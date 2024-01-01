Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Спасти одно сердце вместе На благотворительном вечере в ТЮЗе можно будет получить в подарок книгу, купить виниловую пластинку и послушать песни в исполнении популярного артиста Поделиться Твитнуть

Автор фото: Виктор Лейбов

Врач Юлия Кузяева, артист Александр Смирнов и театральный менеджер Артём Агеев устраивают 9 июля в 19:00 благотворительный вечер (12 +) в пространстве «ИльТЮЗион» — уютном артистическом дворике, который ТЮЗ получил вместе с новой сценой.

— Ради чего проводится это событие?

Юлия Кузяева:

— Мы назвали наш вечер «Счастливая встреча», и это действительно встреча добрых друзей, которые знакомы уже четверть века. За это время ни мы, ни наши ценности не изменились: мы по-прежнему понимаем друг друга и знаем, что красота и творчество способны многое спасти — если не весь мир, то хотя бы людей.

Артём Агеев:

— Эта встреча, кроме всего прочего, показывает, что в Перми появилось новое пространство для общения — «ИльТЮЗион».

Юлия Кузяева:

— Мы познакомились с Сашей и Артёмом, когда они участвовали в проведении новогодних ёлок в ПФП-группе. Ребята работали в ТЮЗе и проводили новогодние праздники для сотрудников нашего холдинга. С Сашей наши пути всегда шли параллельно — и в Перми, и в Москве, я фанатка его творчества и всегда следила за ним — в театре, в кино, в музыке, в КВН… С Артёмом мы давно не виделись, и вдруг я с удивлением узнала, что он уже директор Пермского ТЮЗа!

Так что это действительно счастливая встреча.

Но мы могли бы просто встретиться втроём и не устраивать из этого публичную презентацию, если бы не необходимость помочь Марии Ларионовой — поэтессе, маме десятилетней дочки, которой нужна срочная операция на сердце. Операция уже назначена на 10 июля, средства на неё собраны, но после неё понадобится длительное лечение и реабилитация, на которые тоже нужны деньги. Во время нашей «Счастливой встречи» все, кто на неё придёт, смогут оказать помощь Марии.

Мы продаём билеты на эту встречу, но можно будет прийти и без билета, а уже здесь пожертвовать на реабилитацию Марии посильную сумму: можно будет купить пластинку Александра Смирнова или просто перевести деньги по QR-коду.

— Расскажите о Марии Ларионовой.

Юлия Кузяева:

— Она очень интересный, очень творческий человек. Училась на кинопродюсера, участвовала в кино- и театральных проектах, пишет пьесы и стихи, издала несколько книг стихов для детей, снимает поэтические видеоклипы, которые мы постараемся показать на нашем вечере.

Несмотря на тяжёлое врождённое заболевание — синдром Марфана — она неисправимая оптимистка, хочет испытать всё в жизни. Её мама Марина Брагина всегда поддерживала её интересы и увлечения, даже опасные, такие как верховая езда. Мария воспитывает дочку Аврору, которой скоро десять лет, и все три поколения женщин — Марина, Мария и Аврора — ведут активный образ жизни: йога, плаванье, творчество — и хотят быть вместе ещё долгие годы.

— Что в программе вечера?

Александр Смирнов:

— Мы — три человека, которые давно знакомы, но у каждого своя дорога. На этом вечере каждый из нас выступит с монологом и представит какой-то проект: Юлия будет представлять свою книгу, Артём — пространство «ИльТЮЗион», а я бы хотел представить новый альбом нашей группы «Смирный и друзья», но он ещё не готов — мы планируем его выпустить в конце лета, и 29 июля будем впервые играть эту программу на концерте здесь же, в «ИльТЮЗионе»; а на «Счастливой встрече» я представлю виниловую пластинку нашего предыдущего альбома, и у посетителей будет возможность её приобрести.

А потом я что-нибудь спою под гитару: несколько старых песен и несколько новых.

Юлия Кузяева:

— На этом вечере каждый из нас получит слово, чтобы рассказать, как сбываются его мечты и как он преодолевает трудности.

Артёму удалось построить «ИльТЮЗион» — уникальное для Перми театральное пространство…

Артём Агеев:

— Наше новое творческое пространство рождалось непросто, было множество проектов, множество перипетий. Я попробую рассказать всю эту историю — от зарождения идеи до её нынешних перспектив: что мы планируем в этом дворике, для чего всё это.

Юлия Кузяева:

— У меня это будет первая в жизни встреча с читателями. Я стала писателем случайно, неожиданно для самой себя. Главный врач санатория «Демидково» Дмитрий Михайлович Якшин посоветовал мне завести телеграм-канал — был 2021 год, ещё шла пандемия, все выходили в онлайн. Я вела канал, рассчитанный в первую очередь на людей, которые проходили у нас онлайн-марафоны, связанные с ковидом. Однажды на канал — он называется «Мир в мире начинается с меня» — зашла редактор Лейла Сазонтова и увидела в моих текстах потенциал самотерапии, важный для людей, которые в ней нуждаются. Она предложила мне обработать посты за 2022 год и издать. Так появилась книга «Мой двадцать второй».

Иллюстрации к ней сделала замечательная художница Лариса Деменева, которая рисует ангелов одним штрихом. Ангелы — это вообще пермская тема; я всё время вспоминаю высказывание писательницы Нины Горлановой: «Пермяк пермяку — ангел». Всегда найдётся ангел, который придёт к нам на помощь в момент отчаянья.

Мы хотим, чтобы гости нашего вечера стали ангелами для Марии Ларионовой.

Книгу «Мой двадцать второй» я подарю тем, кто придёт на наш благотворительный вечер, и всем желающим её подпишу.

У меня есть тест: я предлагаю людям придумать два слова, которые они в своём сегодняшнем возрасте хотели бы сказать в качестве напутствия себе самому, но восемнадцатилетнему. Очень интересные ответы бывают! Очень многие говорят «Не бояться», а мой ответ: «Любить и творить». Мы живём с любовью и работаем творчески.

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