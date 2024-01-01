Ретро-квиз, двигательная практика и фестиваль воздухоплавания Афиша на неделю 8-14 июля Поделиться Твитнуть

Новая тематическая игра, участники которой вспомнят всё самое интересное и значимое, что произошло во второй половине XX — начале XXI веков. Известные люди и события, изобретения и явления — всё то, что определило наш с вами образ жизни и осталось в истории. Один тур — одно десятилетие. Зарегистрироваться на игру можно по ссылке.

Музыкальная комедия-драма режиссёра и сценариста Джона Карни. Дэн — легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета — музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Но люди бывшими и оказываются для того, чтобы начать все сначала. Случайная встреча с Гретой даёт Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но всё это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк.

Тамара Веремейчик — артист балета, хореограф, преподаватель классического и современного танца, единственный в городе специалист по методу Фельденкрайз. Пространство выбора — это прежде всего про движение, про вариативность и импровизацию. Каждую секунду мы делаем выбор: как поднять руку, как сделать шаг, что надеть, с кем общаться. Научившись движению однажды или накопив напряжение и компенсации в теле после травм и стресса, нам всё сложнее становится увидеть это пространство свободы, открыться опыту так, словно мы учимся этому впервые, из любопытства и интереса. Одна из основных задач метода Фельденкрайз — научить учиться, как услышать себя и своё тело, как исследовать движение с совершенно новой стороны. Лекторий с двигательной практикой станет увлекательным путешествием и полезным опытом для человека любой профессии, с любым уровнем подготовки.

В новом пространстве Пермского театра юного зрителя 9 июля состоится особенная встреча. Её проведут три известных в Перми человека: актёр, певец и поэт Александр Смирнов, директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев и идеолог территории счастья и здоровья «Демидково», начинающий писатель Юлия Кузяева. В программе: приветственный фуршет, история рождения нового ТЮЗа от Артёма Агеева, презентация ⁠книги Юлии Кузяевой «Мой 2022» и автограф-сессия, музыкальное выступление Александра Смирнова. Все участники встречи получат в подарок книгу Юлии Кузяевой, а также смогут приобрести инструкцию по выживанию в наше турбулентное время «Подсказки для жизни от Ангелов» и виниловую пластинку с песнями Александра Смирнова. Вырученные средства будут направлены Марии Ларионовой, которая нуждается в шестой операции на сердце и сосудах, чтобы продолжить растить маленькую дочь Аврору. Купить билет можно по ссылке.

ЦГК приглашает на онлайн-лекцию доктора искусствоведения, профессора Анны Суворовой «Сюрреализм: голоса исключённых». Искусство сюрреализма, складывающееся в манифестах, прозе и стихах, картинах и ассамбляжах в период 1920-1930-х годов, формируется как бунт против рацио, кризис которого был воплощён в драматических событиях начала ХХ века. Рефрен лекции — тема Гаятри Чакраворти Спивак «Могут ли угнетённые говорить?». Эта идея на лекции будет выявлена в тех культурных заимстованиях, которые сюрреалисты активно применяли в своем творчестве, апроприируя художественные языки и смысловые коды рисунков и текстов душевнобольных, эстетику первобытной культуры и повседневности. Другим важным измерением станет тема гендерной перспективы сюрреализма. В контексте сюрреализма чаще всего звучат имена мужчин-художников. Но помимо знаковой Фриды Кало, другие сюрреалистки — Леонор Фини и Леонора Каррингтон, Мерет Оппенгейм и Валентина Гюго, Клод Каон и Мария Черминова (Тойен) — открывают ранее часто скрытые темы, размышляя о телесности и физическом опыте, скрытых уголках повседневности и социальных практиках. Вход на лекцию — по билету на выставки ЦГК и предварительной регистрации.

«Вертинский» — лирическая, ироничная, тонкая, щемяще тоскливая и до последнего слова искренняя история. Спектакль-концерт про отношения человека с его собственным даром и эпохой. Ведущий актёр Театра-Театра Альберт Макаров и потрясающий джазовый пианист Александр Колесников создадут на глазах зрителя особенный мир, полный живой музыки, стихов, мгновенных перевоплощений и песен Вертинского, в каждой из которых — свой театр.

