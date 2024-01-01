Фестиваль джаза, «Зов Пармы» и SUP-йога на закате Афиша на неделю 15-21 июля Поделиться Твитнуть

Дуэт «Гальярда» состоит из Полины Бабушкиной (скрипка) и Геннадия Бабушкина (гитара, клавишные и перкуссия). Ансамбль образовался в 2005 году, когда они вместе учились в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Дуэт «Гальярда» является лауреатом первой степени международного конкурса Grand music art и дипломантом Международного конкурса гитаристов им. А.К. Фраучи. Ансамбль дважды участвовал в музыкальном фестивале «Золотые грифы», принимал участие в Дягилевском фестивале. В репертуаре ансамбля — музыка всех «больших» стилей от Ренессанса до Романтизма, а также музыка XX века и сегодняшних дней. Дуэт неоднократно играл российские премьеры современных композиторов, таких как Хосе Мария Гальярдо дель Рей, Клод Боллинг, Серджио Ассад, Карлос Ривера, Мирослав Тадич. В программе концерта дуэта в «Триумфе» — 12 музыкальных композиций, среди которых «Московская полька» Сергея Руднева, Luz das cordas Марко Перейра, Beggin группы Måneskin и другие.

SUP-йога — это те же самые асаны, что и в обычной йоге, но только на неустойчивой доске на воде. Именно необходимость постоянно держать баланс является главной отличительной чертой активности. Йога-студия «Кора» приглашает на вечернюю практику такой йоги, после которой участники отправятся в небольшую прогулку по воде и вместе встретят закат. Записаться можно через директ соцсетей студии или в телеграме @korayogastudio.

«Смешно и грустно» — коллективная выставка молодых пермских художников из творческого объединения BRUTALISM. Художники проекта Александр Гиниатулин, Анна Гиниатулина, Анастасия Москвитина, Антон Перекрестов, Элида Салимова вдохновлялись довольно нехитрой и понятной любому человеку темой детства. Объединённые средой и прошлым, авторы понимают друг друга без слов, если речь заходит о воспоминаниях юных лет. В работе над проектом им было важно создать максимально комфортную и приятную атмосферу не только внутри сообщества, но и в коммуникации со зрителем. Художники постарались говорить на понятном языке, языке ощущений и образов из детства. В рамках выставки запланировано три экскурсии с основательницей сообщества BRUTALISM Анной Гиниатулиной. Ближайшая состоится в среду, 17 июля. Вход на экскурсию — по билету выставки. Также нужна регистрация.

Культурное пространство «Часовой завод» приглашает на показ культовой советской драмы «Мачеха», которая заставит задуматься о семейных ценностях, любви и прощении. По сюжету, в семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что осиротела его дочь от другой женщины. О существовании девочки Павел не знал, не могла об этом знать и его жена... Непросто решиться принять ребенка в свой дом. Но гораздо труднее окажется расположить девочку к себе, вернуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока... Зарегистрироваться на кинопоказ можно по ссылке.

Экскурсия под открытым небом позволит по-новому посмотреть на город — через призму уличного искусства. Участники поговорят о различных его видах, узнают, чем арт-объекты отличаются от памятников, а стрит-арт — от граффити, и попробуют сравнить городское пространство с музейным. Маршрут экскурсии начинается от здания PERMM. Отсюда участники пройдут по улице Крисанова до Театра-Театра, далее — по улице Ленина до библиотеки имени М. Горького, пройдут по улице Попова до здания «Пермалко», а оттуда вернутся к начальной точке по улице Окулова. Финальная часть экскурсии — обмен впечатлениями за чашкой кофе в кафе «Улитка». Организаторы напоминают о необходимости подготовки к экскурсии с учётом прогноза погоды: в жару нужно взять с собой головной убор и бутылку воды, а если по прогнозу намечается дождь — зонт или дождевик.

Пермский пивбар Smoky Dog отмечает 8-ой день рождения. Празднование будет длиться целых четыре дня, с четверга по воскресенье. На свой праздник заведение везёт из столицы гастроэнтузиаста @olepizzus, который подготовил специальное меню. В четверг в траке на Советской Smoky Dog вспомнит забытую этим летом рубрику «Шефы на колесах», а в пятницу и субботу на летней кухне на заднем дворике планируется устроить фестиваль чревоугодия. Также гостей ждут DJ сеты от их любимых диджеев, много новых пивных коллабораций и лимитированных сортов от отечественных и зарубежных пивоварен.

Очередная встреча киноклуба «Кино, вино и домино», участники которого под аккомпанемент вина обсуждают незаслуженно незамеченные фильмы, новые картины, режиссёрские дебюты и киноленты, которых нет в прокате. На этот раз покажут «Примадонну» (2016) режиссёра Стивена Фрирза с Мэрил Стрип в главной роли. Это биографический фильм о женщине по имени Флоренс Фостер Дженкинс, ставшей успешной оперной певицей при полном отсутствии музыкального слуха. Флоренс всегда мечтала петь на сцене. И разве отсутствие таланта — это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты? А звание самой никудышной певицы на свете далеко не всем может испортить настроение!

«Зов Пармы» — ежегодный этноландшафтный фестиваль, который проходит близ Чердыни с 2010 года. Является фактическим продолжением фестиваля «Сердце Пармы», инициатива проведения которого принадлежала писателю Алексею Иванову — автору одноимённого романа. Гости фестиваля смогут на три дня погрузиться в мир прикамских традиций, увидеть яркие события и почувствовать единение с природой на древней Чердынской земле. Их ждут реконструкции средневековых сражений, весёлая ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, живописные представления народных театров, концерты этнической музыки и хороводы.

Дом-музей Василия Каменского в селе Троица приглашает на праздник «Звенидень». При жизни поэта его дом был известен своим гостеприимством и визитами творческих людей. Эта традиция продолжается и сегодня. Как отмечают организаторы, праздник пройдет в духе свободы и футуризма. Ведущий фестиваля — актёр и музыкант Александр Смирнов. В программе: чтения стихов, экскурсия по экспозиции музея, лекция о жизни и творчестве Каменского от журналиста Алексея Бодяшкина, немое кино «Барышня и хулиган» (1918 г.) в сопровождении живой музыки, спектакль «Товарищ птица» и концерт группы «Моя дорогая» из Омска.

В Перми в третий раз состоится фестиваль джазовой музыки «ЛетоJazz». Летний open air предложит стилистическое и музыкальное переосмысление советской музыки в джазе. Гостей фестиваля ждут: композиции на русском языке, джазовые кавер-версии известных мелодий и песен 70–80-х годов XX века. Среди участников — джазовый оркестр под управлением Евгения Манцирина, группы Real Jam и Paraskeva, певица Варвара Визбор и другие. Фестиваль пройдёт на двух площадках. С 18:00 до 21:00 будет идти концерт в одном из самых живописных мест города — в амфитеатре на набережной Камы (6+), вход на него будет свободным для всех желающих. В 22:00 начнётся вторая часть фестиваля — платный ночной концерт в стенах театра «Балет Панфилова» (18+). Билеты на него можно приобрести по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.