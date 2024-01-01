Алёна Морозова За барной стойкой Издательский дом «Компаньон» пригласил пермяков поговорить о современном искусстве Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В жаркий вечер 13 июня читатели «Нового компаньона», «Компаньон-magazine» и сайта newsko.ru собрались в баре «Второй этаж», чтобы поговорить о современном искусстве и оценить одно из его направлений — искусство смешивать коктейли.

Генеральный директор ИД «Компаньон» Людмила Крошечкина считает, что интервью за барной стойкой — интересный современный формат, который позволяет в режиме неформальной, неотредактированной беседы с участием журналистов, эксперта и слушателей поговорить о чём-то взаимно интересном и получить новые знания.

На первой такой встрече разговор шёл о современном искусстве. Как выяснилось, эта тема не только по-прежнему волнует пермяков, но и вдохновляет творчески настроенных барменов: за два часа участники беседы смогли продегустировать четыре авторских коктейля, созданных по мотивам беседы.

На вопросы шеф-редактора ИД «Компаньон» Юлии Усольцевой и редактора отдела культуры Юлии Баталиной отвечала Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM. Начали с истории музея, который в мае этого года отметил 15-летие. За время своего существования музей неоднократно переезжал, и сейчас осваивает новое здание. По словам Наили Аллахвердиевой, важнейший результат переезда на ул. Крисанова, 4 — возможность создать постоянную экспозицию из предметов собственной коллекции, ведь PERMM — единственный музей в России за пределами столиц, который работает как хранилище предметов искусства, а не только как выставочная площадка.

Разговор проходил под «перкуссионное» сопровождение: бармены кололи лёд, рассыпали его по хайболам и размешивали длинными ложечками. Эти звуки тематически перекликались с разговором: Наиля Аллахвердиева, кроме прочего, рассказывала об интерактивной перкуссионной инсталляции Петра Айду Sonatrip, которая как раз демонстрируется в музее.

Перекликались с темой разговора и названия коктейлей. Первым гости продегустировали «Русское бедное» — алкогольный коктейль, разумеется, на основе водки с добавлением ревеня и бородинского хлеба, украшенный огурчиком.

Разговор продолжился, на первый взгляд, банальной, но по сути — «вечнозелёной» темой понимания современного искусства. Как учиться понимать непривычное? Что делает художником человека, о творчестве которого зрители говорят: «Да мой ребёнок лучше нарисует»?

По мнению Наили Аллахвердиевой, открытость к современному искусству вырабатывается у насмотренных людей, которые много путешествуют. Ходи на выставки, посещай музеи — и научишься понимать, почему инсталляцию Маурицио Каттелана Comedian, представляющую собой свежий банан, приклеенный к стене скотчем, купили за 120 тыс. долларов. Кстати, следующий коктейль, безалкогольный, на основе бананового пюре, так и назывался — Comedian.

Что же касается того, что делает человека художником… Наиля Аллахвердиева считает, что быть просто человеком — уже искусство и большая ответственность, а современные художники — это люди, которые напоминают о красоте и ценности всех, даже самых странных проявлений повседневной жизни.

Самый эффектный внешне — яркий, разноцветный, разлитый в красивые фужеры — коктейль назывался «Гелик» в честь инсталляции Василия Кононова-Гредина «Антиформа №15», представляющей собой разобранный гелендваген. Она представляла музей PERMM на ярмарке Cosmoscow 2023 года, где PERMM был признан «Музеем года». Это дало повод участникам встречи поговорить о роли музея в современном мире.

Тему искусства в повседневности продолжил разговор о стрит-арте и паблик-арте. Поговорили о том, в чём между ними разница и нужна ли программа, регулирующая деятельность уличных художников. Директор PERMM считает, что нужна, а также нужен мастер-план размещения арт-объектов в городе.

Не обошли и тему рынка произведений искусства. По мнению Наили Аллахвердиевой, в Перми этот рынок проседает, потому что те немногие частные галереи, которые работают в городе, специализируются на салонном искусстве, а в области современного искусства между художником и музеем нет никакой инстанции, которая капитализировала бы искусство. Так, когда PERMM показывает в своих выставках произведения художников из Санкт-Петербурга, в организации этих выставок участвуют, в том числе финансово, галереи, которые продают произведения этих художников; но таких же партнёров в Перми у музея нет, соответственно, он не может продвигать на рынке художников из Перми.

Завершающий коктейль сета назывался «Яблоко» — в честь объекта Жанны Кадыровой, установленного у библиотеки им. Горького в рамках паблик-арт-программы PERMM. Коктейль был красивый, зелёный и безалкогольный.

Вечер был длинный, насыщенный и оставил приятное, но сложное послевкусие — во всех смыслах этого слова.

Где смотреть современное искусство летом этого года?

Советы эксперта

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

— Смело можно ехать в Москву: в «ГЭС-2», Мультимедиа Арт Музей Ольги Свибловой, Московский музей современного искусства, «Винзавод». Интересно в Самаре, в филиале Третьяковской галереи, он только что открылся. В Нижнем Новгороде работают «Арсенал» и «Пакгаузы», и можно совместить походы по музеям с обычным отдыхом на реке. В Красноярске — Музейный центр «Площадь Мира» на Стрелке.

Из зарубежных маршрутов самый простой — Стамбул с новым музеем современного искусства и изумительным музеем Arter, ну и, конечно, Венецианская биеннале современного искусства, в этом году как раз её очередь (биеннале современного искусства в Венеции чередуется с архитектурной биеннале. — Ред.). Из городов Азии рекомендую Гонконг, Шанхай и Сеул, там всегда есть что посмотреть.

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