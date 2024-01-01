Полина Путякова журналист Умный и ещё умнее В Перми обсудили госполитику в сфере цифровизации Поделиться Твитнуть

В июне в Перми состоялся V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Одним из главных событий программы стало пленарное заседание «Умный город — Строим вместе», на котором представители федеральной и региональной власти, а также бизнеса обсуждали вопросы госполитики в сфере умных технологий.

Вопросы цифровизации являются приоритетными для региона. Как было отмечено на заседании, в Пермском крае — одном из немногих регионов — завершено строительство сетей связи во всех населённых пунктах численностью от 500 человек. Выручка экономики края от IT-сектора в прошлом году составила 75 млрд руб., а сегодня регион занимает 11-е место по степени цифровой зрелости, стоит задача попасть в топ-10.

Часть выступлений спикеров расшифровывала тезис, озвученный в самом начале министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным: современное развитие городов немыслимо без цифровизации. Фактически крупные города уже сейчас буквально пронизаны умными технологиями.

От того, как будут развиваться цифровые технологии, будет зависеть качество развития городской среды. Однако само понимание того, что такое умный город, отличается у населения и властей, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Для жителя, пользователя умного города, он не в последнюю очередь ассоциируется с комфортным общественным транспортом. В Перми усилия по развитию транспортной инфраструктуры направлены на обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети и сервисов. Сейчас средний возраст транспортных средств в городе составляет три года. Ведётся работа с РЖД по программе «Компактный город», а также формируются водные направления. Что касается сервисов, то сейчас в Перми 95% оплат поездок проходит в безналичной форме, увеличивается количество умных остановок, оснащённых камерами безопасности, доступом к интернету и умными табло, показывающими время прибытия нужного маршрута.

Что касается региональной и муниципальной властей, для них умный город означает, в частности, возможность экономить на жилищно-коммунальных ресурсах: сегодня благодаря цифровым технологиям регион экономит до 20% электроэнергии, 15% газа.

«В сфере развития градостроительного потенциала Пермь входит в число четырёх регионов, реализующих пилотный проект по созданию фонда пространственных данных. Более 120 слоёв информации, чёткое определение границ населённых пунктов на практике означает более гибкое и быстрое распоряжение земельными участками в целях строительства. Вопросы проектирования, строительства без применения цифровых технологий не обходятся: быстрое и качественное строительство — это дополнительный ресурс для развития населённых пунктов», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Активный рост экономики невозможен без решения задач энергетики, отметил заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. В том числе актуален вопрос внедрения интеллектуальных систем учёта, передающих сетевым компаниям огромное количество данных, анализ которых позволяет оптимизировать их работу.

«До 2020 года обязанность по замене приборов учёта лежала на потребителях, что приводило к низким темпам замены приборов учёта на интеллектуальные и не позволяло сетевым компаниям использовать автоматический сбор данных. Теперь эта обязанность возложена на сетевые компании, и за это время из 87 млн точек заменено 9 млн. Это даёт возможность развивать личные кабинеты, быстрее и эффективнее взаимодействовать с потребителями энергии. Выписывать цифры на бумажку и вручную передавать показания счётчиков больше не нужно», — отметил Эдуард Шереметцев.

По его словам, в 22% управляющих компаний уже в достаточно зрелой форме внедрены мобильные приложения и цифровые сервисы, 49% реализуют интеллектуальные системы учёта.

По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, с точки зрения экологии умный город — это город, который контролирует количество антропогенного воздействия на окружаю­щую среду. И цифровизация даёт инструмент, который позволяет это сделать.

Актуальность этой задачи растёт очень быстро. Сейчас в стране формируется 50 млн т твёрдых коммунальных отходов в год, если говорить про все виды отходов — 9 млрд т в год, это объёмы, сравнимые с небольшим континентом. 10 лет назад каждый россиянин образовывал около 250—300 кг отходов в год, а сейчас эта цифра приближается к 500 кг. По оценке Дениса Буцаева, если не будет изменена принципиальная модель потребления, то удвоение сегодняшней цифры наступит не через 10, а уже через пять лет.

Как отметил Денис Буцаев, сейчас цифровые решения помогают определить, сколько и где образовывается отходов, какие они по морфологии. На основе этой информации запускаются пилотные проекты: например, сейчас в Нижнем Новгороде и Казани датчики, установленные на баки, позволяют получать информацию о степени их заполненности (и, соответственно, планировать вывоз мусора), а также информацию об их содержимом.

Пермь была одним из первых городов, где начали применяться датчики отслеживания мусоровозов, а в настоящее время в России оцифрованы все 2000 машин. Эта технология позволяет контролировать маршрут движения мусоровоза и предотвращает свал мусора вне разрешённых мест. А датчик загрузки мусоровоза позволяет оценить эффективность использования объёма того или иного мусоровоза на этом направлении.

