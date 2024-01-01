Расслабленная музыка, «Город встреч» и велопробег Афиша уикенда 14-16 июня Поделиться Твитнуть

В Центре городской культуры открывается выставка пермской художницы Оксаны Кальченко «Сон с открытыми глазами». Оксана Кальченко хорошо известна в пермском арт-сообществе и за его пределами. В том числе и потому, что некоторые проекты, в которых она участвует, ориентированы на взаимодействие с разными аудиториями — от людей старшего возраста до детей с особенностями развития. «Сон с открытыми глазами» — первая персональная выставка художницы. Проект представляет собой воронку, в которую зритель последовательно втягивается, проходя сквозь три тотальные инсталляции. Экспозиция вовлекает его в исследование, в котором, как и в обморочном, бредовом или сомнамбулическом состоянии, не существует правил и границ, лишь субъективное ощущение.

В 2024 году Пермскому краю вновь выпала честь встречать национальный праздник — Всероссийский сельский Сабантуй. Это яркое, красочное и масштабное событие, которое с каждым годом приобретает всё больший размах. В этом году в нём примут участие делегации из 40 российских субъектов РФ, в том числе, конечно, Татарстана и Башкортостана, и представители всех округов Прикамья. Мероприятия Сабантуя пройдут в Барде. Во время праздника будет работать множество площадок. Запланированы выступления музыкальных коллективов, конные скачки, традиционные национальные игры, спортивные состязания, выставки, ярмарка продукции производителей из Прикамья и других регионов, обряды татарской, башкирской и русской свадеб, кулинарное шоу «Царь-сковорода» и многое другое. Партнёр мероприятия — «ЭР-Телеком». Подробную программу праздника и схему проезда к месту его проведения можно посмотреть тут.

В творческом пространстве «ИльТЮЗион», которое находится в атриуме возле малой сцены Пермского театра юного зрителя, стартует новый проект. Этим летом здесь можно будет познакомиться с культурой и традициями народов Прикамья, не выезжая из Перми. Каждую субботу гости пространства будут отправляться в увлекательное культурно-гастрономическое путешествие в разные территории региона. Во время ближайшей встречи можно будет «побывать» в Ординском районе. Он известен своими промыслами, там расположена одна из самых длинных подводных пещер в мире, а ещё каждый год проводятся знаменитые гонки внедорожников «Ординский ухаб». Чтобы отправиться в тур, необходимо только желание и хорошее настроение.

В Перми пройдёт музыкальный фестиваль совершенно нового формата. Гостей ждут эмбиент, психоделика, поп-музыка, чиллвейв, инди, лаунж, лоу-фай и другие стили в расслабленной энергетике. На большой сцене, которую установят в летнике бара Sabotage, выступят пермские музыканты самых разных направлений — известный гитарист Overolone (Дмитрий Конюшевич), саунд-художник и вдохновитель GOSTY project Эдуард Андриянов, группа Half Moon Glasses, проекты «Ансамбль дрессированных клонов» и KIKOK. Также будет уличная еда, пиво и лимонады, кальяны и небольшой маркет с мерчем участников фестиваля. Приобрести билеты можно по ссылке. Организаторы предупреждают, что непосредственно в день мероприятия их цена возрастёт.

Пермская синематека продолжает программу «Белые ночи в кино». В эту субботу в «Кристалле» покажут драму «Камон Камон» американского режиссёра Майка Миллса. Хоакин Феникс в роли растрёпанного, уставшего, но, кажется, успешного радиожурналиста Джонни, работает над большим спецпроектом. Вместе с коллегами он мотается туда-сюда по Америке и записывает детей — разговаривает с ними о жизни, страхах и будущем (эти кадры в фильме — документальные). Однажды к Джонни присоединяется племянник — столь же любопытный, обаятельный, но своенравный интроверт со своими представлениями о мире. На этой ноте фильм превратится в излюбленный американцами жанр роуд-муви — и, как и принято в таких фильмах, пройденные дороги и расстояния приведут героев не к точке Б, а к самопознанию и сближению. Как и все картины программы, фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Пространство «Свет» начинало свою работу как домашняя фотостудия и выросло до площадки в арт-кластере Старокирпичный переулок. Сейчас в «Свете» проходят фотосессии, девичники, квартирники, мастер-классы и много другое. В этом году пространству исполняется четыре года. В честь этого решено организовать вечеринку. В программе: танцы под треки от диджея Дмитрия Кабанова, тусовочное настроение, вино и закуски, яркая фотозона, подарки от «Света» и его партнёров. Дресс-код: чёрный + жёлтые детали. Приобрести билет можно до 20:00 субботы, 15 июня. Чтобы сделать это, нужно написать в директ группы пространства «Свет» в соцсети «ВКонтакте».

В Прикамье пройдёт традиционный велопробег Пермь — Демидково. Ежегодно это событие объединяет профессионалов и любителей велосипедного спорта со всего региона. Зарегистрироваться на мероприятие и оплатить стартовый сбор можно будет 16 июня с 10:00 до 11:00 на Октябрьской площади в Перми, либо с 11:30 до 12:20 на месте старта — после Чусовского моста, на горе, в районе остановки «д. Залесная». Во время велопробега будет организовано питание, техническое сопровождение и сопровождение скорой помощи. Победители и призёры получат грамоты, медали и ценные призы. Спонсорами гонки выступают санаторий «Демидково», велосервис «Велос» и плавательный бассейн «Кама».

В воскресенье в частной филармонии «Триумф» концертный коллектив Пермского театра оперы и балета Parma Voices исполнит произведения русского барокко и классицизма. Уникальность концерта — в первом исполнении «Воскресенского канона» Николая Дилецкого в редакции псковского музыковеда Ирины Герасимовой. До настоящего момента это сочинение было известно в редакции советского музыковеда Нины Герасимовой-Персидской, выполненной по киевской рукописи. Часть несохранившихся голосов при этом Герасимовой-Персидской пришлось досочинить. Недавно Ирина Герасимова обнаружила в Санкт-Петербурге рукопись «Воскресенского канона» с авторской партией второго дисканта, считавшейся безвозвратно утерянной. Второй дискант наряду с первым является мелодическим голосом сочинения, он сильно меняет его облик.

В этом году летний фестиваль «Город встреч» станет центральным событием Года семьи в регионе. Фестиваль начнётся 16 июня с театрализованного шоу на площади у Речного вокзала, рядом с одним из самых узнаваемых символов города — арт-объектом «Счастье не за горами». Режиссёром открытия стал Илья Авербух. Планируется повторить задумку прошлого года — сценой вновь станет круизный теплоход, с которого выступят более 100 артистов из разных пермских коллективов. Хедлайнерами шоу станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. События «Города встреч» будут продолжаться всё лето. Афишу ближайших мероприятий можно посмотреть на сайте фестиваля.

Фестиваль «ЭкоПикник» — это возможность почувствовать себя в контакте с природой и собой, ощутить время и почувствовать стихии. На фестивале этого года вся «Хохловка» станет зоной соприкосновения с разными стихиями и природными явлениями: ветром, водой, теплом, землёй и лесом. В программе «ЭкоПикника»: различные мастер-классы, познавательные экскурсии, кинопоказы и экомаркет. Гостями фестиваля станут сотрудники Музея природы из Осы. Они привезут бинокли, зрительные трубы и тактильные коллекции и материалы для наблюдения за птицами. Также в музее появятся зоны медиации — небольшие тактильные станции для контакта со стихиями и исследования собственных ощущений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.