Музыкальные фестивали, вернисаж и пикник Афиша на неделю 1-7 июля Поделиться Твитнуть

Проект Piano Gala — это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте, только один единственный луч софита на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. Зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах. На ближайшем концерте Piano Gala лауреат международных конкурсов, концертмейстер по вокалу Пермского театра оперы и балета Анастасия Иванова исполнит на фортепиано симфонические этюды Роберта Шумана, сонаты Доменико Скарлатти и «Сатаническую поэму» Александра Скрябина.

Благотворительный фонд «Берегиня» вместе с командой пермских профессиональных артистов и музыкантов создали уникальную, ни на что не похожую постановку с глубоким смыслом. «Музыка жизни 3: это наше шоу!» — музыкальный спектакль о мечте, любви и подвигах, которые часто остаются незамеченными. На долю педагога детского Дома культуры Никиты, мечтающего о карьере на Бродвее, выпадает важная миссия. Именно его выбрали в качестве режиссёра и автора мюзикла, который будет представлять учреждение на конкурсе. Работа с детским творческим коллективом и так не предел мечтаний Никиты, а тут ещё выясняется, что в актёрском составе спектакля будут необычные участники… Все собранные с продажи билетов средства будут направлены на помощь детям с тяжёлыми онкологическими заболеваниями.

В галерее Анастасии Поповой состоится вернисаж новой выставки «Под сердцем». Она задумывалась как выставка о материнстве. Эта вечная тема, и каждый прямо или косвенно касается её на протяжении всей жизни. Собравшись вместе, несколько художниц, каждая по-своему, высказались, и это получилось двойной игрой. Не символично ли, что художник, как и будущая мать, вынашивает свою идею? Сначала под сердцем появляется её семя, которое развивается во что-то большее, художник бережёт и растит его, а затем наступает момент появления на свет. Роды могут быть лёгкими, а могут и мучительными. Порой своё «детище» трудно отпустить. А кому-то хватает мудрости и сил отправить его в самостоятельное плавание…

Экскурсия по проспекту, который сами пермяки величают «Компросом», несёт образовательно-развлекательный характер и служит наглядным примером эволюции городского строительства в советский период. Участники совершат «прыжок» во времени и посмотрят, как менялся облик центра города с 1950-х по 1980-е годы, и как это отражается на современном облике Перми. Те, кто отправится на прогулку, узнают, сколько доминант имеет Комсомольский проспект, когда он стал центральной улицей и что было сделано для строительства гостиницы «Урал». Экскурсию проведёт Сергей Зеленкин — «экскурсовод с рюкзаком», краевед-любитель, амбассадор сервиса Aviasales в Перми.

Гастроли Инновационного театра балета (Калуга) на сцене Театра-Театра. Спектакль погружает зрителя в трагикомичный мир Чарли Чаплина — трогательный и нелепый, наполненный смехом и слезами, нежностью и мечтами. Здесь Чарли-Творец и Режиссёр путешествует по мирам собственных фильмов вместе со своим героем — Чарли-Бродягой. Этот вечный скиталец, милосердный романтик, потёртый джентльмен, всегда верный себе и своему сердцу, однажды обнаруживает Цвет в своей черно-белой реальности. Теперь в руках у Чарли целая палитра, чтобы раскрасить действительность и подарить людям цвет. Смогут ли они воспользоваться этим даром?

Независимая дистрибьюторская компания Mainstream выпускает в российский прокат нежный и страстный фильм «Объясни мне, любовь» с блистательной Вики Крипс в главной роли. Режиссёр картины — Маргарете фон Тротта, одна из главных авторов «нового немецкого кино» — направления в кинематографе Западной Германии, которое зародилось под влиянием французской «новой волны» в 1960-х. Фильм рассказывает о скандальном романе знаменитой писательницы Ингеборг Бахман с драматургом Максом Фришем: страсть, ревность, соперничество и, наконец, путешествие на край света в поисках свободы. Ингеборг Бахман и Макс Фриш, настоящие рок-звезды литературы, впервые встречаются в Париже летом 1958 года. Они страстно влюбляются друг в друга, но профессиональные и личные амбиции начинают разрушать гармонию.

