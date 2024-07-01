Инновациям создали условия Технопарк Morion Digital провел Skolkovo Day, посвящённый поддержке технологических стартапов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

В технопарке Morion Digital 25 июня 2024 года состоялся День Сколково, в рамках которого прошли несколько мастер-классов, круглый стол с участием представителей Фонда Сколково и самого технопарка. Также предприниматели могли получить индивидуальные консультации экспертов.

Технопарк Morion Digital является региональным оператором Фонда Сколково в Пермском крае, и в этом качестве регулярно становится площадкой для мероприятий, направленных на информирование и поддержку технологических стартапов. В этот раз речь шла о преимуществах, которые доступны резидентам Сколково и Morion Digital, а также о федеральных и региональных мерах поддержки стартапов в технологичных отраслях.

Последние четыре года Morion Digital входит в топ-5 рейтинга технопарков России. На сегодняшний день это один из самых крупных технопарков страны: его общая площадь составляет 86 тыс. кв. метров, а его резидентами являются более 70 высокотехнологичных компаний, работающих в сфере информационных технологий, радиотехники, робототехникии и электроники.

В первую очередь технопарк — это комплекс недвижимости, предназначенный для размещения высокотехнологичных бизнесов. Однако от классического офисного центра его отличает комплексная поддержка резидентов. По словам директора Morion Digital Оскара Ягафарова, главная ценность технопарка — в той экосистеме, которую технопарк создаёт вместе со своими партнёрами и резидентами. В числе партнёров Morion Digital — крупные компании-заказчики. Это АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Нефтьсервисхолдинг», банк «Урал ФД» и другие крупные компании. С другой стороны — это сильное взаимодействие с академическим сообществом: вузы являются источником кадров для резидентов технопарка и центрами компетенций по своим направлениям. Кроме того, технопарк сотрудничает с государственными институтами развития — федеральными и региональными. Также резидентам технопарка доступны налоговые льготы.

«Технопарк — это набор сообществ, специализированных сервисов, мер поддержки, который даёт высокотехнологичным компаниям дополнительные ресурсы для того, чтобы они росли быстрее и эффективнее именно в нашей среде. Таким образом, технопарк обеспечивает технологических предпринимателей ресурсами и является проводником федеральных мер поддержки. Это финансовые меры, физические и инновационные», — отметил Оскар Ягафаров.

В качестве иллюстрации он рассказал, как технопарк работает с одной из наиболее острых проблем современной экономики, в том числе высокотехнологичного сектора, — дефицитом кадров. В Morion Digital существует линейка мероприятий, направленных на развитие и привлечение талантов в технопарк и, соответственно, в компании-резиденты. Регулярно проводятся профориентационные и образовательные экскурсии для молодых специалистов, студентов вузов и школьников. Четвёртый год подряд во время учебного года в сотрудничестве с акселератором «Большая разведка» Пермского политеха проводится программа «Технологическое предпринимательство для школьников». На базе технопарка работает Пермская краевая федерация спортивного программирования — региональное отделение, созданное в сотрудничестве с Министерством спорта, и курирующим IT-отрасль Министерством информразвития и связи. Работа ведётся по пяти дисциплинам: алгоритмическое программирование, продуктовое программирование, программирование роботов, соревнования в области кибербезопасности и программирование беспилотных авиасистем. Благодаря этому, ребята, занимающиеся программированием, могут получить спортивные разряды и дополнительные возможности — поскольку это официальный вид спорта, то те возможности, которые есть у спортсменов, доступны теперь и программистам.

Согласно календарному плану спортивных соревнований, до конца 2024 года будет проведено несколько мероприятий, среди которых продуктовый хакатон, олимпиада по спортивному программированию, соревнования по кибербезопасности. А также впервые в стране именно в Перми состоятся всероссийские соревнования по программированию беспилотных авиасистем Парма БАС. И уже в следующем году на территории технопарка планируется открыть спортивную школу по программированию.

«Успешный опыт Morion Digital как технопарка уже транслируется на другие города — сейчас это Саратов, Омск, Санкт-Петербург. На стадии проработки находятся проекты ещё в пяти регионах. В планах — создание единой сети технопарков общей площадью до полумиллиона квадратных метров, на которых расположены 500 резидентов и их 50 тыс. сотрудников. Отсюда ещё одна наша мера поддержки: предприниматели из Перми, заинтересованные в развитии в этих городах, могут получить в Morion Digital поддержку в части размещения и интеграции в бизнес-среду», — рассказал Оскар Ягафаров.

О возможностях, доступных резидентам Сколково, рассказал руководитель направления регионального развития фонда Антон Алимов. Он отметил, что Фонд Сколково — это экосистема, состоящая из нескольких крупных блоков. Первый из них — это стартапы, сейчас их больше 4200 с совокупной выручкой более 500 млрд руб. и более 94 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Они делятся на четыре направления. Информационные технологии — самое крупное из них, на него приходится порядка 40% компаний, а также это передовые промышленные технологии, в т.ч. космические технологии и навигация, биомедицинские технологии, включая агротехнологии, и, наконец, энергоэффективные технологии, включающие решения нефтегазовой отрасли, умного города и так далее.

