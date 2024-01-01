Концерт-перформанс, троицкие гулянья и Йога-фест Афиша уикенда 21-23 июня Поделиться Твитнуть

Event Hall «Горный хрусталь» приглашает всех поклонников группы «КИНО» отметить день рождения Виктора Цоя, которому в этом году могло бы исполниться 62 года. В программу фестиваля вошли самые знаменитые песни коллектива. Исполнят их для гостей известные пермские рок-музыканты и музыкальные группы: «Ананас», Gibson, Wood Eywa, «Нивелир», дуэт Микша и Ольт, ВИА №13.

В рамках Дягилевского фестиваля, который сейчас идёт в Перми, в «Триумфе» состоится концерт-перформанс Miludus: La Folie. В центре концерта — кантата «Лукреция» Георга Фридриха Генделя. Она сочинена во время пребывания композитора в Италии и написана на текст римского кардинала Бенедетто Памфили, чьему перу принадлежит также «Триумф времени и разочарования», премьера прошлогоднего Дягилевского фестиваля. Кантату окружают скрипичные сонаты двух итальянцев — Франческо Верачини и Франческо Джеминиани. Открывают и закрывают концерт арии двух классиков французского барокко — Жана-Батиста Люлли и Жана-Филиппа Рамо. Камерный музыкальный вечер предполагает театральное переживание, во время которого зрители следят за попытками героини расслышать собственное сознание и найти примирение с терзающими её противоречиями.

«Секретики» — игра, популярная среди советской и постсоветской детворы. Сутью игры было создание незатейливого тайника с мелкими «сокровищами»: в потайном месте выкапывалась ямка, туда укладывались цветочки, камешки, бусинки, фантики, а затем всё это накрывалось цветным стёклышком и закапывалось. Потом «секретиками» делились с друзьями. Вероятно, источником этого действа было детское стремление прикоснуться к неизведанному миру, полному тайн и загадок. Но детство уходит, и нас незаметно покидает чувство безграничности и лёгкости бытия. У взрослых уже свои игры и свои секреты. И хотя в детство обратной дороги нет, где-то в глубине своего сердца мы осознанно или неосознанно продолжаем играть в «секретики», собирая «сокровища» души и мира. Выбор у каждого свой, но игра не окончена…

Конечно же, участников экскурсии ждёт не обычный школьный урок географии. Вместе с гидом им предстоит разгадать секрет, как пространство делает нас такими, какие мы есть, и как мы сами способны пространство менять. Они узнают, что объединяет с нашим городом жителей Великого Новгорода, Ярославля, Усть-Илимска и города в штате Кентукки, на чём плывёт Александр Радищев из Петербурга в Москву и из Перми в столицу, когда шотландцы Перми помогали, а когда не очень. Завершится прогулка у Камского моста. Ориентировочная продолжительность экскурсии — 2 часа.

Творческое пространство «ИльТЮЗион», которое находится в атриуме возле малой сцены Пермского театра юного зрителя, продолжает знакомить гостей с традициями народов Прикамья в формате увлекательных культурно-гастрономических путешествий. Первая такая встреча состоялась в прошлые выходные — её участники «посетили» Ординский округ. На этот раз предстоит отправиться в старинный купеческий город региона — Кунгур.

На этот раз в программе «Белых ночей в кино» — дерзкая, проникнутая ностальгией ещё одна неидеальная, но обаятельная история взросления. «Середина 90-х» — режиссёрский дебют уставшего от комедийных ролей американского актёра Джоны Хилла. Это не стройный рассказ, а визуальное полотно, коллаж воспоминаний и тэгов подростка из 90-х. Здесь — компакт-диски ещё не вытеснили аудиокассеты, а скейтбордисты ещё не засветились на MTV. Малыша Стиви всё ещё держат за ребёнка. Но всё меняется: Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Так, в нескончаемой череде прогулок, хип-хоп-посиделок и вечеринок его развлечения перестают быть невинными. Мальчик взрослеет, а личный опыт автора прямиком с экрана преобразуется в знакомое чувство ностальгии в умах зрителей.

День Святой Троицы — один из главных христианских праздников. В народной традиции на Троицу весенний цикл обрядов завершался, а летний — начинался: это была граница весны и лета. Гости архитектурно-этнографического музея «Хохловка» разучат троицкие песни, будут водить круги (хороводы), украшать берёзу — главный символ троицких праздников, а также делать кукол из берёзовых веток. Девушки смогут поучаствовать в старинном обряде кумления, женщины завьют венки на берёзах, а затем погадают на них, мужчины и мальчики померятся силой.

«Она танцует» — дебютная работа режиссёра Оксаны Дегтярёвой. Для героини картины Ольги танец — не просто профессия или увлечение, это способ общения с миром и людьми. В разные годы в её жизни появляются несколько мужчин, каждый из которых становится её мужем, возлюбленным и партнёром по танцу. Но все её попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу, пока она, наконец, не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она делает свой самый важный выбор... Съёмки фильма проходили в Перми летом 2022 года, в работе над проектом приняли участие более 500 пермяков. Фильм представят Оксана Дегтярёва, продюсер Павел Одынин и артисты пермского «Балета Евгения Панфилова», принимавшие участие в создании оригинальной хореографии картины. Специальный гость предпремьерного показа — исполнительница главной роли Анастасия Волынская.

21 июня отмечается Международный день йоги. Йога-студия «КОРА» предлагает отпраздновать его в воскресенье на большом Йога-фесте. В программе — три полуторачасовых практики: тематическая практика «Приближение к хануманасане. Как традиционная йога смотрит на шпагат», кундалини-йога и йога под Dj-сет. За дополнительную стоимость можно будет посетить мастер-классы по керамике, составлению цветочных композиций и созданию коллажа, а также прокатиться на яхте. Весь день будет работать маркет, на котором будут представлены вкусная и полезная еда, одежда, украшения, авторские картины, натуральная косметика и многое другое.

Дмитрий Кравченко — один из самых популярных современных поэтов с аудиторией более 2 млн подписчиков, автор восьми поэтических сборников. Его стихи проникают глубоко в душу уже с первых слов, а бархатный голос заставляет тексты играть новыми красками. Поэтический вечер — способ нестандартно провести время и погрузиться в мир современной поэзии. На концерте зрители услышат авторские стихотворения разных лет.

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