Аргишти — известный исполнитель на дудуке, древнем армянском инструменте, история которого насчитывает более трёх тысяч лет от первого упоминания в клинописях. Музыкант также мастерски владеет и успешно использует в своих программах ещё более древние инструменты: армянскую флейту блур, восточные флейты — персидский нэй и арабский нэй. Кроме того, сочетает дудук с органом и электронной музыкой. В программах Аргишти использует известные народные мелодии Армении и Востока, классическую музыку, а также авторские композиции. Любовь к дудуку и желание расширить его возможности позволяют Аргишти успешно экспериментировать в разных стилях. Его музыку можно отнести к жанру World music (этно), а также найти в ней отголоски джаза, фьюжн и неоклассики.

Фестиваль «Рок над Сылвой» — это живописная природа на берегу реки, живая музыка, драйв, отличное настроение и незабываемое лето. Среди участников этого года — F.P.G, «Включай микрофон!», The Iron Bees, «Коннемара», THE RULL, «Askатели приключений», «ПЛАНЕТАРИЙ», Papa Karlo, EX-PROMT и другие рок-группы. Те, кто захочет остаться на территории фестиваля, могут расположиться в своих палатках или арендовать жильё на базе отдыха. Билеты на фестиваль — виртуальные. Приобрести их можно по ссылке.

Эко-отель «Ерёмичи» приглашает присоединиться к гастрономическому приключению и вместе радоваться лету. В программе пикника: вкусные дегустации и гриль от бренд-шефа отеля Сергея Юрина и Григория Хорошавцева, дегустация местных лимонадов, турнир по крокету на свежем воздухе, летний вернисаж художника Светланы Лазаревой «Деревенские пейзажи», танцевальный мастер-класс для детей и взрослых «Модерн-дыхание жизни... Как танец Неба!» и танцевальный флешмоб. Хедлайнер мероприятия — художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник. Специальные гости программы — участники музыкальной группы «Танцы на траве» Игорь Трахтенгерц и Ольга Величко. Подробнее о пикнике — на сайте «Ерёмичей».

В выходные в Перми состоится главный музыкальный фестиваль года — RED FEST. Площадкой проведения по традиции станет Digital Port. Зрителей ждут две сцены: главная и электронная. Хедлайнеры фестиваля в этом году — «Лауд» (Уфа), «Второй Ка» (Бишкек, Кыргызстан), Dj Stonik1917 (Санкт-Петербург), «Hoopa» (Санкт-Петербург), Turbosh (Санкт-Петербург), passmurny (Москва), Beautiful boys (Саратов). Всего в мероприятии примут участие 27 самобытных и талантливых музыкантов. Также на RED FEST, как всегда, будет организован дизайн-маркет или так называемый «фешн-базар», который из года в год остаётся орбитой притяжения настоящих искателей. Кроме того, будут работать лекторий, детская зона с развлекательной программой и фермерский рынок еды. Подробная программа фестиваля и билеты — по ссылке.

В новом пространстве Пермского театра юного зрителя 9 июля состоится особенная встреча. Её проведут три известных в Перми человека: актёр, певец и поэт Александр Смирнов, директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев и идеолог территории счастья и здоровья «Демидково», начинающий писатель Юлия Кузяева. В программе: приветственный фуршет, история рождения нового ТЮЗа от Артёма Агеева, презентация ⁠книги Юлии Кузяевой «Мой 2022» и автограф-сессия, музыкальное выступление Александра Смирнова. Все участники встречи получат в подарок книгу Юлии Кузяевой, а также смогут приобрести инструкцию по выживанию в наше турбулентное время «Подсказки для жизни от Ангелов» и виниловую пластинку с песнями Александра Смирнова. Вырученные средства будут направлены Марии Ларионовой, которая нуждается в шестой операции на сердце и сосудах, чтобы продолжить растить маленькую дочь Аврору. Купить билет можно по ссылке.

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