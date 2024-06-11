Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Главное — почаще смотреть вдаль» Номинант Строгановской премии врач Александр Другов — о том, как сохранить острый взгляд Поделиться Твитнуть

Среди претендентов на Строгановскую премию 2024 года — врач Александр Другов. Неудивительно, что представитель гуманной профессии входит в тройку финалистов номинации «Честь и достоинство». Удивительно, что номинировали его не коллеги, а группа филологов — университетские профессора Нина Васильева (лауреат Строгановской премии в номинации «Общественная деятельность»), Борис Кондаков, Рита Спивак, Анна Арустамова и Тамара Ерофеева. Хотя, если вдуматься, и это тоже не удивительно, а глубоко логично, ведь Александр Валентинович номинируется «За выдающийся вклад в сохранении высокопрофессиональных и духовных ценностей во врачебном ремесле; всем своим жизненным путём подтверждает важность и незаменимость наличия общечеловеческих ценностей и неоспоримого профессионализма врача».

Вы вошли в тройку финалистов Строгановской премии. Стало ли это для вас неожиданностью?

Конечно, очень большой неожиданностью!

Вы знаете, кто вас номинировал на премию и за что?

Кто меня номинировал, я не знаю, но думаю, что моё главное достижение — то, что я практически никогда никому не отказываю в своих консультациях. Если сразу проконсультировать не могу, обязательно договариваюсь на какое-то время.

Вы и педагог, и практикующий врач-офтальмолог. Что для вас первично в профессии?

Раньше я был, прежде всего, хирургом, но уже почти пять лет не оперирую, преподаю. Много занимаюсь со студентами, люблю с ними заниматься: они меня вдохновляют.

Как вы пришли в медицину, как выбрали специальность?

Всё случай определил! Я, как и все мальчишки 1950-60-х годов, хотел стать летчиком-космонавтом, но на призывной комиссии в военкомате выяснилось, что у меня со зрением не все хорошо. Близорукость помешала получить профессию моей мечты, и я подумал: раз так, надо идти в медицину и заняться тем делом, которое может дать людям более здоровое зрение.

Я родился, рос, заканчивал школу в Кунгуре. Очень люблю этот город и бываю в нём довольно часто, у меня там много родственников; но сразу после школы я переехал в Пермь, поступил в Пермский медицинский институт. Это было в 1968-м году, вот как раз нынче мы празднуем 50-летие окончания института, планируем встречу с однокурсниками.

После института почти десять лет я работал в Полазне. Сразу после приезда стал заведовать терапевтическим отделением поселковой больницы. Анна Андреевна Волкова, которая уходила с должности заведующего на пенсию, за два месяца подготовила меня к этой работе, оказав мне, вчерашнему студенту, огромное доверие. Одновременно я учился в ординатуре по глазным болезням. Было тяжело, но очень интересно. Это была великолепная практика! В Полазне я всех знаю, и меня полазненцы знают. Представляете, прошло 40 лет, как мы уехали оттуда, а у меня там до сих пор пациенты, уже второе или третье поколение, я их консультирую довольно часто. Полазне большое спасибо, потому что там был приобретён очень ценный опыт. После окончания ординатуры я ещё два года там работал.

В 1984 году вступил в строй новый корпус областной больницы, который так и назывался — «Глазной корпус», и мой учитель, профессор Юрий Емельянович Горячев, пригласил меня в глазное отделение областной больницы и на институтскую кафедру. С тех пор, с 1984 года, я работаю в краевой больнице и в нашем медицинском университете. Девять лет заведовал глаукомным отделением, совмещая с работой на кафедре. Ну, а в последние годы только преподаю и консультирую.

Каковы, по-вашему, основные проблемы в современной медицине? Как вообще обстоят дела с медициной в Пермском крае?

Были очень трудные годы — конец 1990-х — начало 2000-х, когда мало уделялось внимания узким специальностям. Но, слава Богу, в последние годы мы приобрели практически всё оборудование, которое используется в мировой практике: хорошие операционные микроскопы, лучшее оборудование для удаления катаракты, хорошее диагностическое оборудование — но это всё буквально в последние восемь-десять лет, а то, бывало, приходилось и без микроскопа оперировать. Поэтому я усвоил, что самое главное в нашей работе — это не оборудование, а умение хорошо выслушать пациента, понять его, и тогда, конечно, будет эффект.

Каковы главные проблемы зрения современных людей? На что нужно обращать внимание?

Главная проблема современных людей заключается в том, что они очень много работают с гаджетами и смотрят на близком расстоянии. Близорукость с детства начинает развиваться, поэтому должна быть специальная программа, чтобы ограничить время с гаджетами, особенно у детей. Нельзя сидеть за компьютером часами, это сказывается на глазах. Проблема ещё и в качестве окружающей среды, которая у нас не в лучшем состоянии, из-за чего количество всевозможных заболеваний растет. Появляются новые виды заболеваний: например, в настоящее время большой проблемой становится возрастная макулодистрофия, дистрофия средней сетчатки глаза — её количество возросло в последние годы в несколько раз. Конечно, статистика связана ещё и с тем, что мы получили хорошее оборудование и научились её диагностировать...

Что вы посоветуете людям, которые хотят сохранить остроту зрения, кроме ограничения времени у гаджетов? Может быть, есть какие-то хитрости?

Главный принцип медицины: всё должно быть в меру — питаться хорошо и в меру: не переедать, но питаться разнообразно, с большим количеством витаминов. Вести активный образ жизни: обязательно ходить как можно больше, нагружать себя, ноги нагружать. Ну, и, конечно, нужно помнить о своём зрении; обязательно нужно смотреть вдаль. На природе бывать побольше и смотреть вдаль — это самое важное.

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