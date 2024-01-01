Алёна Бронникова Совершенствование налоговой системы Парламент Прикамья поддержал предложения федеральных законодателей об изменении налоговой системы РФ Поделиться Твитнуть

На прошлой неделе в Законодательном собрании Пермского края состоялось внеочередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрели направленные Государственной думой проекты федеральных законов о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и введении семейной налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми.

Изменения в Налоговом кодексе

Законопроектом предполагается введение прогрессивной шкалы налогообложения, что позволит усовершенствовать налоговую систему. На сегодняшний день действуют только две ставки налогов на доходы физических лиц: 13% на доходы до 5 млн руб. в год и 15% — на доходы свыше 5 млн руб. в год.

Документом вводятся пять ставок, которые будут зависеть также от размера доходов. Для людей с доходом ниже 200 тыс. руб. в месяц, или 2,4 млн руб. в год, ставка НДФЛ сохранится на текущем уровне — 13%. Для тех, чьи доходы превышают эту сумму, вводится прогрессивная шкала по НДФЛ от 15 до 22%: 15% — для физлиц, чьи ежегодные доходы составляют от 2,4 до 5 млн руб., 18% — от 5 до 20 млн руб., 20% — от 20 до 50 млн руб., 22% — свыше 50 млн руб. в год.

Под повышение НДФЛ не подпадают доходы участников СВО в виде денежного довольствия и дополнительных выплат, связанных с участием в ней. Повышенный налог будет начисляться не со всей суммы, а с части дохода, превышающей определённый порог. То есть при ежемесячных доходах в 250 тыс. руб. размер налога с 200 тыс. составит 13%, а с остальной части — 15%.

Депутаты единогласно поддержали инициативу. Как отметил председатель комитета краевого заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников, введение прогрессивной шкалы коснётся небольшого количества людей. Основной массы трудоспособного населения изменения не коснутся.

«Здесь как раз используется такое понятие, как вертикальное равенство. То есть больше доход — больше и налог. При этом в региональный бюджет, как и раньше, будет зачисляться 13%. Все превышения будут уходить в федеральный бюджет для реализации национальных целей, обозначенных президентом РФ», — прокомментировал депутат.

Семейные выплаты и социальные расходы

В рамках заседания депутаты рассмотрели проект федерального закона о налоговой выплате семьям с двумя и более детьми. Родители, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного регионального прожиточного минимума в месяц, смогут получить выплату в размере 7% уплаченного НДФЛ.

«Учитывая низкий уровень дохода, семьи будут иметь возможность получать дополнительные налоговые выплаты по итогам прошедшего финансового года. Если сейчас подоходный налог составляет 13%, то в перспективе для таких семей он будет составлять всего 6%. То есть 7% данные семьи будут получать из бюджета в виде «13-й зарплаты». В целом по РФ на эти цели будет направлено более 100 млрд руб. Это более 4 млн многодетных семей», — подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике Сергей Ветошкин.

Комментируя рассмотренные законопроекты, он отметил, что предложенные изменения являются важной инициативой, поскольку дополнительно полученные средства будут направлены на реализацию социальных проектов и совершенствование систем здравоохранения и образования в России. Спикер Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих также подчеркнул, что предложенные изменения налоговой системы в том числе обеспечат дополнительный источник поддержки для семей с детьми.

«Семьи с детьми являются одной из ключевых целевых аудиторий предстоящих налоговых изменений. Во-первых, предложения федерального центра позволят более справедливо распределить денежные средства в пользу граждан с низким доходом. Во-вторых, дополнительные средства федерального бюджета от введения прогрессивного налогообложения планируется направлять на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов «Молодёжь и дети», «Семья», а также на ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ», — заключил Валерий Сухих.

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