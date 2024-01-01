Полина Путякова журналист Инфляционная жара Эксперты не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки Поделиться Твитнуть

В середине июня Центробанк предупредил, что на июльском заседании может резко повысить ключевую ставку с нынешних 16% до 18%. Интересно, что ещё полгода назад предполагалось, что со второго квартала ЦБ начнёт понижать ключевую ставку. Нестыковка ожиданий и реальности связана с тем, что борьба ЦБ с инфляцией не принесла ожидаемых результатов.

По оценке Юрия Кравченко, начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал», непосредственная причина вероятного повышения ключевой ставки — отклонение траектории инфляции от прежних прогнозов ЦБ.

«В начале года ЦБ прогнозировал, что к концу этого года инфляция замедлится до 4—4,5%, что считалось бы достижением цели в 4%. На апрельском заседании прогноз инфляции был повышен до 4,3—4,8%, а срок достижения цели сместился на 2025 год. Но сейчас уже и апрельский прогноз инфляции на 2024 год представляется нереализуемым: с начала года по 17 июня накопленная инфляция достигла уже 3,59%», — отмечает эксперт.

На возможное повышение ключевой ставки влияют следующие факторы: повышение темпов роста цен, дефицит кадров на рынке труда, приводящие к росту заработных плат, высокие темпы потребительского кредитования, повышение бюджетного дефицита, отмечает старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова. По её мнению, ускорению инфляции способствовали факторы, стимулирующие спрос: массовая льготная ипотека, массовое льготное автокредитование. Теперь же Центробанк пытается перевести население с модели потребления в модель сбережения, делая привлекательными ставки по депозитам, — и тем самым снизить инфляцию. Ключевая ставка, находящаяся сейчас на уровне, близком к историческому максимуму, призвана несколько охладить экономику, прежде всего за счёт снижения потребительского спроса, и соответственно, спроса со стороны компаний.

При этом, считает экономист, на предприя­тия эта мера вряд ли сильно повлияет из-за возрастающих темпов спроса со стороны госсектора.

Есть и ещё одна причина возможного увеличения ключевой ставки, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, — темпы кредитования. Несмотря на существенный подъём ключевой ставки, которая во второй половине прошлого года выросла более чем вдвое — с 7,5 до 16%, темпы кредитования остаются высокими, а это дополнительно разогревает экономику и закручивает инфляционную спираль.

«Хотя высокие ставки по депозитам способствуют повышенной сберегательной активности, кредитование продолжает расти высокими темпами. В мае, по данным ЦБ, рост розничного кредитования даже ускорился — по-видимому, ипотечные заёмщики пытались «вскочить в последний вагон» до завершения программы льготной ипотеки и изменения параметров «Семейной ипотеки» с июля, но ускорился и рост потребкредитования. Всё это может говорить о том, что в текущих условиях жёсткость денежно-кредитной политики может быть недостаточной для снижения инфляции», — рассуждает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Учитывая изменившиеся условия и жёсткую риторику регулятора, банки пересматривают процентную политику, отмечает Богдан Зварич. Перед июньским заседанием ЦБ банки активно улучшали условия по вкладам сроком до года включительно. В случае если на одном из ближайших заседаний регулятор поднимет ключевую ставку, часть банков может ещё улучшить условия по вкладам.

«Отметим, что сложившаяся ситуация делает вклады одним из самых привлекательных инструментов сбережения денежных средств, а основными их плюсами остаются простота, понятность и надёжность (за счёт системы страхования вкладов), всё это приводит к росту интереса к данному банковскому продукту со стороны граждан», — говорит эксперт.

Не та таблетка

Манипуляции с ключевой ставкой — не то, что сейчас нужно, считает декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

«Из всех факторов, которые вызывают инфляцию в России, ЦБ воздействует только на один — уровень учётной ставки. Однако инфляция в России сейчас порождается прежде всего немонетарными причинами: рост тарифов ЖКХ, рост стоимости автомобильного топлива, фактор импорта и так далее. Эти факторы никак не связаны с ключевой ставкой, поэтому её уровень не может изменить динамику инфляции. Если сказать образно, то получается, что ЦБ «лечит» экономику таблетками от кашля, а надо лечить таблетками от давления», — говорит экономист.

По мнению Юрия Кравченко, в настоящее время действует целый ряд проинфляционных факторов, на которые ЦБ не может прямо влиять ключевой ставкой. Это повышенный государственный спрос в экономике, активный рост доходов населения, в том числе благодаря бюджетному импульсу, дефицит кадров на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания населения на фоне волатильности курса рубля и финансовых рынков в целом, а также действие льготных государственных программ кредитования. Кроме того, проблемы с импортом из-за сложностей во внешних расчётах могут в ближайшем будущем выступить дополнительным фактором роста цен из-за сокращения предложения импорта.

Именно объём государственных средств, которые сейчас вкладываются в экономику, и поддерживает высокую инфляцию, считает Юлия Стародумова.

«Огромная развитая программа поддержки предприятий с целью импортозамещения, различные социальные программы, в том числе для участников боевых действий, для семей с детьми, приводят к вливанию существенных сумм в экономику. И, безусловно, «лишние деньги», которые циркулируют сейчас в экономике, способствуют росту цен», — утверждает она.

