Полина Путякова журналист Перестраховались Рынок страхования показал лучшую динамику за последние 10 лет Поделиться Твитнуть

По данным Центрального банка России, сборы страховых компаний в Пермском крае за 2023 год выросли на 19,6%. И это заметно меньше, чем в целом по стране: суммарные объёмы страховых премий в РФ увеличились почти на 26%. Общий объём страховых взносов за год составил 19,3 млрд руб. В целом такие цифры прироста страховых премий и количества заключённых договоров дают основание говорить, что страховой рынок показал лучшую динамику за последние 10 лет, отмечают во Всероссийском союзе страховщиков.

Инфляция и тарифы

На столь впечатляющее увеличение объёма собранных премий повлияли рост экономической и кредитной активности, инфляционные факторы, а также эффект низкой базы 2022 года, отмечено в обзоре рынка страхования Центробанка. Также фактором роста взносов в минувшем году названо и расширение спроса: увеличилось и число заключённых в 2023 году договоров. Причём драйвером роста спроса стал розничный сегмент. По словам Юрия Шанина, директора филиала «Ингосстраха» в Пермском крае, сборы розничного бизнеса составили 44% от суммарного рынка страхования Пермского края. Его прирост был несколько выше, чем рост суммарных сборов: 22,2% по сравнению с 19,6%.

«Рост рынка в 2023 году обеспечен относительно низкой ключевой ставкой в первом полугодии (7,5%). Этот фактор способствовал росту потребительского и ипотечного кредитования, автокредитования, что в свою очередь повлияло на соответствующие виды страхования — страхование жизни и автострахование», — констатирует Александр Бакаев, руководитель дирекции развития страхования и экономического анализа СК «МАКС».

Кроме того, по словам эксперта, низкие ставки по депозитам традиционно увеличивают интерес к накопительному и инвестиционному страхованию жизни с более высокой доходностью. В свою очередь, рост страховых сборов по ДМС обусловлен инфляцией стоимости медицинских услуг, оборудования и медицинских препаратов.

Одним из факторов роста страховых взносов стали и тарифы. Однако единой динамики для всего рынка нет. Например, как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков, хотя страховые компании могут самостоятельно устанавливать тарифы ОСАГО в рамках коридора, определённого Банком России, средняя цена ОСАГО остаётся неизменной, несмотря на рост стоимости ремонта.

Тарифы по ДМС растут умеренно в соответствии с уровнем медицинской инфляции, говорит Михаил Черных, заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование». В этом виде цена страхования зависит от цен других сегментов, в данном случае сегмента медицинских услуг.

В каско ситуация аналогичная: тарифы на каско зависят от структуры продаж автомобилей и стоимости запасных частей. Если скачков цен на запасные части в 2024 году не будет, то и роста тарифов на страхование не будет.

«Сейчас на рынок выходит множество новых производителей, по которым не накоплено достаточно статистики, поэтому остаётся существенная зона неопределённости для тарификации: у ряда компаний можно будет увидеть рост тарифов, у других компаний — снижение», — говорит эксперт.

Основной рост тарифов в страховании транспортных средств пришёлся на 2022 год. Причиной стали существенные изменения общеэкономической ситуации (курс доллара, проблемы с запасными частями и т. д.). В 2023 и 2024 годах существенного роста не было, некоторые компании даже снижали тарифы.

Жизненный рост

Однако не все сегменты рынка росли одинаковыми темпами. Локомотивами роста сборов стали добровольное медицинское страхование (+38%), автокаско (+21%) и ОСАГО (+19%).

Наиболее крупным сегментом по сборам на рынке Пермского края стало страхование жизни. Сборы выросли на 11% — до 6,6 млрд руб. Доля страхования жизни в общем объёме рынка растёт: с 9 до 34% за последние 10 лет, данная тенденция характерна и для России в целом. Остальная часть рынка — без учёта страхования жизни — выросла на 25,1% — и это уже выше темпов роста страхового рынка в целом по РФ (+15,7%).

Единственным крупным сегментом страхового рынка, показавшим слабо отрицательную динамику, стало страхование от несчастных случаев (−3% по премиям), отмечают во Всероссийском союзе страховщиков. Но и это главным образом обусловлено перетоком клиентов в сегмент кредитного страхования жизни.

