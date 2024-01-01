Зарина Ситдикова Пермская делегация приняла участие во «Всероссийском дне поля» в Ставрополье Эксперты отрасли обсудили важнейшие вопросы, направленные на развитие агропрома Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В Минеральных Водах завершилась ежегодная выставка-форум «Всероссийский день поля», объединившая сотни представителей отрасли сельского хозяйства и агропромышленного комплекса из России, Республики Беларуси, Индии и Китая. В насыщенной программе события приняла участие делегация из Пермского края во главе с министром агропрома Прикамья Павлом Носковым. В Ставрополье также приехали заместитель директора Центр развития агробизнеса Пермского края Ольга Барчак, директор Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Руслан Куранаков и руководители сельхозпредприятий региона.

В этом году «Всероссийский день поля» проходил в течение трёх дней. На крупнейшей в стране выставке под открытым небом, в которой приняли участие почти 150 экспонентов, были представлены современные отечественные агротехнологии, инновационные методы землепользования, средства защиты растений, разработки в области удобрений и агрохимии. Группа «Уралхим» на аграрной выставке предоставила возможность протестировать цифрового двойника агронома Ивана Полевого. Киберпомощник с искусственным интеллектом даёт рекомендации по питанию и выращиванию сельскохозяйственных культур, способах внесения и точной дозировке минеральных удобрений, распознаёт болезни растений по изображению и предлагает советы по обработкам посевов.

Большой интерес у собравшихся по традиции вызвали достижения российских селекционеров. Все желающие могли оценить высокопродуктивные сорта различных сельскохозяйственных культур в реальных полевых условиях.

В центре внимания гостей и участников выставки была также новейшая сельхозтехника. На 276 передовых образцов машин можно было осмотреть как в статике, так и в динамике. Свою продукцию на ней представило пермское ООО «Навигатор-Новое машиностроение». Компания является ведущим производителем рулонных пресс-подборщиков в России. Линейка выпускаемого оборудования включает в себя грабли, пресс-подборщики, подборщики-транспортировщики рулонов, индивидуальные и линейные упаковщики, резчики рулонов.

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Основной площадкой для мероприятий форума стал выставочный центр «МинводыЭКСПО». Здесь прошло пленарное заседание «От продовольственной безопасности к масштабному экспорту» под председательством министра сельского хозяйства Оксаны Лут. В нём приняли участие делегаты из Пермского края, где обеспечение продовольственной безопасности является одной из приоритетных задач для региональных властей. Прикамье активно включено в работу по укреплению отрасли сельского хозяйства, ключевое внимание развитию агропрома уделяет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Представители делегации из Прикамья также приняли участие в работе семинаров и круглых столов, один из которых был посвящён вопросам развития производства томатов. В мероприятии под председательством замминистра сельского хозяйства Андрея Разина приняли участие представители органов власти, отраслевых союзов и профессионального сообщества. Напомним, Пермский край является одним из поставщиков томатов в региональные и федеральные сети («Тандер», Х5, «Лента», Metro и т.д.), а также для оптовых покупателей. Производством томатов в закрытом грунте в Прикамье занимается высокотехнологичный тепличный комплекс «Пермский». Продукция компании отгружается под брендом «Спелые витамины».

В рамках «Всероссийского дня поля» также состоялся форум фермеров «Развитие малого агробизнеса: вопросы, решения, точки роста». С приветственным словом к присутствующим обратилась министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Она отметила, что одним из результатов взаимодействия министерства с фермерским сообществом стало совершенствование грантовых программ и других мер поддержки, которые реализуются в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Адресные меры государственной поддержки малого бизнеса ежегодно возрастают. В 2022 году из федерального бюджета было выделено 12,1 млрд руб. для 2 923 получателей плюс меры господдержки личных подсобных хозяйств и грант «Агротуризм». В прошлом году было выделено уже 12,9 млрд руб., их получили 3214 получателей, это кроме мер для ЛПХ на реализацию картофеля и овощей. В 2024 году предусмотрено 14,9 млрд руб из федерального бюджета (3265 получателей) и грант на поддержку начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов», — подчеркнула Оксана Лут.

В ходе мероприятия участники смогли задать вопросы главе минсельхоза РФ и выступить с предложениями по развитию отечественного агробизнеса.

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Представители студенческого отряда «Таурус» (Пермский ГАТУ) в режиме видеоконференцсвязи поинтересовались, возможно ли проходить производственную практику не только в летний период, но и в момент острого дефицита кадров на предприятии. Оксана Лут рекомендовала вузам так отредактировать учебную программу, чтобы в сезонность студенты могли полдня учиться и полдня стажироваться.

Участники форума рассмотрели также ряд вопросов, связанных с налоговыми льготами, поддержкой производства энтомофагов (насекомых, питающихся вредителями — ред.), работой фермеров в ФГИС «Семеноводство», регулированием деятельности животноводов и другими направлениями. В завершении форума министр наградила представителей фермерского сообщества за заслуги в развитии и укреплении отрасли и безупречную работу.

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