Полина Путякова журналист Здравствуйте, вам доставка Рынок онлайн-торговли продолжает уверенно расти Поделиться Твитнуть

Суммарный оборот рынка онлайн-торговли в России в первом квартале 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 трлн руб. За весь 2023 год оборот e-com был равен 6,4 трлн руб., это на 28% больше показателя предыдущего года. Такие данные публикует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

При этом, по данным Data Insight (агентство, специализирующееся на исследованиях рынка электронной коммерции), в 2023 году значительно — на 80% — увеличилось количество онлайн-заказов. Соответственно, рос и рынок логистики: в прошлом году доставлено более 4 640 млн отправлений, рост относительно 2022 года составил более 82%.

Что касается текущего года, то, по прогнозам президента АКИТ Артёма Соколова, при отсутствии драматических событий рынок может увеличиться на 30%.

«Этот показатель уже сложился в устойчивый тренд — такая динамика стабильно наблюдается последние годы», — полагает эксперт.

Как отмечают в Data Insight, Россия является самым быстрорастущим рынком e-com. Однако пока уровень проникновения онлайн-торговли отстаёт от показателей развитых экономик. Например, если в России по итогам 2023 года доля онлайн-торговли в общем обороте розницы составляла 13,4%, то в КНР, по данным АКИТ, эта цифра составляет 27,6%, в Великобритании — 29,3%. Но есть и ещё одна метрика, которую приводит Data Insight. В России доля интернет-торговли в ВВП составляет 4,6% — и точно такой же показатель у Японии. В США он составляет 6,6%, в Южной Корее 8,6%, в Китае 17,1%. В то же время в Германии — лишь 2,2%, во Франции — 2,6%.

По абсолютному показателю оборота Россия соответствует таким странам, как Германия и Индонезия, чуть более чем в два раза отстаёт от Великобритании и Японии, а от США — в 12 раз, от Китая — в 31 раз.

Что касается Пермского края, то по итогам 2023 года оборот онлайн-торговли в регионе составил 84,4 млрд руб. Доля в общем обороте розницы составила 11,8% — это лишь немногим меньше, чем средний показатель по России (13,4%). Для сравнения: в 2018 году региональный показатель составлял 4,1%.

С точки зрения товарной структуры регио­нального рынка на первом месте стоит категория «Цифровая и бытовая техника»: на неё в 2023 году пришёлся 21% оборота. Более 15% приходится на одежду и обувь, 16% — на мебель и товары для дома, 8% — на товары категории «Красота и здоровье». Онлайн-торговля продуктами питания занимает 9% при среднем по России показателе 12%.

Интернет-торговля стала частью реальности, соглашается заместитель директора ООО УК «Столица Пермь» Анастасия Долматова. Её отличительные особенности — доступные, удобные пункты выдачи рядом с домом, огромные каталоги, которые невозможно вместить в торговый зал, доступность товара, независимо от санкций и территорий.

«Эти преимущества заставили офлайн серь­ёзно измениться. Торговые центры не смогут конкурировать по ассортименту, значит, они должны предлагать эмоции, сервисы. ТЦ должны быть удобными, эстетичными, с приятными, вежливыми продавцами-специалистами, желательно даже экспертами, и у покупателя должны остаться какие-то уникальные эмоции, за которые они платят в офлайне своим временем. Поэтому успешные современные магазины вкладывают столько усилий в персонал и пространство торгового зала. Кроме того, несмотря на развитие интернет-торговли, у ТЦ остаётся социальная функция: здесь встречаются, проводят время, отмечают праздники, развлекаются», — говорит эксперт.

Бизнес-сегмент

Отдельным сегментом рынка онлайн-торговли являются b2b-маркетплейсы. Они представляют собой платформы, где одни индивидуальные предприниматели и компании предлагают свои товары другим предпринимателям и компаниям. Они функционируют аналогично розничным маркетплейсам: привлекают поставщиков и размещают их продукцию на своей витрине. Однако обычные покупатели не могут совершать здесь покупки — только бизнес-клиенты. Соответственно, ассортимент включает офисную мебель, оргтехнику, канцелярские товары, ткани, сырьё, упаковочные материалы и так далее. В завершение сделки поставщик высылает закрывающие документы — договор поставки, счёт-фактуру, товарную накладную.

Рывок в развитии этого сегмента произошёл в те же годы, что и розничного: в 2019—2021 годах произошёл взрывной рост запусков b2b-маркетплейсов. С этого времени заказ товаров для бизнеса в ощутимой степени переместился в онлайн.

Впрочем, определить соотношение сегментов b2b и b2c в российском e-commerce сегодня сложно, поскольку площадки для бизнеса в стадии стремительного развития.

«Мы видим такие примеры практически во всех отраслях: в агропромышленном секторе, в HoReCa, в E-Grocery, лёгкой промышленности, в сфере строительства, автозапчастей и других. Сейчас все оценили возможности электронных площадок и понимают необходимость высокоскоростных настроек производства и перевода процессов в онлайн. В перспективе, с учётом мирового опыта, стран, где этот путь прошли раньше, доля b2b-площадок может составлять не менее 30%», — говорит Артём Соколов.

