Алёна Морозова Повсеместная цифровизация В Перми состоялся международный форум «Умный город» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В выставочном центре «Пермь Экспо» 13—14 июня прошёл юбилейный, V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» (6+).

В двухдневном форуме участвовали руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, строительных организаций и IT-сообщества — всего было зарегистрировано более 800 человек.

Форум посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информацион­ным технологиям и связи Александр Хинштейн, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и другие.

Открывая форум, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил, что в Пермском крае механизмы «Умного города» внедряются в семи муниципальных образованиях. Благодаря этому в транспортной и жилищно-коммунальной отраслях, в сфере безопасности применяются передовые технологии.

В первый день форума на его площадке открылась выставка, на которой свои разработки в области цифровизации хозяйства представили пермские и российские IT-компании. Участники мероприятия приняли участие в сессиях «Информационное моделирование. От изысканий до рабочего проекта», «Управление проектами государственного заказчика в сфере строительства», «Цифровизация коммунальных услуг от модернизации инфраструктуры до управления МКД», «Кампусы мирового уровня», «Умные дороги и транспорт», «Цифровая трансформация», «Безопасный город», «Технологическое лидерство строительного комплекса» и др. Результаты всех стратегических сессий будут использованы комиссиями Государственного совета РФ по формированию национальных проектов на период до 2030 года.

Во второй день форума прошло выездное заседание комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи под руководством председателя комитета Александра Хинштейна.

Во время заседания Дмитрий Махонин представил участникам опыт цифровой трансформации Пермского края. Регион по итогам 2023 года занимает 14-е место в стране по цифровой зрелости, поднявшись с 2021 года на 20 пунктов. Цель Прикамья — попасть в топ-10 по цифровой зрелости.

Пермский край досрочно выполнил поручение президента РФ обеспечить предоставление 95% массовых социально значимых услуг в электронном виде — уже сейчас в Прикамье 100% массовых социально значимых услуг доступны онлайн. Кроме того, ведётся работа по обеспечению мобильной связи в небольших населённых пунктах края и на межмуниципальных дорогах, в том числе по нацпроекту «Цифровая экономика».

Дмитрий Махонин также рассказал, что в информационной инфраструктуре Пермского края используются исключительно отечественные средства защиты информации. На российское ПО переведены серверы Центра обработки данных правительства Пермского края (ЦОД). Это позволяет бороться с атаками на IT-инфраструктуру. Кроме того, осуществляется переход на отечественные решения и на местах пользователей госсистем.

Отдельное внимание губернатор уделил развитию IT-отрасли и поддержке сотрудников сферы. Сегодня в Пермском крае ведут свою деятельность более 1,6 тыс. IT-компаний. Растёт и количество IT-специалистов — сейчас это более 19 тыс. человек. В регионе реализуются все федеральные меры поддержки: дополнительные налоговые льготы на прибыль и на аренду помещений в технопарке Morion Digital, IT-ипотека. На начало июня уже выдано более 1317 кредитов с государственной поддержкой.

Отметим, что форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жильё и городская среда». Титульный партнёр V Международного форума «Умный город — строим вместе!» — АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»). Стратегический партнёр — АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом»). Генеральными партнёрами стали российская IT-компания Sitronics Group и разработчик платформы для умных зданий IT-компания Ujin.

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