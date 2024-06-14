Зарина Ситдикова Цифровой прорыв За три года Пермскому краю удалось подняться на 20 пунктов в рейтинге цифровой зрелости регионов России Поделиться Твитнуть

В Перми завершился V международный форум «Умный город», посвящённый вопросам развития и цифровой трансформации больших и малых населённых пунктов. На два дня столица Пермского края стала всероссийским центром обсуждения передовых технологий, способных улучшить городскую среду, сделать её более удобной и безопасной для жителей, а для бюджета – экономически выгодной. Право на проведение юбилейного форума Прикамье заслужило благодаря своим успехам в реализации приоритетной задачи по цифровизации городского хозяйства.

В этом году мероприятие прошло под девизом «Умный город — строим вместе». Российские и зарубежные эксперты обсудили актуальные тренды и технические инновации, внедрение искусственного интеллекта в городские системы, технологический суверенитет и импортозамещение в ИТ-сфере. В центре внимания были также вопросы регулирования киберплатформ и экосистем, а также кадровое обеспечение в сфере цифровой трансформации.

Юбилейный форум объединил порядка 1 тыс. человек, включая представителей 64 регионов России и более 50 топ-менеджеров крупных компаний, отраслевых ассоциаций и союзов, среди которых «ЭР-Телеком Холдинг», госкорпорация «Росатом» и др.

Приоритеты развития

Выступая на пленарном заседании форума, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что неслучайно он состоялся в Перми.

«То развитие, которое сегодня осуществляется в Пермском крае, во всех направлениях достаточно успешно: мы говорим и о вводе жилья, и о развитии новых направлений, включая комплексное развитие территорий. Конечно, все изменения, которые сегодня есть, они без «цифры» невозможны. Уметь работать в этом направлении – значит, гораздо проще осуществлять процедуры и процесс, в том числе в сфере архитектуры, градостроительного проектирования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Современное развитие этих направлений невозможно без цифровой трансформации», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

Одной из главных тем заседания стало создание комфортных и высокотехнологичных городов. Власти Пермского края ведут планомерную работу в этом направлении. В правительстве региона понимают, что от того, как будут развиваться «умные» технологии, зависит качество городской среды.

Как сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в проекте «Умный город», который реализуется министерством строительства РФ в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации», регион участвует с 2019 года. Создание «умной» городской среды ведётся по восьми основным направлениям. Все они нацелены на повышение качества управления ресурсами.

«Для меня как жителя Перми "умный город" – это прежде всего "умный" транспорт. Поэтому мы обновляем подвижной состав, закупаем новые автобусы, трамваи, которые оборудованы современными технологиями, системой безналичной оплаты. Помимо этого, устанавливаем современные остановки общественного транспорта. Также применяем цифровые технологии для рационального использования ресурсов в теплоснабжении», – сказал Дмитрий Махонин.

Губернатор добавил, что в Пермском крае успешно реализуется проект «Умное тепло», благодаря которому в Чернушке, Лысьве и Чусовом на 15% снизился удельный расход газа и на 22% –электроэнергии. В Перми постепенно внедряются системы мониторинга и контроля качества теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на муниципальных объектах. Не обходится без применения «умных» технологий в проектировании и строительстве зданий. Это позволяет возводить объекты быстро, экономя ресурсы. Тем самым развиваются целые кварталы и города.

«Кроме того, это ещё и облик населённых пунктов. Примером может стать архитектурная подсветка, которая реализована в Перми. Это всё помогает нам сделать регион лучше, удобнее, “умнее”, чтобы каждый житель мог ощутить улучшения», – обозначил глава Прикамья.





Передовой опыт

Опыт Прикамья в цифровизации высоко оценил и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Под его председательством в рамках форума «Умный город» состоялось выездное заседание комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

На нём губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратил внимание, что с 2021 года краю удалось подняться на 20 пунктов в рейтинге цифровой зрелости регионов России. Это ключевой показатель национальной цели развития РФ «Цифровая трансформация». Под ним понимается уровень цифровизации региональных ИОГВ и ОМСУ на основе отечественных ИТ-решений. В ближайшее время Прикамье намерено попасть в десятку лучших субъектов РФ.

Для защиты информации на российское программное обеспечение были переведены серверы Центра обработки данных правительства Пермского края. Это позволяет бороться с многочисленными атаками на региональную ИТ-инфраструктуру. Для внедрения цифровых технологий в территориях Прикамья создан Координационный центр, который оказывает методологическую поддержку муниципальным округам. Он анализирует федеральные программы, формирует базу данных о лучших муниципальных практиках по внедрению цифровых технологий в городском хозяйстве и т.д., чтобы в малых населённых пунктах можно было внедрять «умные» технологии без лишних трудозатрат.

Глава региона обратил внимание на то, что Пермский край досрочно выполнил поручение президента РФ по переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат. Сейчас в Прикамье ведётся активная работа по обеспечению мобильной связи в небольших населённых пунктах края и на дорогах, в том числе по нацпроекту «Цифровая экономика».

В регионе ведут свою деятельность более 1,6 тыс. ИТ-компаний, в которых трудятся свыше 19 тыс. человек. Им предоставляются все федеральные меры поддержки: дополнительные налоговые льготы на прибыль, ИТ-ипотека и пр.

Отдельно было сказано о подготовке кадров для ИТ-сферы. В Пермском крае для этого выстроена образовательная цепочка, начиная со школы. В регионе открыты центры цифрового образования «IT-куб», детский технопарк «Кванториум Фотоника», "Точки роста", проходят профильные смены в «Академии Первых» и Пермском краевом центре «Муравейник». В Прикамье готовят специалистов как среднего, так и высшего звена. Благодаря этому заказ ИТ-предприятий на количество мест для обучения удовлетворён на 101% — в шести вузах и 26 учреждениях СПО открыто свыше 1,5 тыс. мест по отраслевым специальностям.

По словам Александра Хинштейна, успехи Пермского края по цифровизации заметны на общефедеральном уровне.

«У вас есть чему поучиться другим регионам. ИТ-комитет и я как его председатель открыты для законодательных предложений из Пермского края в сфере ИТ-образования и от представителей края в отрасли импортозамещения. Поможем и в выстраивании диалога между краем, Минцифры и отраслью», — заключил депутат.

Заслуженный результат

Признанием заслуг в сфере цифровизации городского хозяйства в Прикамье стали итоги рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов». Они были представлены в заключительный день форума. Награды вручали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и заместитель главы минстроя РФ Константин Михайлик. Индекс «IQ городов» оценивает уровень цифровизации городского хозяйства регионов России по таким направлениям, как городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды и т.д.

Прежде всего, Пермский край вошёл в топ-10 лидеров рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов». Региону была вручена награда в номинации «За наибольшую активность».

Столица Прикамья оказалась на пятом месте в категории «Крупнейшие города», а Чернушинский округ возглавил номинацию «Административные центры». Кроме того, в первой десятке в ней оказались Краснокамский и Кунгурский округа, Чайковский, Лысьва и Соликамск. Также в топ-10 категории «Большие города» оказался Пермский муниципальный округ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале подчеркнул, что такая высокая оценка деятельности региона по созданию современной и комфортной городской среды — результат общей работы с правительством РФ, девелоперами, ИТ-компаниями, инициативными жителями Прикамья.

Форум «Умный город» проводится минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жильё и городская среда». В Перми событие продлится до 15 июня. Титульный партнёр юбилейного мероприятия — АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»). Стратегический партнёр — АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Генеральными партнёрами форума выступают российская компания Sitronics Group и разработчик платформы для умных зданий Ujin.

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