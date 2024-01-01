20 лет — это много или мало? Группа компаний ITPS отмечает юбилей Поделиться Твитнуть

В 2004 году в Перми была создана IТ-компания «Парма-Телеком» со штатом в 24 человека, которая постепенно выросла в группу компаний ITPS. Покорение мира цифровых технологий команда начала с развития трёх направлений: внедрение ERP-решений, информационно-техническое обеспечение и проектное управление. На тот момент вместо современного термина «цифровизация» использовали слово «автоматизация», вспоминают сотрудники, работающие с основания компании.

На протяжении 20 лет компания растёт и движется вперёд, находит новые возможности и ниши, совместными усилиями преодолевает трудности и добивается результатов. Сегодня ITPS — системный интегратор, разработчик собственных решений для нефтегазовых предприятий и медицины. В компании работает почти 1000 сотрудников из 100 городов, от Южно-Сахалинска и Владивостока до Калининграда, Мурманска и Сочи, центральный офис по-прежнему находится в Перми.

Признанные промышленные гиганты, лидеры отрасли, доверяют опыту ITPS. С компаниями «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «ЭР-Телеком Холдинг», «Татнефть», «ЕВРАЗ», «Сибур» и другими выстроены долгосрочные партнёрские отношения. За годы сотрудничества ITPS приобрела репутацию надёжного и ответственного участника рынка, внедряя современные системы управления для повышения эффективности бизнеса.

История: краткий экскурс

Значимым этапом развития компании в 2005 году стал масштабный проект внедрения интегрированной системы управления дочерних обществ «ЛУКОЙЛ», охватившей более 5 тыс. пользователей. ITPS быстро завоевала доверие и приобрела известность на международном рынке, активно участвуя в крупных проектах в Европе, СНГ, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

В период с 2007 по 2013 год компания расширяла сферу влияния, открывая филиалы в Москве, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ и Ираке. Параллельно шло наращивание компетенций и внедрение новых функциональных направлений.

Историческим проектом не только для ITPS, но и для мировой нефтяной истории стало участие в крупнейшем международном проекте освоения нефтяного месторождения «Западная Курна — 2» в Ираке, общий бюджет стройки составил около 5 млрд долларов. С 2012 года компания выступала на «стройке века» в качестве EPC-подрядчика (генеральный подрядчик по проектированию, закупкам и строительству, который выполняет работы под ключ). Помимо прочего, в 2013 году ITPS закрепила свои позиции на международном рынке, участвуя в крупнейших проектах освоения нефтегазовых месторождений Узбекистана. Работа на таких объектах привела к стремительному интеллектуальному и профессиональному росту компании. Расширялись функционал и компетенции, совместно с партнёрами шёл процесс глобальной трансформации.

К концу 2010-х годов активное внедрение цифровых решений стало конкурентным преимуществом промышленных предприятий. Команда ITPS вновь проявила себя и в 2019 году реализовала самый большой в России проект создания комплексной интегрированной модели добычи нефтегазоконденсатного месторождения, включающего более 1700 скважин.

Масштабирование компании привело к развитию нового направления. Команда приобрела компетенции по внедрению систем управления производством (MES). Постепенно это стало основой для перехода к инновационным цифровым решениям, которые помогают заказчикам управлять производственными событиями, планированием и рисками, оценить полную картину происходящего на предприятии. ITPS успешно развивает направление цифровизации производства.

Вручение награды «Экспортёр года»

Проектирование и внедрение ERP-систем, исторически сложившееся для ITPS направление, продолжает входить в число ключевых векторов развития. Команда наращивает экспертизу в части проектирования и внедрения решений.

В современных реалиях компания развивает ещё одно востребованное направление — внедрение продуктов «1С», имея статус сертифицированного партнёра фирмы. Сопровождение и поддержка IТ-систем и инфраструктуры, консалтинг и системная интеграция остаются среди основных направлений деятельности ITPS.

Сегодня ITPS продолжает демонстрировать экспертизу в области цифровизации промышленности. В числе последних реализованных проектов — модернизация корпоративного портала для блока нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки группы «ЛУКОЙЛ», создание интегрированных моделей для компаний «Газпром добыча Оренбург» и «Газпромнефть-Восток», внедрение центров управления метрологическим обеспечением производства и техническим ремонтом и обслуживанием оборудования в «Казаньоргсинтез».

Среди завершённых проектов стоит отметить внедрение решения по управлению данными на крупном горнодобывающем предприятии, создание цифровой модели управления непрерывным производством для крупного цементного холдинга и системы управления производством на мобильном заводе по сжижению газа. Компания идёт в ногу со временем и внедряет передовые технологии в промышленности, её сотрудники регулярно проходят обучение, подтверждая экспертный уровень профессиональными сертификатами.

Корпоративное мероприятие

Создание собственных решений

Многолетняя проектная работа с крупнейшими производственными компаниями стала основой для создания собственных продуктов: интеграционного решения AVIST Oil&Gas и сервиса BIOT. Это был важный виток в развитии компании. Решения внесены в реестр отечественного ПО.

В 2014 году дан старт разработке линейки AVIST для «Интеллектуального месторождения», уникального решения для нефтегазовых предприятий. AVIST Oil&Gas позволяет автоматизировать процессы управления разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов и используется как инструмент оптимизации добычи при одновременном снижении себестоимости добываемой продукции.

Работа над сервисом BIOT началась в 2017 году. Сервис создан для дистанционного мониторинга здоровья и оценки рисков развития заболеваний. BIOT автоматически анализирует данные с умного браслета и анамнез человека. Алгоритмы ежедневно оценивают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, формируют персональные рекомендации для клиента и врача с помощью технологий искусственного интеллекта.

Вклад в развитие Пермского края

Развитие ITPS неразрывно связано с Пермью — с местом, в котором началась её история. Компания много лет является членом Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП), председатель совета директоров ITPS Леонид Тихомиров состоит в Совете правления организации. ITPS входила в состав экспертного совета по цифровой экономике Пермского края и рабочей группы по направлению цифровизации производства.

В рамках работы над сервисом BIOT ITPS сотрудничает с Пермским государственным медицинским университетом им. Е. А. Вагнера. В 2022 году компания одержала уверенную победу в конкурсе «Лидер Пермского края» с проектом по разработке BIOT, который отмечен в номинации «Информационные технологии и телекоммуникации». ITPS неоднократно занимала лидирующие позиции во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года» на федеральном уровне и среди компаний Приволжского округа.

Об ITPS — в цифрах

Офисы компании расположены в Перми и Москве, с момента основания коллектив увеличился более чем в 30 раз. Сегодня в ITPS работает почти 1000 сотрудников из 100 городов, от Южно-Сахалинска и Владивостока до Калининграда, Мурманска и Сочи. Головной офис находится в Перми.

В команде работают 18 кандидатов наук и два доктора наук.

За 20 лет работы реализовано несколько тысяч проектов, проектная география охватывает более 20 стран мира.

Шесть основных направлений деятельности:

разработка и внедрение решений для цифрового месторождения на базе собственного продукта AVIST Oil&Gas, создание и поддержка интегрированных моделей; внедрение и сопровождение комплексных систем управления производством; проектирование и внедрение корпоративных информационных систем на базе SAP и «1С»; сопровождение и поддержка IТ-систем и инфраструктуры; консалтинг и системная интеграция; дистанционный мониторинг состояния здоровья с сервисом BIOT.

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