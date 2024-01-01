Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермяки для меня — свои» Номинант Строгановской премии Евгений Сапиро — о том, что он считает главным в жизни Поделиться Твитнуть

Евгений Сапиро — человек-легенда, человек-образец: внешность героя советского фильма, биография героя перестройки, умение рассказывать анекдоты — героя девушек советской эпохи… Но всё это — внешнее, а человеческая суть Евгения Сауловича лучше всего передаётся словами «честь и достоинство». Именно в этой категории он номинируется на Строгановскую премию Пермского землячества — «За значительный вклад в становление рыночной экономики Прикамья и создание благоприятных условий для социально-экономического развития региона, за большой вклад в формирование и организацию работы Совета попечителей Пермского университета, за большую работу по организации Пермского землячества в Москве и учреждению Строгановской премии, а также в связи с 90-летием».

Алексей Гущин

Евгений Сапиро — советский и российский политик, учёный-экономист, доктор экономических наук.

После окончания Уральского политехнического института работал на Чусовском металлургическом заводе мастером, старшим мастером. С 1973 по 1987 год преподавал на экономическом факультете Пермского классического университета: доцент, профессор, заведующий кафедрой учета и финансов. Евгений Саулович воспитал плеяду молодых ученых, которые до настоящего времени трудятся на экономическом факультете ПГНИУ. Сейчас Евгений Сапиро — почётный профессор ПГНИУ.

В 1990-х годах Евгений Саулович ушёл в политику, работал заместителем председателя Пермского облисполкома, первым заместителем главы администрации Пермской области. В марте 1994 года был избран депутатом, затем председателем Законодательного собрания Пермской области. В январе 1996 года вошёл в состав Совета Федерации РФ (председатель комитета по экономической политике). 14 декабря 1997 был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва. В 1998 году — министр региональной и национальной политики РФ. После упразднения Министерства возглавил Пермский общественный фонд стратегических исследований, был советником министра природных ресурсов РФ.

Научные исследования Евгения Сапиро посвящены экономическим проблемам научно-технического прогресса и региональной экономики. Он автор более 170 научных публикаций, в том числе девяти монографий.

Евгений Саулович Сапиро — почетный член Пермского землячества.

В вашей жизни было много достижений… А что вы сами считаете главным?

Вы знаете, вот «главного», по-моему, ничего не было; это определение ни к чему как-то не подходит. Просто я последовательно — начиная со школы, с детского спорта — ставил перед собой цели и их добивался. Это было здорово, каждая достигнутая цель вела дальше, появлялось желание, даже, можно сказать, жажда сделать что-то ещё. Когда я был мастером на заводе, хотел стать старшим мастером, и стал — и это было, наверное, труднее, чем стать федеральным министром! Причем от каждой победы я получал одинаковое удовольствие: от хороших результатов на детских чемпионатах до защиты докторской. Много было хорошего в жизни, мне во многом повезло, конечно; но и проигрыши, поражения тоже были, и без них никуда, да. Жизнь была бы неполной.

Вы оказались в Пермской области во время Великой Отечественной войны, в эвакуации…

Да, и даже попал по дороге под бомбёжку.

Неужели вы это помните? Вы же маленький были!

Не такой уж маленький. Семь лет. И всё отлично помню. Это был плацкартный вагон, между вторыми полками поселили доски — получилось как бы полати. Было часа два дня, я лежал на этом настиле, поезд стоял на какой-то крупной станции. И вдруг летят два самолета — с востока, видно, уже отстрелялись. Они идут параллельно поезду, и вдруг один разворачивается, и к нам от него отрываются две бомбочки. Они попали в последний вагон, где были эвакуировали учащихся ремесленных училищ.

Почему вы после войны остались в Чусовом?

На Чусовском заводе было 17 начальников цехов, и из них выбирали главного инженера. Несмотря на «пятую графу» (пятой графой в советском паспорте была национальность — ред.) главным инженером назначили моего отца. Это была очень большая честь. Он очень этим дорожил, гордился и хотел отработать.