Второй крупный блок, это индустриальные партнёры, включая международные компании, совместно с ними Фондом за последние 5 лет проведено более 125 корпоративных программ. В 2019 году в законе о Сколково появился принцип экстерриториальности, который отменил требование о размещении компаний на территории Сколково. Следствием этого, в том числе, стало формирование сети региональных операторов Сколково, и сейчас их уже 26. Региональным оператором Сколково в Перми является Morion Digital. В регионах, где нет такой инфраструктуры, работают физические лица — региональные представители.

Также фундаментальными блоками экосистемы Сколково являются Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), в котором размещены центры исследований, и инвесторы — дочерняя компания Фонда Sk Capital, инвестиционная платформа по управлению VC&PE фондами, построению технологических лидеров и привлечению финансирования для быстрорастущих компаний.

«Доступные резидентам Сколково меры поддержки делятся на монетарные и немонетарные. К последним относятся акселерационные программы, содействие выходу на рынки СНГ и международные рынки, помощь в защите интеллектуальной собственности. На территории и фонда, и России действует сеть центров коллективного пользования, большая событийная линейка мероприятий в Москве и регионах, менторские программы. Что касается монетарных мер поддержки, то к ним относятся налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам и грантовые программы», — отметил Антон Алимов.

По его словам, чтобы стать участником Сколково и получить доступ к экосистеме и мерам поддержки, нужно подать заявление через сайт инновационного центра. После формальной проверки и положительной экспертной оценки по существу у заявителя есть полгода, чтобы получить статус резидента. Для этого нужно создать юридическое лицо или привести уже существующую компанию к соответствию требованиям. Основное требование состоит в том, что заявитель должен вести исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию результатов этой деятельности. Статус участника Сколково действует 10 лет.

При этом для более зрелых компаний, уже имеющих продукт и продажи, доступна ускоренная процедура — Fast Track. Здесь экспертная оценка длится не месяц, а один день и проходит в формате питча — онлайн-защиты проекта, которой предшествует менторская поддержка в подготовке презентации. В общей сложности вся процедура занимает до двух недель.

Кроме того, в России действуют меры поддержки стартапов в технологичных отраслях федерального и регионального уровня. О них рассказал заместитель директора Morion Digital Владимир Постников.

«В первую очередь, Фонд содействия инновациям реализует программу «Студенческий стартап». В ней могут участвовать студенты вузов бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры, которые обучаются как на бюджетной основе, так и платно, как очно, так и заочно. Основное требование — наличие инновационной составляющей в стартапе и ориентация на создание бизнеса, коммерциализацию своего продукта. Сумма гранта составляет 1 млн руб. на 12 месяцев, причём требование по рефинансированию отсутствует», — рассказал Владимир Постников.

Направления, по которым можно подавать заявку на «Студенческий стартап», разнообразны. Среди них цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, энергетика и креативные индустрии. Направление «Креативные индустрии» появилось недавно, и сейчас по нему проходят, в том числе, образовательные и социогуманитарные проекты.

Как отметил Владимир Постников, по статистике, 40% заявителей «Студенческого стартапа» получают грантовую поддержку.

Также Фонд Содействия Инновациям реализует программы «Старт», которые ориентированы на любых физических лиц, либо юридических лиц, которые были созданы не более двух лет назад. Объём финансирования составляет 4 млн руб. на 12 месяцев, софинансирование тоже не требуется. Основная цель поддержки в рамках этой программы — реализация НИОКР, лежащей в основе стартапа, но также требуется анализ рынка и оценка экономики проекта и его бизнес-модели. Направления, по которым могут быть поданы заявки, те же.

«В рамках этого гранта есть три конкурса: классическая программа "Старт", куда можно подать заявку по любому из направлений, «Старт — Цифровые технологии» и «Старт — Искусственный интеллект», ориентированные на IT-проекты и проекты с применением ИИ, а также «Старт — СОПР» (для проектов в сфере социального предпринимательства, спорта и экологии) и «Старт — Взлёт», в которой могут участвовать только физические лица», — отметил Владимир Постников.

Для тех проектов, которые уже реализовали эту меру поддержки и продолжают развивать свой продукт, существует программа «Старт-2», направленная на продолжение НИОКР проекта. Объём финансирования составляет 8 млн руб. на 12 или 18 месяцев, требуется софинансирование в размере 15%.

Наконец, третья программа в этой линейке — "Бизнес-Старт" — ориентирована на коммерциализацию и увеличение продаж продукта. Размер поддержки составляет 12 млн руб. на 12 месяцев при условии софинансирования 30%.

Ещё одна возможность поддержки инновационных проектов — гранты Минобрнауки Пермского края, направленные на содействие международным или региональным исследовательским группам. Конкурс проводится 1 раз в два года, участвовать могут малые инновационные предприятия, в которых есть соучредители — университет или научный институт. Сумма гранта составляет 8 млн руб. на 4 года для региональных исследовательских групп и 9 млн руб. для международных исследовательских групп. Софинансирование составляет 30%.

«Такими мероприятиями мы доносим до высокотехнологичных компаний Пермского края информацию о разнообразии федеральных и региональных мер поддержки. Примечательно, что система этих мер может нацелена на бизнес разных стадий: от стартапа до крупного бизнеса. При этом предприниматель должен чётко осознавать, что, принимая государственные меры поддержки, он берёт на себя серьёзные обязательства. И технопарк выступает надёжным партнёром и проводником для предпринимателя, обеспечивая комплексную поддержку», — подвел итоги выступлений Оскар Ягафаров.

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