен Абаев отметил, что для республики интерес представляет промышленный потенциал Пермского края. В частности, металлургия, нефтехимия, фармацевтика.

«Прикамье для нас — крупный регион, с которым мы работаем. Товарный оборот составляет порядка 450 млн долл. Это достаточно большой потенциал, учитывая то, что мы напрямую не граничим с Пермским краем», — подчеркнул он.

По данным минэкономразвития Прикамья, по итогам прошлого года Казахстан занял восьмое место по экспорту товаров из Пермского края и третье место по импорту. А в первом квартале текущего года — седьмое место по объёму отправленной продукции и четвертое — по количеству товаров, ввезённых из страны в регион.

В основе товарооборота между Пермским краем и Казахстаном лежат товарные группы с высокой добавленной стоимостью. Это продукция машиностроения, химической промышленности и нефтехимии высоких переделов. Помимо этого, стороны активно развивают связи в медицине, образовании, спорте и культуре.

Общие интересы

В ходе визита в Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» делегация из Казахстана осмотрела строящийся Инженерный испытательный полигон. Гости также познакомились с достижениями в сфере ESG-экономики, посмотрели, как работает Центр цифрового месторождения и лаборатория нефтепромысловой химии. В рамках экскурсии особое внимание было уделено мобильной установке подготовки скважинной продукции, которая может моделировать процессы подготовки нефти и сточной воды, и инженерному симулятору технологических процессов и системе «Мобильный обходчик».

Как отметил директор НОЦ Павел Илюшин, по итогам визита стороны договорились о взаимодействии с реальным сектором экономики.

«Были достигнуты предварительные договорённости о подготовке кадров. Республику Казахстан интересует образовательная тематика с учётом того, что в Пермском крае идёт строительство межвузовского кампуса, и направления НОЦ будут там представлены», — сообщил Павел Илюшин.

Даурен Абаев отметил, что во время посещения НОЦ больше всего заинтересовал сам подход к организации его работы.

«То, как они системно подошли к решению различных проблем, это как раз и позволяет найти решение для любой поставленной задачи. Мы в Казахстане предложим нашим компаниям обращаться в НОЦ с какой-то проблемой, которая, я считаю, будет решена. НОЦ, на мой взгляд, является таким центром компетенции, благодаря которому специалисты проходят промышленный полигон. И это, естественно, вызывает уважение и интерес. Мы готовы не только обучать там свои кадры, но и изучить подходы, менеджмент», — отметил он.

В рамках программы визита на промышленные площадки делегация Казахстана посетила компанию «ИНГК-Промтех», занимающуюся разработкой и производством компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций, а также компанию «НОВОМЕТ-Пермь», которая предоставляет нефтепромысловые услуги для нефтяных и нефтегазовых скважин по всему миру.

«Будем расширять товарооборот в части металлургии, нефтехимии, фармацевтики, договорились также укреплять связи в сфере образования и помогать внедрять высокотехнологичные разработки», — подвёл итоги визита делегации Казахстана губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Выстраивание диалога с зарубежными партнёрами Пермский край осуществляет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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