В свою очередь, датчики на объектах инфраструктуры позволяют видеть, какой мусор привезён, сколько там полезных фракций и куда они направлены. Пермский край стал также одним из первых регионов (а сейчас их более 80), где были оцифрованы все полигоны.

В соответствии с трендом на цифровизацию меняются и стандарты современного строительства. В 2021 году Минцифры России совместно с Минпромторгом и Минстроем был запущен проект «Умный многоквартирный дом». В первую очередь была разработана концепция цифровизации многоквартирных домов, основная цель которой — задать направления и мероприятия, которые обеспечат комфорт и безопасность жителей в цифровых многоквартирных домах. Концепция стала ориентиром для внесения изменений в соответствующие нормативные документы, правовые акты и своды строительных правил.

«В прошлом году мы утвердили перспективную стандартизацию в области умных домов, зданий и сооружений на 2023—2030 годы. Программа предполагает разработку и актуализацию новых ГОСТов и сводов правил — в общей сложности 77 нормативных документов. Нормативка сейчас очень важна, потому что рынок решений для умного дома ещё не сформирован, он формируется прямо сейчас, и от того, какие правила мы сейчас заложим, какие ограничения установим, будет зависеть, будут ли на нём присутствовать наши производители или он будет развиваться не только с нашими компетенциями», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин.

Необходимость общего видения концепции умного города, выраженного в стандартах, поддержали и игроки рынка. «Когда мы развернули сеть интернета вещей, то думали, что к нам придут предприниматели и власть и предложат на её базе сделать умные сервисы для городов и регионов. Но жизнь оказалась сложнее. Мы столкнулись с отсутствием стандартов и даже просто единого понимания, что такое умный город. Сейчас идёт девятый год, как мы инвестируем в умные технологии, и сегодня очертания умного города появились. Мы понимаем, как это направление будет развиваться дальше», — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

По его мнению, наиболее приоритетными умными сервисами в городах являются сервисы безопасности, интеллектуальная транспортная система, а также ЖКХ, управление потреблением электричества, воды и других ресурсов, обеспечение комфортного проживания в домах.

Андрей Кузяев обратил внимание, что сего­дня умные технологии стали одним из ведущих направлений бизнеса компании: они формируют 20—25% её выручки. В этом направлении «ЭР-Телеком» работает почти во всех регионах России, но отношение властей к цифровизации городов не везде одинаково: иногда можно встретить реакцию руководителей субъектов Федерации и городов, которые говорят: «У нас денег нет, чтобы улицы подметать, а вы про умный город».

Это замечание подтвердил и председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн. Он констатировал, что существуют противоречия в вопросах цифровизации между политикой федеральных властей и отдельными региональными и муниципальными властями. В частности, в 14 регионах действуют правила благоустройства, которые препятствуют размещению оборудования сетей связи. Речь идёт об ограничении их установки вблизи жилых домов. Однако, по мнению политика, аргументация защитников таких норм несостоятельна.

«Каждое устройство и каждая базовая станция в обязательном порядке сертифицируется Роспотребнадзором, и требования к уровню излучения и другим параметрам, значимым для здоровья, в России выше, чем в большинстве стран. В прошлом году представителями отрасли поднимался вопрос о смягчении требований Роспотребнадзора, но я коллег в этой части не поддерживаю. Мы идём по пути совмещения интересов отрасли и жителей страны», — отметил он.

Александр Хинштейн добавил, что сейчас перед комитетом стоит задача принять единую норму, которая запретит введение любого ограничения сетей связи и базового оборудования, за исключением требований федеральных законов, актов президента и правительства.

Ещё один важный вопрос в сфере цифровизации — это технологический суверенитет страны. На сегодняшний момент в стране производится вся необходимая электроника для реализации стандартов умного дома, города и региона целиком на базе отечественных решений, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Более того, по его мнению, вопрос применения исключительно российских решений в этой сфере — аксиома. Зарубежные решения не должны использоваться в принципе.

«Я согласен с тем, что нужно более решительно нормативно регулировать эту сферу. Потому что всё, что связано с информационными технологиями и передачей данных, — это очень чувствительная сфера. Информация сегодня — это кровь в организме государства. Если мы работаем на чужих приборах, это то же самое, если кровь потечёт по чужим со­судам. Риски утечки информации, недекларированных возможностей — всё это риски информационной безопасности», — сказал Василий Шпак.

Он пояснил, что в России пока не производятся самые современные микропроцессоры. Но они используются в мобильных решениях, где имеет значение каждая единица энергоэффективности, габаритов и массы. Однако реализацию тех параметров умного города, которые сейчас обсуждаются, можно полностью построить на российских приборах.

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