Средняя температура по больнице

С осени прошлого года в заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а также в публикациях аналитического бюллетеня ЦБ обсуждается вопрос перегрева экономики России. Под перегревом понимается ситуация, когда ВВП находится выше потенциала, то есть максимального уровня выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей, либо спрос растёт быстрее предложения, а ВВП уже вышел на свой потенциал.

«Экономика демонстрирует рекордные темпы роста, что отражает соответствующая динамика основных макроэкономических показателей и индикаторов бизнес-климата. Однако следует иметь в виду, что рост во многом подогревается государственным спросом, при этом в структуре самой экономики не происходит качественных положительных изменений. В обозримой перспективе такая ситуация грозит только сохранением повышенной инфляции и двузначных процентных ставок», — считает Юрий Кравченко.

По мнению Юлии Стародумовой, процессы, происходящие в российской экономике сейчас, являются следствием двух шоков, первый из которых связан с пандемией COVID-19, второй — с действием западных санкций.

«Некоторый перегрев, который многие эксперты отмечают в российской экономике, на мой взгляд, является следствием роста не привычных отраслей-лидеров, а бывших аутсайдеров. В последние два года растут те отрасли, которые удовлетворяют внутренний спрос, выросший после ухода многих западных компаний и брендов. Это производство текстильных изделий, производство одежды, электрооборудования, компьютеров, программного обеспечения, электроники, оптики. Все эти отрасли подстегнула как программа импортозамещения, так и выросший спрос со стороны госсектора», — полагает экономист.

С точки зрения Татьяны Миролюбовой, перегрева экономики России нет. Есть перегрев отдельных отраслей, работающих на оборонно-промышленный комплекс, — и это объективная необходимость. Другие же отрасли, напротив, испытывают «недогрев», одной из причин которого является в том числе повышение ставки ЦБ. Повышение ставки приведёт к торможению большинства отраслей.

Бабушка надвое сказала

Ожидания экспертов по поводу дальнейшей динамики инфляции и, соответственно, действий Центробанка расходятся.

«Последний актуальный прогноз Банка России (от апреля) по инфляции — это 4,3—4,8% на конец 2024 года. В июле ЦБ представит обновлённый макропрогноз, и очевидно, что новые ожидания относительно инфляции будут заметно передвинуты вверх. Не исключено, что нижняя граница нового диапазона окажется выше текущей верхней границы, как минимум. Со второго полугодия перестанет действовать основная льготная программа ипотечного кредитования. От этого события можно ждать дезинфляционного эффекта. Однако остальные факторы останутся в силе, хотя, вероятно, и могут ослабить своё действие», — считает Юрий Кравченко.

В свою очередь Илья Фёдоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», считает, что определяющими будут состояние спроса и гибкости предложения, в том числе доступности импорта.

Ольга Беленькая отмечает, что рост внутреннего спроса подпитывается расширяющимся госзаказом, повышением зарплат и других доходов населения, льготными программами кредитования. Одновременно растут издержки предприятий — на оплату труда, удлинившиеся и неоптимальные логистические маршруты, обход санкционных ограничений. В майскую инфляцию заметный вклад внесли волатильные компоненты (в том числе сезонный рост цен на услуги, связанные с туризмом).

По мнению Ильи Фёдорова, пока сохраняется вероятность, что в июле ключевая ставка повышена не будет. Динамика кредитований и сбережений внушает оптимизм: кредитование, по сути, перестало расти, тогда как депозиты выросли на 1,3 трлн руб., и это не в условиях сезонного роста депозитов. Эксперт ожидает дальнейшего замедления кредитования к осени, как и замедления темпов роста зарплат.

«Решение ЦБ во многом будет зависеть от понимания состояния рынка труда. Если экономика входит в цикл «зарплаты — цены — зарплаты», то есть в инфляционную спираль, то рост ставок неминуем. Данные по зарплатам, публикуемые Росстатом, приходят с задержкой два месяца, и понять картину по первому полугодию станет возможным к сентябрьскому заседанию», — рассуждает эксперт.

Однако даже если повышения ставки не произойдёт, на текущем, близком к историческому максимуму уровне она будет сохраняться долго, считает он.

Однако за время, прошедшее с последнего заседания ЦБ по поводу ключевой ставки, аргументов за её повышение стало больше, говорит Ольга Беленькая. К тому же эксперт полагает, что в июле предстоит очередное ускорение инфляции, связанное с индексацией тарифов ЖКХ, — в среднем по стране на 9,8%.

«Дополнительные проинфляционные риски связаны с потерями части урожая из-за погодных факторов в мае и с новыми санкциями США и ЕС (прекращение биржевых торгов долларом и евро, санкции против СПФС, расширение применения вторичных санкций за транзакции с российскими компаниями и банками). Среди вероятных последствий — ухудшение условий внешней торговли, увеличение издержек на конвертацию, переводы и логистику, увеличение задержек поставок импорта в Россию и удорожание его стоимости», — констатирует Ольга Беленькая.

По оценкам эксперта, пик годовой инфляции будет достигнут в июле и может превысить 8,5%, а к концу года она составит около 6%.

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