Кроме того, Виктор Кривошеев, первый заместитель генерального директора компании «Абсолют Страхование», отмечает динамичное развитие линий, связанных с логистикой: грузы, каско судов и ответственность судовладельцев. Здесь драйверами выступают инфляция, рост курсов иностранных валют и переход бизнеса к российским транспортным компаниям или иностранным компаниям с российским участием с последующим страхованием рисков у российских страховщиков.

«Также следует отметить рост страхования различных видов ответственности, прежде всего таких экзотических его видов, как страхование профессиональной ответственности, ответственности товаропроизводителей и концессионеров, директоров и членов руководящих органов компаний», — говорит Виктор Кривошеев.

Игра вдолгую

Эксперты отмечают, что положительная динамика рынка страхования в 2023 году не была случайной: она носит долгосрочный характер.

За последние 10 лет рынок страхования России вырос в 2,5 раза, а за последние пять лет — в 1,5 раза, говорит Юрий Шанин. И самый динамично развивающийся рынок за десятилетие и пятилетие — это рынок страхования жизни: он вырос в девять раз за 10 лет и в 1,7 раза за последние пять лет. Интересно, что за 10 лет в 1,7 раза вырос сегмент розничного страхования, тогда как корпоративное страхование демонстрирует меньшую динамику.

При этом, отмечает эксперт, рынок Пермского края рос темпами ниже рыночных — почти в два раза за десятилетие и в 1,2 раза за пятилетие. Однако драйверами развития страхования в регионе выступают те же сегменты — страхование жизни, розничное страхование и личное страхование.

В 2022 году российский страховой рынок прошёл сложный этап структурной трансформации отдельных сегментов страхования, например в части автострахования, отмечает Юрий Шанин. Российские и китайские автоконцерны смогли заместить ушедшие с рынка европейские, американские и японские. В то же время, несмотря на высокие ставки кредитования, спрос на приобретение новых и подержанных автомобилей сохраняется.

Как итог, растёт уровень проникновения страхования, хотя и неравномерно.

«Уровень проникновения страхования продолжает расти, несмотря на провал в 2022 году, когда количество договоров сократилось почти на миллион. Наиболее высокий уровень проникновения наблюдается в двух видах страхования. В автостраховании (каско и ОСАГО), поскольку этот вид страхования остаётся популярным благодаря обязательному характеру ОСАГО и росту продаж автомобилей. А также в ДМС: повышение интереса к нему обусловлено улучшением качества предоставляемых медицинских услуг и возросшей потребностью работодателей в дополнительных мерах для привлечения и удержания сотрудников», — констатирует заместитель генерального директора СК «Югория» по продуктам розничного страхования Денис Макаров.

По данным Всероссийского союза страховщиков, по итогам 2023 года доля собранных страховых премий в ВВП составила 1,34%, отыграв снижение данного индикатора в 2022-м. При этом аналогичный показатель для стран БРИКС составляет около 3,5%, что является подтверждением двух-трёхкратного потенциала роста российского страхового рынка.

Позитивные ожидания

На текущий год эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики рынка, несмотря на высокую базу прошлого года. «В 2024 году нами ожидается сохранение положительных темпов роста по большинству крупнейших сегментов страхового рынка. Первый квартал несколько превзошёл первоначальные оценки, и мы ожидаем сохранения положительной динамики с ростом рынка к предыдущему году на 5—8%», — отмечает Юрий Шанин.

В качестве ключевых факторов, которые будут оказывать определяющее влияние на страховой рынок в текущем году, Александр Бакаев называет усиление внешнего санкционного давления, высокий уровень процентных ставок, превышение спроса над предложением на рынке автомобилей, а также неопределённость в финансовых прогнозах на долгосрочную перспективу.

«Думаю, что принимаемые меры ЦБ и правительства охладят инфляционно разогнанную экономику России и начнут замедлять во втором полугодии 2024 года не только потребительский спрос, но и корпоративный бизнес. Поэтому темпы роста страхования в стране начнут уменьшаться», — полагает Виктор Кривошеев.

