Зарина Ситдикова Опережающими темпами В Перми в рамках нацпроекта отремонтирована почти половина из запланированных на 2024 год дорожных объектов Поделиться Твитнуть

Дорога Дружбы

Министерство транспорта Пермского края

Сезон дорожного ремонта в Пермском крае — в самом разгаре. На региональных трассах и муниципальных дорогах повсеместно продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия, сдаются отремонтированные участки и готовятся к обновлению оставшиеся объекты улично-дорожной сети. Работы ведутся как в рамках краевых и городских программ, так и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», созданному по инициативе президента России Владимира Путина.

Благодаря нацпроекту, в этом году в Прикамье запланировано привести в порядок более 50 км дорог, а также отремонтировать 16 мостов и путепроводов. Из них почти половина — 22,4 км — приходится на региональную столицу. Всего в Перми по нацпроекту планируется восстановить практически два десятка дорог, большинство из которых уже готовы к сдаче и ждут приёмку специальной комиссией.

Досрочный комфорт

В министерстве транспорта Пермского края обращают внимание на то, что практически все улицы Перми, на которых ведутся работы в рамках нацпроекта, планировались к ремонту только в 2025 году. Однако по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина аукционные мероприятия по выбору подрядчиков для ремонта были выполнены заранее. Благодаря заблаговременной контрактации дорожные планы на 2024 год были практически полностью выполнены в прошлом сезоне. К примеру, досрочно обновили ул. 9 Мая, ул. Адмирала Макарова, ул. Лебедева и другие — всего 10 улиц общей протяжённостью 12 км.

В текущем году было решено приступить к восстановлению объектов, которые должны были привести в порядок только в следующем сезоне. При этом важно, что все они ремонтируются комплексно. Это неоднократно подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, благодаря нацпроекту на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Южная дамба

Министерство транспорта Пермского края

Тут и там

Сейчас комплексный ремонт дорог идёт практически во всех районах Перми. В этом году внимание было уделено историческому центру краевой столицы. Первыми работы были выполнены на участке ул. Екатерининской от ул. Крисанова до ул. Плеханова. Подрядчик ООО «Аракс» обновил покрытие на проезжей части, заменил бортовой камень, обустроил парковочные карманы и тротуары. Дополнительную сложность создавали люки: поскольку улица является одной из старейших в городе, на ней расположено большое количество коммуникаций. Из-за высокой интенсивности движения асфальт вблизи крышек колодцев местами провалился. Подрядчик устранил неровности и закрепил люки, чтобы они не могли самопроизвольно открыться. Общая площадь ремонта составила свыше 7,3 тыс. кв. м.

На ул. Максима Горького приведён в порядок участок от ул. Пушкина до ул. Революции протяжённостью 470 м.

«Особенностью ремонта на этой улице является наличие трамвайных путей. Рабочим предстояло привести дорожное покрытие в порядок, при этом не нарушить трамвайное движение. Подрядчик ООО «Аракс» справился с задачей без перекрытия автомобильного или трамвайного движения на участке. Здесь также привели в порядок дорожную часть, парковочные карманы, нанесли разметку», — рассказали в краевом минтрансе.

Улица Максима Горького

Министерство транспорта Пермского края

В Дзержинском районе в рамках дорожного нацпроекта завершён ремонт всех четырёх объектов — восстановлены участки улиц Монастырской, Плеханова, Екатерининской и Куфонина. В Индустриальном районе завершается ремонт ул. Леонова. Её приводят в порядок на участке от ул. Мира до ул. Рязанской. В Кировском районе в план дорожного нацпроекта включили ул. Шишкина и участок ул. Ласьвинской — там тоже осталось провести только приёмку.

В Свердловском районе, помимо ул. Горького, идёт ремонт ещё четырёх дорог: двух участков на ул. Героев Хасана, на Южной дамбе и ул. Народовольческой. Общая протяжённость всех этих объектов составляет почти 6 км. Почти все они имеют особое значение не только для жителей района, но и для всего города. Здесь курсируют городские и пригородные маршруты общественного транспорта, на них расположено множество социальных объектов, промышленных предприятий, а ул. Героев Хасана является «южными воротами» Перми.

Улица Героев Хасана

Министерство транспорта Пермского края

Помимо этого, сейчас ведутся работы в Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Ленинском районах. До конца сезона здесь приведут в порядок ещё 12 км дорог на улицах Лянгасова, Достоевского, Лядовской, дороге Дружбы и техническом проезде по бульвару Гагарина.

Контроль качества

На всех объектах перед приёмкой осуществляется отбор проб. Решение о сдаче дороги принимается только по результатам лабораторной проверки. Если у специалистов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчики за свой счёт устраняют недочёты: укладывают новый слой асфальтобетонного покрытия, заменяют бордюрные камни и пр.

По данным краевого минтранса, пробы берутся в нескольких местах, а затем доставляются в лабораторию для подробных исследований. Если специалисты дают положительное заключение, на объект для приёмки выезжает специальная комиссия, в состав которой входят представители министерства и Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, общественные контролёры и сотрудники ГАИ.

Улица Лядовская

Министерство транспорта Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.