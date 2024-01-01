Оксана Кайгородова директор филиала МТС в Пермском крае Дети на каникулах Как организовать им досуг и сохранить своё спокойствие Поделиться Твитнуть

Недавно в кофейне случайно услышала разговор двух молодых мам. Одна рассказывала другой, что ребёнка невозможно уговорить погулять на улице даже в хорошую погоду — для общения с друзьями у них чат в мессенджере, бегают и играют они виртуально, проходя общие миссии в играх, никаких «А Саша выйдет? Скиньте мяч!» от детей уже не услышать, онлайн-общение ничем не уступает обычному. Это действительно так — наши дети растут в полностью цифровом мире, с ранних лет не расстаются со смартфонами и планшетами и на каникулах проводят больше времени не только на улице и свежем воздухе, но и в гаджетах. И здесь наша родительская задача — проследить за тем, чтобы дети пользовались качественным контентом, соответствующим их возрасту.

Интересным исследованием недавно поделились в «МТС Медиа»: детско-семейный контент растёт не только в кинопрокате, но и в цифровой среде — в музыкальных приложениях, онлайн-кинотеатрах и книжных сервисах. Так, к 2024 году детско-родительская категория стала одной из самых растущих на платформах, а потребление такого контента у пермяков выросло на 10—50%.

Сегодня практически в любых сервисах развлечений есть детский контент. Так, например, в «МТС Музыке» в январе—апреле рост потребления детского контента вырос на 10%, и он вошёл в топ-5 крупнейших категорий на сервисе. В онлайн-кинотеатре KION суммарное время смотрения детско-семейного контента в этот же период выросло на 25%, а по данным сервиса «Строки», аудиокниги из детского раздела в этом году слушают на 50% больше.

Но если для детей летние каникулы — настоя­щий праздник, то для многих родителей это может быть и стресс, ведь часто дети проводят время без присмотра взрослых: на улице, в гостях, на даче у бабушки, в детском лагере. И, конечно, нам хочется знать, всё ли с ними в порядке, где они сейчас. Поделюсь несколькими способами, как можно контролировать ребёнка (в хорошем смысле этого слова).

Периодически звонить ребёнку. Конечно, не все дети будут этому рады, да ещё и самому придётся постоянно на это отвлекаться, но зато этот способ самый проверенный и традиционный.

Купить смарт-часы. Неплохой вариант для тех, кто пока не готов доверить ребёнку телефон. Через приложение часы показывают своё местоположение. Но здесь нужно регулярно следить за уровнем заряда устройства.

Установить приложение с GPS-трекером на детский смартфон. Это для тех детей, у кого есть свой гаджет. Так родители могут не только видеть местоположение, но и следить за зарядом батареи.

Но всё же самый беспроигрышный вариант, на мой взгляд, — проводить время вместе с детьми. В очень многие рабочие поездки я беру детей с собой, потому что знаю, что им всегда интересно побывать в новом месте, абсолютно в любом. Недавно я взяла их с собой в Кунгур на презентацию нашего нового аудиогида «Городские легенды Кунгура». Хоть поездка и была рабочей, но дети с большим удовольствием гуляли по городу и впитывали в себя рассказы экскурсовода.

Поэтому гуляйте, отдыхайте и проводите время вместе!

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