В Перми настоящее лето, и магазин цветов и декора BURO30 решил не упустить эту возможность реализовать давнюю идею — творческий пикник по созданию летних букетов. Участники пикника узнают всё о летних цветах, правилах выбора и ухода, соберут стильный букет для дома и угостятся спешиал напитком от заведения Milty. На пикнике будет работать фотограф и сделает для каждого гостя незабываемые летние кадры. Для участия в пикнике нужно написать в личные сообщения группы BURO30 в соцсети «ВКонтакте».

Именно эта картина открыла 77-й Каннский кинофестиваль. А каким фильмом еще открыть один самых главных киносмотров года, если не с карикатуры над самими кинематографистами? Недавно мы смотрели «Даааааали!», и вот еще одна лента пришедшего в кино из музыкальной индустрии Кантена Дюпьё. Каждый фильм Дюпье может показаться аттракционом: то мужчина сходит с ума по изделиям из кожи («Оленья кожа»), то муха размером с собаку вроде спаниеля поддаётся дрессуре («Жвалы»), то Могучие рейнджеры «курильщика» вместо спасения мира от катастрофы рассказывают друг другу страшные истории («Курение вызывает кашель»). Сюжет «Второго акта» обозначить в рациональных рамках практически невозможно, он меняется с каждой секундой. Флоранс влюблена в Давида, который не горит ответным чувством и желанием встречаться с ней, поэтому пытается уговорить приятеля Вилли завоевать её сердце. Только Флоранс уже готова познакомить объект любви со своим отцом Гийомом. Как же пройдет эта встреча, да еще в ресторане под названием «Второй акт»?

В PERMM продолжается серия мастер-классов «Большое стекло», посвящённая исследованию проявлений пермской идентичности. Магистр маргиналий Сергей Сигерсон из арт-коммуны ОДЕКАЛ раскроет тайны пермских ничевоков, их вождя Капризки и южных прототипов, расскажет про прямые и опосредованные связи с Парижем, Петроградом и Ростовом-на Дону, поделится рецептом супа бурдэ и бесплатного питания и введёт в курс мирового художественного движения ничевоков, всёков и ничевсёков. Участники мастер-класса освоят навыки коллажирования, совместными усилиями создадут из своих работ коллективную инсталляцию на Большом стекле между этажами и на время станут экспонентами музея.

Близ деревни Тёплая в Кунгурском округе с 12 по 14 июля пройдёт фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка — это ПРОНЕБО». Все дни мероприятия при благоприятной погоде будут осуществляться полёты на тепловых аэростатах. Но основным фестивальным днём станет 13 июля. Фестивальная поляна будет разделена на пять зон, каждая из которых будет представлять одну из стихий: воду, огонь, землю, воздух и творчество — главную стихию человечества. Гости смастерят своими руками воздушного змея и запустят его, сделают самобытный сувенир, поиграют всей семьёй в уличные игры, насладятся хорошей музыкой, смогут полюбоваться любоваться красотой лазерного шоу и «танцем слонов». Подробная программа фестиваля — тут.

В субботу на аэродроме Фролово пройдёт ежегодный авиационный фестиваль «Крылья Пармы». В программе: авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил РФ «Стрижи», первая в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолётах «Первый Полёт», ассоциация пилотов реактивной авиации Л-39, малая авиация ЯК-52, купольная акробатика от Федерации парашютного спорта Пермского края. Во время фестиваля будут работать фудкорт и детская игровая площадка. Добраться можно на личном автомобиле или на бесплатном автобусе.

Издательский дом «Компаньон»» приглашает провести приятный летний день в «Итальянском доме». В уютном саду вы сможете почувствовать атмосферу настоящей Италии: узнать о традиционных застольях в этой стране, насладиться закусками и вином, а также провести время в интересной компании. Кроме того, у вас будет возможность самостоятельно научиться печь итальянский хлеб. Хозяйка дома проведёт для гостей мастер-класс по приготовлению фокаччи. Также в «Итальянском доме» будет работать несколько фотозон: терраса «Затерянный сад» со старинными рамами, фотобеседка «Мастерская маэстро» с фортепиано, хрустальным светильником и нотной тетрадью из архива 1973 года, «Ткани на ветру» с атрибутами итальянской стирки и другие. Наш фотограф с удовольствием создаст для гостей профессиональные атмосферные фотографии для личного использования. Билеты на мероприятие — по ссылке.

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