Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Весёлые, находчивые, предприимчивые В Перми проходят игры Первой лиги КВН Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами

Пермь принимает Первую лигу КВН уже третий год подряд. Игры четвертьфинала прошли 7, 8 и 9 июня. ДК им. Солдатова был переполнен, недаром остроумные кавээнщики переименовали его в «ДК Солд-аутова»!

Долговременное и важное для обеих сторон сотрудничество между Пермским краем и КВН стало возможным благодаря тому, что руководство региона во главе с губернатором Дмитрием Махониным рассматривает КВН как стратегический инструмент развития креативной экономики и социальной политики. Пермь получила право проведения игр Первой лиги в серьёзном конкурсе среди регионов.

Игры Первой лиги КВН были одним из ключевых пунктов программы празднования 300-летия Перми, однако по своему значению событие гораздо шире конкретного информационного повода. Инвестиции в КВН — это вклад в развитие креативных индустрий, в продвижение региона в федеральной культурной повестке, а главное — в человеческий капитал. Игры Первой лиги — не только развлечение для пермской молодёжи, но и большое телевизионное событие, телевизионный продукт, который транслируется на канале «Рифей-Пермь» и выкладывается на канал КВН в YouTube.

Команда организаторов рассматривает пермские события КВН как основу для апгрейда Высшей лиги: здесь отрабатываются новые форматы конкурсов, новые технологии съёмки; здесь же идёт поиск новых звёздных игроков.

В начале нынешнего июня 15 команд, представляющих российские регионы от Санкт-Петербурга до Сахалина и от Мурманска до Ставрополя, боролись за путёвки в полуфинал сезона. Три конкурса: «Приветствие», «Разминка» и «Эпизод» — оценивало экспертное жюри, в которое вошли вице-премьер правительства Пермского края Алексей Черников, глава краевого минкульта Алла Платонова, директор Агентства новых технологий Марина Илюхина, актриса Катерина Шпица, чемпионы Высшей лиги КВН Михаил Башкатов, Николай Архипенко, Константин Бутусов и Дмитрий Кожома, а также заместитель генерального директора ТТО «АМиК» Рубен Партевян.

Три конкурса — три разных формата: «Приветствие» — это домашняя заготовка, «Разминка» — экспромт, а «Эпизод» — новый формат, в котором команды должны остроумно обыграть эпизод из известного фильма; он появился в Перми и является ноу-хау Первой лиги.

По итогам трёх игровых дней полуфиналистами Первой лиги стали 10 команд, среди которых команда ПГНИУ «По-новому».

На протяжении трёх лет сотрудничества с КВН в Перми прошло множество специальных событий, и нынешний год не стал исключением. Помимо игр в ДК им. Солдатова состоялась целая серия мероприятий. Продюсеры, редакторы, актёры и участники команд на различных площадках города рассказали и показали, как молодым людям продвигать себя через проекты Клуба Весёлых и Находчивых, как прокачивать новые востребованные навыки и умения, получать нужный опыт и заводить полезные связи.

Среди событий, окружающих игры четвертьфинала, — две технические вечеринки импровизационного конкурса, открытая репетиция конкурса «Разминка» в ТРЦ «iMALL Эспланада», лекция Артура Туманяна и Александра Товарова «PR в КВН», фан-встреча со звёздами жюри в ТРЦ «iMALL Эспланада», в которой участвовали Игорь Ознобихин, Катерина Шпица, Михаил Башкатов, Дмитрий Кожома и Константин Бутусов.

В трёх сезонах в играх Первой лиги КВН в Перми приняло участие более 2000 игроков со всей страны и из ближнего зарубежья, было создано более 50 часов телевизионного контента федерального уровня, который собрал более 6 млн просмотров в YouTube, а аудитория трансляций на канале «Рифей-Пермь» составила около 2 млн человек.

Прошло более 30 образовательных мероприятий в школах, вузах, технопарках и креативных пространствах Перми. Одним из главных «околокавээнных» событий стал Форум креативных индустрий, который прошёл в августе 2023 года и собрал 20 федеральных спикеров и 1000 гостей, а также сгенерировал более 40 нерекламных публикаций в СМИ.

КВН в Перми продолжается. 13 и 14 сентября пройдут игры полуфинала Первой лиги. Билеты уже в продаже.

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