Один раз отец повёл меня на завод, и целый день я с ним ходил. Я тогда учился в девятом классе, и тут увидел его как профессионала, металлурга, увидел уважение к нему. И знаете, меня появилась большая мечта: стать главным инженером.

Как получилось, что вы из инженера и преподавателя стали политиком?

Я чётко помню, как это произошло. В 1990-м году были выборы Верховного Совета РФ. Я, как ни смешно сегодня это будет многим услышать, был в это время членом бюро Ленинского райкома КПСС. В это время везде проходили митинги. На Городских Горках был огромный митинг, на котором выступал Виктор Александрович Петров, тогда председатель облсовета, и его освистали. Я вышел на трибуну и говорю: «Напрасно вы Петрова так топчете. Он строитель, прораб, ему приходится непростые решения принимать».

Петрова переизбрали председателем облисполкома. Когда выборы прошли, он меня пригласил и говорит: «Кто нам читал лекции о пороках капитализма? Сапиро!» Это он вспомнил мои лекции на занятиях партхозактива. «Вот сейчас, — говорит, — мы переходим к капитализму, и никто в нём ничего не понимает. Может, Сапиро, который разоблачал капитализм, хоть немножко его знает? Короче, я предлагаю вам пойти ко мне замом. Будете у меня зам по рынку!»

И я стал заместителем председателя облисполкома. Отвечал за экологию и внешнеэкономические связи, потому что в это время Пермь открыли: до этого она была закрытым городом, а раз теперь у нас капитализм, то внешнеэкономические связи нужны. Ну, и поскольку долго не могли найти зама по социалке, я ещё полгода исполнял и эти обязанности.

Так что Петров Виктор Александрович — мой крёстный в политике.

Вы написали три художественные книги. Что вас подвигло на это?

Ну… это вы переборщили! Две книги воспоминаний, а художественная всего одна… Наверное, есть две причины. Первая — наследственность. У меня отец увлекся журналистикой, у него было много публикаций. Он хотел поступать на журналистику, но не прошёл. Стал металлургом. И вот в 50 лет он снова стал писать и выпустил три книги в Пермском книжном издательстве.

Константин Долгановский

А вторая причина в том, что, когда я писал автобиографические книги, я себя поймал на том, что я связан в характеристиках: вот не люблю человека, но нет у меня аргументов, чтобы размазать его по стене; или наоборот: мне человек очень нравится, но нет аргументов, чтобы его прославить. Я подумал: «А если я всё это напишу в виде художественного текста и перепутаю все имена и должности?» У меня в это время был большой простой, никакой особой работы не было. Так-то я почти всё время занят, даже вот сейчас мне иногда подкидывают работу по анализу всяких финансовых, нефтяных дел… А тогда был простой, и я очень легко как-то эту книгу написал. Но, пока писал, понял, что я не умею придумывать, могу только описывать то, что на самом деле было. Не писатель я всё-таки.

Но я получил от этого удовольствие! К тому же Ильдар Маматов (издатель — ред.) организовал, по-моему, шесть презентаций, и я от них получил тоже большое удовольствие. Поэтому нисколько не жалею, но писатель Сапиро на этом кончился.

Что вы хотели бы сказать сегодня пермякам?

Я же аналитик по жизни, и вот как-то летел я в самолете, делать нечего было, и я стал подсчитывать близких людей, и оказалось, что у меня близких людей среди земляков гораздо больше, чем среди родственников. Пермяки для меня — свои. Встречаюсь с человеком из Перми, абсолютно незнакомым, полчаса поговорили — и оказалось, у нас десяток общих знакомых!

Я приехал в Пермь из Чусового, чтобы стать старшим мастером на «Камкабеле», и добился здесь очень многого, завоевал доверие людей. Это не купишь за деньги.

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