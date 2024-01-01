Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» С заделом на 100 лет На XX съезде Пермского землячества были награждены лауреаты Строгановской премии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Московском дворце молодёжи 21 июня состоялся XX съезд Пермского землячества, на котором лауреаты Строгановской премии получили свои награды. В церемонии приняли участие председатель правления землячества, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин и другие.

Открыли съезд первые заместители председателя правления Пермского землячества Игорь Шубин и Светлана Левченко. «Вы представляете, где мы находимся? На Компросе! (Московский дворец молодёжи расположен на Комсомольском проспекте. — Ред.) Всё как у нас дома, поэтому надеюсь, что всё пройдёт в тёплой домашней обстановке», — заметил Игорь Шубин.

Но прежде чем перейти к торжественной части, он предложил решить несколько официальных вопросов. В ходе съезда был утверждён новый состав правления землячества до 2027 года. Кроме того, председателем правления был единогласно переизбран Андрей Кузяев.

Во время приветственной речи Андрей Кузяев отметил: «Где бы ни были, мы, пермяки, никогда друг друга в беде не оставим и радость вместе разделим. Служили, служим и будем служить Пермскому краю!» После этого был дан старт торжественной части мероприятия.

Первым Строгановскую премию получил лауреат в номинации «За высокие достижения в области экономики и управления». Победителем стал директор ООО «ЭЛКАМ» Анатолий Галкин. Награду ему вручил глава Перми Эдуард Соснин.

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» лауреатом Строгановской премии стал профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕ, профессор кафедры минералогии и петрографии и руководитель «Сектора наноминералогии» Борис Осовецкий. Свою награду он получил из рук Андрея Кузяева.

«За высокие достижения в общественной деятельности» статуэтка Аники Строганова была вручена ветерану Пермского СОБРа, обладателю ордена Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимиру Бояршинову. Поздравить победителя и вручить награду на сцену вышел Герой Советского Союза, командир прославленной «Альфы» генерал-майор Геннадий Зайцев.

«За высокие достижения в спорте» Строгановскую премию получил первый олимпийский чемпион Пермской области, чемпион и серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1980 года, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, семикратный чемпион СССР по биатлону, заслуженный тренер и наставник целой плеяды олимпийских чемпионов Владимир Аликин. Награду ему вручил депутат Государственной думы, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.

Победителя в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» объявила народная артистка РФ Александра Захарова, чей отец Марк Захаров в 1950-е годы был актёром Пермского драматического театра. Символично, что Строгановскую премию в этой номинации вручили художественному руководителю Пермского академического Театра-Театра, режиссёру, многократному лауреату российской национальной театральной премии «Золотая маска», лауреату премии «Музыкальное сердце театра» Борису Мильграму.

Помимо основных номинаций, у Строгановской премии есть специальный приз — «Лидер общественного голосования». Он вручается человеку, набравшему наибольшее число голосов. Победу одержал заслуженный тренер Ринат Абдуллов, набравший 10 742 голоса. Награду ему вручил советский и российский спортсмен, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, Герой России, сенатор Совета Федерации Александр Карелин.

Главную награду — премию в номинации «За честь и достоинство» — получил учёный, экономист, политик, писатель Евгений Сапиро. Поздравить его с победой на сцену вышли министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

— Пермяки, с моей совершенно не объективной точки зрения, — это особенные люди. В Москве людей из регионов не сильно ждут, а если уж пермяка приглашают на работу, то, значит, дело явно сложное, потому что на хорошие места нас обычно не зовут, нас зовут туда, где сложные задачи, где дефицит ресурсов. Поэтому, наверное, нас и ценят, и уважают, потому что знают, что на пермяков можно положиться, можно доверить сложные задачи. Быть может, мы не всегда и не всё идеально делаем, но делаем всегда всё честно. Если ошибаемся, то поправляемся. Критики не боимся и умеем делать выводы. Наверное, это всё благодаря нашим учителям.

Максим Решетников также поблагодарил Андрея Кузяева за то, что он на протяжении 20 лет собирает пермяков вместе. «Всё это крайне важно и для пермяков, которые живут в Москве, и для тех пермяков, кто дома. И важно для всей нашей страны, потому что она состоит вот из таких землячеств, из гордости за своих, из чувства локтя», — отметил министр экономического развития РФ.

Андрей Кузяев в свою очередь заметил, что когда проводили первый съезд, то и подумать не могли, что на протяжении 20 лет будет организована такая слаженная работа, а Строгановскую премию получат более 100 лауреатов.

Андрей Кузяев, председатель правления Пермского землячества:

— Пермское землячество — это не только те пермяки, которые уезжают в Москву или другие города, но это и те, кто возвращается в Пермь, и таких очень много. Сегодня Строгановскую премию получил, например, Борис Мильграм. Он уехал в Москву и вернулся в Пермь. Я Строгановскую премию не получал, но я тоже вернулся в Пермь. И счастлив от этого.

Пермяки — особый народ. Это люди, которые объединены не только землёй, но и общей культурой. Это люди, которые всегда придерживаются честности, достоинства, порядочности. Мы всегда вместе и в горе, и в радости. И сегодняшняя Строгановская премия ещё раз доказала, что наша пермская земля бесконечно богата успешными людьми, настоящими патриотами.

Андрей Кузяев отметил, что для Пермского землячества 20 лет не предел. «Мы считаем, что Пермскому землячеству больше 100 лет. Это съезды только 20 лет проходят. А вообще первая официальная регистрация землячества была в Московском государственном университете больше 100 лет назад. Поэтому если 100 лет мы уже как земляки друг друга поддерживаем, то и следующие 100 лет так тому и быть», — заявил Андрей Кузяев.

По итогам съезда Дмитрий Махонин отметил, что Строгановскую премию получили пермяки, которые многое сделали не только для Пермского края, но и для всей нашей страны.

«Я хочу поблагодарить Пермское землячество и Андрея Равелевича, которые столько лет собирают вместе людей, ощущающих себя плотью и кровью Пермского края. Мы встречаемся и получаем большое удовольствие, заряд бодрости, гордости и сил, чтобы следующий год работать на благо нашей страны и Пермского края», — резюмировал глава Прикамья.

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