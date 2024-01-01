Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «В этом городе musicAeterna стала тем коллективом, который сегодня всем известен» Главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский — о новом образовательном проекте Дягилевского фестиваля, о том, почему важна Пермь, и об уникальности певцов своего хора Поделиться Твитнуть

Ольга Рунёва

Хормейстер всех проектов Теодора Курентзиса Виталий Полонский работал и работает с маэстро и в Пермской опере, и в частном учреждении культуры «Этерна», и в европейском проекте Utopia. Полонский — полноправный соавтор всех больших оперных постановок, создающихся с участием Курентзиса, в том числе спектаклей Дягилевского фестиваля. На фестивале 2024 года он — одно из главных действующих лиц, в том числе в образовательной программе, где у него в этом году прошёл авторский проект. Молодые певцы и дирижёры-хоровики 10 дней учились и репетировали, а потом выступили с концертом сложной хоровой музыки, который растрогал слушателей до слёз.

— В этом году в образовательной программе Дягилевского фестиваля новинка — хоровая лаборатория. Как прошёл этот десятидневный интенсив, каковы его результаты?

— Это, возможно, самый популярный вопрос ко мне на Дягилевском фестивале. Всем интересно это начинание!

Мои впечатления противоречивы. Все позитивные моменты, связанные с этой лабораторией, относятся к творческому процессу, который мы строили в течение 10 дней.

Негативный момент — это понимание, на каком уровне находится сейчас образование в нашем направлении, в хоровом дирижировании и хоровом пении. Мы получили более 150 заявок от недавних выпускников консерваторий и от студентов старших курсов, и, к моему огромному сожалению, из них я смог отобрать только 23 кандидата. Я считаю, что это достаточно низкий результат.

Прежде всего, огорчает общий уровень культуры, который демонстрируют студенты. Они должны были написать краткую творческую автобиографию, и количество элементарных орфографических и стилистических ошибок в этих текстах такое, какого не может быть у людей, получающих гуманитарное образование. Для меня это большая боль. Мне казалось, что всё-таки в мире культуры уровень общей эрудиции должен быть выше…

У людей нет понимания профессиональной и деловой этики, умения написать резюме. Этому тоже необходимо учить. Мы в своей образовательной программе стараемся учить ребят и этому: как написать резюме, творческую автобиографию, как правильно сделать аудио- и видеозапись… У меня очень много кастингов проходит, и иногда соискатели присылают записи, на которых звучат расстроенные инструменты, записи, сделанные в странных интерьерах, со странно одетыми исполнителями... Я получал иногда вообще фантасмагорические вещи: очень неуютный, необорудованный класс с двумя расстроенными инструментами, с покосившимся портретом Кабалевского — и стоит молодой человек во фраке и в бабочке. Понятно, что ситуации бывают разные, но эта эклектика мне — до слёз, потому что хочется, чтобы культурный человек был культурен во всём.

— А как быть молодым людям из провинции, у которых нет ничего, кроме покосившегося портрета Кабалевского, обшарпанного класса и большого желания петь?

— Если бы я был на месте этого студента, я бы портрет точно поправил! Это раз. Во-вторых, раздобыл бы качественные ноты, потому что на записи я вижу, что ноты распечатаны кустарным способом на листках размера А4 и они падают с пюпитра у концертмейстера. Уж подобные-то вещи можно исправить.

Сейчас есть множество инструментов самообразования. Кроме желания петь должно быть желание расти, развиваться, а те записи, которые нам присылают, — это расписка в своей инертности. Если ты уже выбрал профессиональный путь, ты должен понимать, как будешь развиваться. Не стоит рассчитывать на то, что у тебя будет какой-то выдающийся профессор. Можно мечтать, можно искать профессора, но самообразование никто не отменял. Книжки существуют! Читайте Достоевского, читайте современную литературу, слушайте записи. В ответ на вопрос «Кто ваша любимая певица?» студенты не могут вспомнить никого, кроме Анны Нетребко. Честь и хвала Анне Нетребко, но помимо неё существует много других певцов.

В общем, я считаю, что образование на сегодняшний день находится в странном состоянии.

У нас в образовательной программе есть ещё секция педагогов музыкальных школ, и мы вместе с куратором образовательной программы Анной Фефеловой организовали встречи студентов, которые сейчас получают профессиональное образование, с теми людьми, которые уже получили «корочки», и у нас получился целый дискуссионный клуб, очень много было вопросов — и у молодёжи к старшему поколению, и наоборот.