Как и в случае с b2c-сегментом, маркетплейсы для бизнеса делятся на универсальные и нишевые. Преимущество нишевых маркетплейсов состоит в большем выборе внутри конкретной категории, а также в экспертности площадки — подсказки, описание товаров и т. д. ориентированы на специфику товара.

При этом часть спроса b2b-сегмента закрывают и привычные нам b2c-маркетплейсы — Ozon, Wildberries, «Мегамаркет» и другие, констатирует Екатерина Фоминых, продуктовый маркетолог «Контур.Витрины», одного из маркетплейсов для бизнеса. У этого канала есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, большая аудитория, с другой — неполный набор необходимых бизнесу товаров. Например, там не продаётся сырьё.

Эксперт отмечает, что в последние годы также стали развиваться отраслевые b2b-маркетплейсы, предоставляющие дополнительные услуги, — это один из основных трендов в сегменте. Среди таких услуг — организация собственной доставки, финансовые услуги и другие.

Заграница не поможет

Основной бизнес-моделью в e-com стали маркетплейсы: на их долю приходится 57% оборота онлайн-торговли и 78% заказов, отмечают в Data Insight. Эксперты агентства полагают, что маркетплейсы лидируют из-за качества сервиса и постоянства для покупателей: покупатель уверен в заказе (или в том, что сможет его без проблем вернуть), в доставке и в том, что найдёт то, что нужно.

Классические интернет-магазины — это всего 9% оборота, по данным АКИТ. Ещё 30% оборота обеспечивают омниканальные компании и 4% приходится на трансграничную торговлю.

Ещё в 2010-х годах доля трансграничной торговли была значительно выше — 30—35%, свидетельствуют данные АКИТ и Сбера. Пандемия дала серьёзный толчок развитию российского онлайн-бизнеса. Уже в 2020 году эта цифра снизилась до 13%, а в 2021-м — до 8%.

Ещё один заметный тренд — активное развитие технологий, говорит Артём Соколов. Фактически ни одна из компаний интернет-торговли сегодня не обходится без искусственного интеллекта: его используют при создании креатива и рекламного контента — о новых продуктах нам сегодня могут рассказывать виртуальные блогеры и инфлюенсеры; ИИ осуществляет клиентскую поддержку и ведёт чат-боты, его применяют для персонализации предложений и промо, а также в ценообразовании. По мнению эксперта, в перспективе, причём в обозримом будущем, по мере обучения нейросетей, с помощью технологий будет рассчитываться прогноз спроса и продаж, проводиться анализ отзывов и модерация контента и многие другие процессы «внутренней кухни».

Наконец, трендом развития e-com является развитие финтеха, отмечает президент АКИТ. Толчком стала конкуренция за клиентов, что вынуждает игроков рынка предлагать им новые возможности, иногда опережая их запросы. Одним из итогов развития финтеха, например, стали сервисы рассрочки, очень востребованные сегодня у покупателей.

Концентрат торговли

Рынок интернет-торговли остаётся достаточно концентрированным в двух аспектах.

Во-первых, в нём велика доля крупнейших игроков. По данным Data Insight, две трети всего прироста рынка за прошлый год были обес­печены Wildberries и Ozon. Во втором полугодии 2023 года их совокупная доля достигла 78% против 70% за тот же период 2022-го. В первой половине 2020 года она составляла 35%.

Вместе с тем рынок остаётся высококонкурентным.

«Ни на одном рынке e-commerce во всём мире, где правила диктуют один или максимум три главных игрока, нет такого уровня конкуренции, как в России, и в этом уникальность нашей интернет-торговли. При этом очевидно, что на этом рынке хватит места всем, и именно благодаря конкуренции на нём появляются и качественные игроки, и качественный сервис для покупателей», — отмечает Артём Соколов.

Во-вторых, в рынке розничной торговли высока доля регионов, где интернет-торговля наиболее развита. Так, на долю Москвы приходится 18% всего оборота, на Московскую область — ещё 9%. Кроме того, по оценкам АКИТ, к числу регионов-лидеров относятся Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Ростовская области. В сумме доля топ-10 регионов составляет 52% от суммарного оборота.

Впрочем, эксперты отмечают, что сейчас основными драйверами развития рынка онлайн-торговли являются регионы. Это значит, что доля крупнейших будет постепенно снижаться.

«Самый заметный тренд последних лет в интернет-торговле, который особенно отчётливо стал виден в этом году, — усиление роли регионов. Так, в первом квартале года драйверами роста стали не крупные города федерального центра, а, например, Дальний Восток и Северный Кавказ — совокупные показатели увеличения объёмов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили там 65,6% и 68% соответственно, а показатели роста каждого отдельного субъекта в этих округах выше 50%. К слову, оборот интернет-торговли в Пермском крае с января по март увеличился на 44,5%, что также превышает среднероссийский уровень (39%)», — отметил Артём Соколов.

По его словам, одной из причин такого роста стала активная экспансия компаний интернет-торговли: строительство крупных логистических объектов, налаживание партнёрского сотрудничества с местным бизнесом, открытие магазинов и объектов инфраструктуры по франшизе. Всё это повышает доступность товаров, качество сервисов, и, с учётом того, что и платёжеспособность жителей также увеличивается, следствием становится увеличение оборотов рынка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.