Зарина Ситдикова Мастерская авиаинженеров В Пермском Политехе состоялся первый выпуск магистров Высшей школы авиационного двигателестроения Поделиться Твитнуть

Фото: Высшая школа авиационного двигателестроения

Спустя два года после получения федерального гранта на создание в Перми Передовой инженерной школы по авиационному двигателестроению в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) выпускникам первого потока вручили дипломы. Научную степень магистра приобрели 18 студентов, сумевших за время учёбы и регулярных стажировок стать высококвалифицированными специалистами, полностью готовыми к выполнению самых сложных рабочих задач.

Как на любом предприятии запуск нового производства считается состоявшимся лишь после изготовления первой партии продукции, так и в Передовой инженерной школе (ПИШ) проект Высшей школы авиационного двигателестроения (ВШАД) можно признать успешно реализованным с момента выпуска участников первой волны. На подготовку молодых специалистов ушло два года. Все они ещё до получения дипломов были трудоустроены на ведущие отраслевые предприятия Перми. Их дальнейшая работа будет в том числе связана с производством перспективных двигателей ПД-14 и ПД-35.

Возможность развития

Высшая школа авиационного двигателестроения была открыта на базе ПНИПУ в 2022 году для подготовки профессиональных кадров, обладающих достаточными знаниями и навыками для создания уникальных технологических решений и продуктов в сфере гражданского авиадвигателестроения и смежных отраслях. Это стало возможным благодаря тому, что Пермский политех прошёл отбор и стал одним из 30 вузов страны, где был запущен федеральный проект по организации Передовых инженерных школ.

С учётом промышленной специализации Прикамья основным направлением школы стало авиадвигателестроение. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин тогда подчёркивал, что этот проект важен не только для отрасли, но и для всей экономики региона.

«Развитие инновационных производств невозможно без качественной подготовки кадров. Концепция пермской инженерной школы предполагает обучение специалистов и развитие совместно с промышленными предприятиями гражданского авиадвигателестроения. Создание передовой образовательной площадки будет способствовать росту научно-технического потенциала региона и обеспечит требуемый технологический суверенитет страны. Мы будем готовить команды инженеров, способных предлагать новые и актуальные решения для конструкторских задач», — отметил Дмитрий Махонин.

Высшая школа авиационного двигателестроения — единственная ПИШ в Пермском крае. Её работа организована в соответствии с целями нацпроекта «Наука и университеты». Индустриальными партнёрами школы выступают АО «ОДК Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-СТАР».

Без отрыва от производства

Сразу после создания ВШАД было открыто шесть образовательных программ магистратуры (сейчас их уже 13) при двойном руководстве со стороны университета и индустриальных партнёров, открыт общий инженерный бакалавриат с опорой на фундаментальное образование. Благодаря этому студенты получают новые знания, опыт и сразу применяют их на практике. Работа над востребованными проектами в индустрии помогает им становиться профессионалами в конкретной области и развивать навыки работы в команде, управления проектами и принятия решений.

Во время обучения магистры были трудоустроены стажёрами на предприятия-партнёры, где им были назначены наставники и кураторы. Три дня в неделю они учились и ещё три дня работали, получая заработную плату за свой труд. Студентам ставились инженерные задачи даже выше их уровня, но, несмотря на это, они с ними успешно справлялись.

Фото: Высшая школа авиационного двигателестроения

Опыт первопроходцев

Первыми выпускниками ВШАД стали 18 человек. Защита одной из групп проходила в новом формате «технология как диплом» — выпускники представили результат своей командной работы в рамках задачи индустриального партнёра. Магистры получили прототип створки реверсивного устройства, который уже внедряется в производство.

Доклады выпускников слушали члены Совета консорциума по созданию национальной сети технологических центров лазерных, аддитивных и сопутствующих технологий. Среди них ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин, и.о. ректора Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова Наталья Фролова, директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталий Смелов и другие представители вузов со всей страны.

По итогам прослушивания представители индустриальных партнёров отметили, что выпускники ПИШ ВШАД являются высококвалифицированными специалистами в области авиационного двигателестроения, не нуждающиеся в периоде адаптации на предприятиях.

Сейчас в Высшей школе авиационного двигателестроения продолжают обучение 49 человек, а также ведётся набор новых студентов. В новом учебном году во ВШАД планируют принять 77 магистров и 60 бакалавров в группы очного обучения и ещё 40 бакалавров на заочное отделение. Причём последние смогут обучаться на счёт бюджета. Условия приёма и направления можно уточнить в сообществе школы ВКонтакте.

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