Под действием этих факторов виды страхования, связанные с кредитованием, прежде всего розничным, будут под давлением и, скорее всего, сократятся на 15—20%.

Одним из ключевых факторов, определяющих динамику рынка страхования в текущем году, является ключевая ставка, уверен Денис Макаров. По его словам, снижение привлекательности автокредитов и ипотечного страхования, особенно после завершения программ льготной ипотеки, может привести к замедлению темпов роста рынка и проникновения страховых услуг.

Также высокие ставки по банковским вкладам могут быть чреваты перетоком части клиентов из краткосрочных продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни в депозиты для получения более высокого дохода, отмечает Александр Бакаев. Однако долгосрочные продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни окажут поддержку сектору страхования жизни и не позволят ему сильно провалиться. Эксперт ожидает здесь невысокие темпы роста, на уровне 5—7%.

В то же время рост объёма сегмента ДМС, по мнению Виктора Кривошеева, будет поддерживаться медицинской инфляцией и продолжающейся конкурентной борьбой российских компаний за привлечение квалифицированных кадров, важным элементом которой является наполнение социального пакета, в том числе качественное корпоративное медицинское страхование. Здесь эксперт ожидает темпы роста, превышающие 10%.

Ещё один фактор, играющий в пользу ДМС, называет Денис Макаров: это серьёзные проблемы на рынке труда, которые вынуждают работодателей искать дополнительные инструменты для привлечения и удержания сотрудников, и ДМС является одним из них. Эксперт полагает, что это приведёт к расширению спектра услуг по ДМС и увеличению среднего чека.

Что касается автострахования, то здесь у экспертов нет единого мнения. Виктор Кривошеев считает, что, если продолжится удорожание автомобилей и запчастей в стране, рост расценок автосервисов, будут расти тарифы и сборы премии в автокаско и ОСАГО.

Иного мнения придерживается Александр Бакаев.

«В 2024 году ОСАГО и автокаско вырастут, но незначительно. Стоимость автомобилей остаётся на довольно высоком уровне, а с учётом роста ставок на автокредиты спрос на автомобили, а соответственно, и на автострахование будет несколько снижен. Стоимость автомобилей и запчастей в значительной степени зависит от курса рубля. Поэтому волатильность курса может приводить к удорожанию страховых полисов в автостраховании на фоне роста стоимости ремонта. Это, с одной стороны, может увеличить страховые взносы в автостраховании, а с другой, наоборот, снизить, так как часть клиентов могут отказаться от подоро­жавших полисов автокаско или перейти на усечённый формат страховых полисов с франшизой», — рассуждает он.

Во Всероссийском союзе страховщиков отмечают, что развитие рынка страхования будет поддерживаться также запуском новых проектов в разных видах страхования. К примеру, принято концептуальное решение об участии страховщиков жизни в программе долгосрочных сбережений. Поскольку в настоящее время эта программа существует только у НПФ, то именно такая модель или очень близкая к ней берётся за основу для определения ключевых условий продукта. Долгосрочные сбережения формируются не только за счёт взносов физического лица, но и за счёт софинансирования со стороны государства до 36 тыс. руб. в год. Также продукт предполагает возможность получения налоговых льгот, в частности ежегодного налогового вычета.

Возможны нововведения и в части автострахования. В их числе и легализация существую­щей сейчас практики ремонта подержанных автомобилей б/у запчастями, говорят во Всероссийском союзе страховщиков. Кроме того, страховое сообщество в рамках подготовки предложений по изменению закона об ОСАГО предлагает ввести вариант возмещения для случаев, когда у страховой компании нет СТО, на которой может быть отремонтирован автомобиль потерпевшего. Но у потерпевшего есть «своя» СТО, на которой он предполагает этот ремонт реализовать. В данной схеме СТО должна будет подтвердить согласие на ремонт в рамках Единой методики, по справочникам Российского союза автостраховщиков, а страховая компания гарантирует оплату счёта СТО в размере, определённом по Единой методике. Данное предложение никаким образом не ухудшит качество ремонта: ремонт будет выполняться по всем требованиям законодательства. При этом делать его будет СТО, выбранная самим автовладельцем.

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