Максим Артамонов Цена в квадрате В Перми растёт стоимость квартир в домах бизнес-класса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми активно развивается рынок жилья бизнес-класса. Появляются новые проекты в центре города, в том числе с панорамным видом на реку. В начале июня этого года цена квадратного метра в самых дорогих новостройках Перми превысила отметку в 200 тыс. руб. «Новый компаньон» изучил данные статистики и обратился к экспертам отрасли, чтобы выяснить, что происходит с рынком статусного жилья в Перми и какие существуют тенденции в этом сегменте.

По информации аналитического центра «КД-Консалтинг», с апреля 2023 года по апрель 2024-го средняя цена на новостройки бизнес-класса Перми увеличилась на 15,7%. Средняя цена на рынке новостроек Перми в целом за этот же период выросла на 18,5%.

«Предложение в сегменте бизнес-класса стабильно составляет 2—3% от всего рынка. Но чувствуется, что в последние годы происходит эволюция: меняются используемые материалы, планировочные решения, появляются дополнительные опции и эксклюзивные форматы квартир. Соответственно, спрос на них есть», — отметил директор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач.

В целом в Перми, по данным сервиса «PRO Метры», средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах по итогам апреля 2024 года составила 132,2 тыс. руб.

Пятёрка лидеров

Первое место по дороговизне «квадрата» заняли квартиры в ЖК бизнес-класса «Кама» (ул. Советская, 16а), застройщиком которого выступила ГК «Альфа». Средняя цена продажи 1 кв. м составила 240 тыс. руб. По данным на апрель этого года, было продано 19 из 112 квартир. В тройке лидеров оказались также «Дом Строганов» (ул. Пермская, 86) и «Дом на Советской» (ул. Газеты «Звезда», 5) — 231 тыс. и 227 тыс. руб. за «квадрат» соответственно. Четвёртое и пятое место в рейтинге самого дорогого жилья у компании «Ингрупп», которая занималась строительством дома Slide на ул. Подгорной, 109, и у «Оникса» — Дом «Верн» на ул. Пермской, 6. В первом случае средняя цена продажи 1 кв. м составила 214 тыс. руб., а во втором — 209 тыс. руб.

При этом стоимость квадратного метра значительно отличается даже в пределах одного дома.

«Если говорить о ЖК «Кама», цена «квадрата» варьируется от 190 тыс. до 255 тыс. руб. Это зависит от площади квартиры, этажа, наличия панорамного вида на Каму и других факторов. Видовых квартир в этом доме около 70%», — отмечает генеральный директор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин.

* В строящихся ЖК г. Перми, по данным сервиса «PRO Метры» — permnovostroy.ru.

Тенденции рынка

Аналитики компании PAN City Group выделяют три тенденции на рынке элитного жилья в Перми. Одна из наиболее заметных — увеличение спроса. Вторая — стремление застройщиков включить как можно более уникальные опции в свой дом, а третья — увеличение спроса на подобные проекты.

Так, по итогам 2023 года средняя стоимость квартиры в доме бизнес-класса в Перми составила более 230 тыс. руб. При этом предложения из данного сегмента были зафиксированы только в центральных локациях города.

«В настоящее время в Перми заявлено четыре жилых дома элит-класса и 32 дома бизнес-класса, согласно данным портала наш.дом.рф. Доля таких домов на I квартал 2024 года выросла по сравнению с I кварталом 2023-го. Стоимость квартир в таких домах также растёт: за год цена на элитное жильё показала рост до 20%. Всё чаще покупатели делают выбор в пользу своего комфорта, выбирая дом классом выше. А кто-то хочет просто сохранить свои средства в элитной недвижимости», — рассказывают аналитики PAN City Group.

Уникальные опции, которые внедряют сейчас девелоперы, — это клубный формат, личные террасы, двухуровневые планировки, повышенные стандарты безопасности, а также разные инженерные и сервисные решения для максимального комфорта жильцов. Например, системы центрального кондиционирования и очистки воды, услуги нянь и догситтеров, спортивный зал в доме, коворкинги и переговорные. В этом случае уровень сервиса таких домов стремится к уровню отелей, а квартиры сдаются со свободной планировкой и без отделки, чтобы каждый собственник смог осуществить ремонт «под себя», отмечают в PAN City Group.

Повышенный спрос на подобные проекты связан ещё и с тем, что, покупая квартиру в домах высокого класса, люди «покупают» и своё окружение.

«Такие дома часто возводятся в историческом центре города, что добавляет локации статусности и престижа. Плюс ко всему расположение в центре сразу обеспечивает жильцов развитой инфраструктурой, что позволяет эффективнее совмещать дом и рабочие задачи», — поясняют в PAN City Group.

По мнению директора АН «Привилегия» Светланы Сорокиной, если говорить о новых ЖК в Перми, то застройщики стараются создать максимально комфортные условия для жильцов.

«Естественно, факторы комфорта влияют на цену квадратного метра. Если сравнивать дома в Перми с другими городами-миллионерами России, то наши лучшие дома в городе можно охарактеризовать как премиум-класс, но не как элитное жильё. Несмотря на завышенные на сегодняшний день цены на недвижимость, в Перми есть сегмент людей, готовых платить за комфорт», — отметила Сорокина.

Сегмент рынка ждёт стагнация

Для объективной оценки ситуации на рынке элитной недвижимости директор компании S.Research&Decisions Регина Давлетшина предложила опираться на процент роста цен за первые два квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

«Иначе может сложиться мнение, что сейчас продолжается фееричный рост цен, что не соответствует действительности. Продажи в домах этого класса поддерживаются льготной ипотекой, аналогично сегментам «комфорт» и «эконом». Разгон цен пришёлся на прошлый год», — пояснила Давлетшина.

По её мнению, сегмент элитного жилья в Перми ждёт стагнация, как и весь рынок, «хотя более качественное жильё всегда более защищено от провалов».

«Сколько продлится стагнация, крайне важный и сложный вопрос. Сначала нужно дождаться реперной точки — отмены льготной ипотеки или изменения её условий. После начнётся период привыкания или адаптации рынка к новым условиям. Когда появится видимый результат, зависит от наполнения эскроу-счетов застройщиков. Если они наполнены, то у застройщиков не будет интереса в продажах и снижении цен. Вполне вероятно, что они не будут снижать цены, несмотря на отсутствие продаж, создавая иллюзию благополучия на рынке», — отмечает Давлетшина.

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