У ребят была очень насыщенная программа, и, согласно девизу нашего фестиваля «Не спать!», они были заняты действительно с утра до ночи.

Нашей целью не было создание концертного хора; задача была — собрать лучших студентов, которым мы можем помочь в освоении профессии. Если раньше я считал, что для работы с молодёжью нужны любовь и эмпатия, и культивировал в себе эти чувства, то сейчас я понял, что необходима ещё и честность, и я им демонстрирую все секреты, все ноу-хау, которые у меня существуют.

Кроме того, именно на этой лаборатории можно искать новые кадры для хора musicAeterna. Нам нужна преемственность, нужно, чтобы хор омолаживался. Это очень важный момент, потому что не каждый из хороших музыкантов, работающих и учащихся в России, может доехать до Санкт-Петербурга на очное прослушивание. Географически Пермь находится более центрально в России, и сюда могут приехать певцы и из Казани, и из Екатеринбурга, даже из Новосибирска, Красноярска.

— Какие требования вы предъявляете к вашим хористам? В чём особенность musicAeterna?

— Артисты нашего хора являются не просто ансамблистами, есть большой пул музыкантов, которые выступают как солисты. Я невероятно горжусь тем, что наш солист Егор Семенков, который пел партию Евангелиста в «Страстях по Матфею» Баха (на открытии Дягилевского фестиваля 2024 года. — Ред.), — возможно, лучший или один из лучших Евангелистов в России. Это вообще в Европе отдельная специальность, отдельная профессия — исполнитель роли Евангелиста. Егор продемонстрировал высочайший профессионализм и потрясающую музыкальность.

Многие наши певцы растут и уходят от нас, чтобы сделать большую карьеру, и меня это только радует. Сергей Годин сейчас — солист в театре в Нижнем Новгороде, и он у нас на фестивале фантастически исполнил мужскую партию в опере Дюсапена Passion. На Зальцбургском фестивале этого года наша солистка Анастасия Ерофеева будет выступать вместе с Жорди Савалем, и она будет в этом году принимать участие в Баховском конкурсе, так же, как и Ирина Макарова, наша бывшая солистка, пермская девушка, которая родилась в Лысьве, училась в Перми, а сейчас работает в Германии. Так что сразу две певицы из musicAeterna будут представлять российскую культуру, российскую музыкальную школу на важнейшем европейском конкурсе.

— И вы, и Теодор Курентзис очень привязаны к Перми. Были разные периоды в ваших отношениях с местными властями, но вы продолжаете сюда возвращаться. В чём секрет такой привязанности к городу и его жителям?

— Пермь — это город контрастов. Здесь есть Дягилевский фестиваль, замечательная балетная труппа и художественная галерея, но ещё есть спальные районы… Я устроил ребятам из хоровой лаборатории встречи с интеллигенцией этого города, с людьми, которых я очень уважаю, люблю и которые мне отвечают взаимностью. Это директор Пермской художественной галереи Юлия Борисовна Тавризян, галерист Вадим Зубков, который проводит оперные клубы и читает лекции. Вадим прочитал нам две лекции — о Гезине Терборх и о «Джоконде», и ребята увидели невероятную эрудицию! Некоторые исторические факты, которые он упоминал, и для меня были внове... Пермский юрист Владимир Куранов прочитал нам лекцию об авторском праве, и это тоже очень важно, потому что, если мы хотим жить в современном цивилизованном мире, мы не должны копировать ноты на аппарате Xerox, надо покупать легальные копии.

Я счастлив, что я смог показать молодёжи мой любимый город. Я горжусь тем, что я здесь жил, что здесь мы созидали. Именно в этом городе musicAeterna стала тем коллективом, который сегодня всем известен. Большинство наших студентов — из столиц, из Санкт-Петербурга и из Москвы, но не все они будут работать с Теодором Курентзисом или жить в Москве, кому-то придётся уехать в провинцию, и мне очень хочется им показать, что за МКАДом тоже есть жизнь. Теодор сторонник децентрализации искусства, и уникальный опыт жизни в Перми продемонстрировал, что жизнь за МКАДом иногда может быть даже ярче, чем в столице.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.