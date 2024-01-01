КВН, фестиваль ремёсел и поющие цветы Афиша уикенда 7-9 июня Поделиться Твитнуть

В Перми продолжается третий сезон Первой телевизионной лиги Международного союза КВН. Приглашение в Пермь федерального медиапроекта было приурочено к празднованию 300-летия Перми в 2023 году. Первая лига — это новаторский и смелый КВН. Форматы конкурсов, работа жюри и ведущего, подбор команд, взаимодействие с группами поддержки, съёмки контента, маркетинг проекта — всё это является зонами творческих экспериментов. В регулярный сезон пробились 15 команд, которые сразятся за чемпионство в лиге, открывающей двери на Первый канал. Пермь будет представлять команда «По-новому». Ведущим ¼ финала будет известный актёр и шоумен, пермяк Игорь Ознобихин. Билеты можно приобрести по ссылке.

Частная филармония «Триумф» в партнёрстве с винотекой Vinorio открывают новый проект кинопоказов с обсуждением под аккомпанемент вина. В программу планируется включать фильмы, которые незаслуженно не замечены зрителями, новые фильмы, режиссёрские дебюты, картины, которых нет в прокате. На каждый кинопоказ в качестве экспертов будут приглашаться известные культурные деятели Перми. Стартует новый проект с фильма режиссёра Анны Меликян «Звезда» (18+). В сюжете переплетаются судьбы юной актрисы, мечтающей стать настоящей звездой, роскошной светской львицы, жизнь которой в одно мгновение повисла на волоске, и её 15-летнего приёмного сына, уставшего от денег и притворства. Вино включено в стоимость билета.

В Перми стартует мини-фестиваль документального кино «Видимо. Вместе». Его основная тема — семейные связи и отношения между поколениями. Будут показаны фильмы про российские семьи — со всеми их трудностями и радостями, падениями и взлётами, разочарованиями и надеждами. Открытие фестиваля состоится 7 июня в 19:00 в культурном пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28). Первый фестивальный фильм — «Беглецы» (16+), документальный блокбастер о многодетном отце, который хочет вернуть своих детей. Дальнейшие показы состоятся 9, 18 и 19 июня в кинотеатре «Кристалл» и арт-пространстве «Другие круги». Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Регистрация на показы и подробная программа фестиваля «Видимо. Вместе» — на его сайте.

В начале июля в Перми на площадке Digital Port пройдёт Red Fest — главный музыкальный фестиваль года. Сейчас идёт активная подготовка к мероприятию. В эту пятницу в летнике бара Sabotage состоится большая вечеринка и анонс всего лайн-апа Red Fest — гости мероприятия первыми узнают главных артистов фестиваля. Второй повод для встречи — совместно с Sabotage команда Red Fest запускает новый лимонад Gipsy Queen и собирается презентовать его на вечеринке. Отмечается, что это будет лимитированный тираж напитка. Также организаторы обещают много подарков и сюрпризов.

Сегодня в Кунгуре открывается фестиваль «Ремесло». За три дня в городе пройдёт множество событий на нескольких площадках. Будут организованы ярмарка мастеров, музейные выставки, мастер-классы, концертные программы, интерактивные игры для детей. Также гости фестиваля смогут познакомиться с историей Кунгура на авторских экскурсиях, которые проведут директор Кунгурского музея-заповедника Сергей Мушкалов, заведующая Музеем истории купечества Ольга Ренёва и заведующая отделом истории краеведческого музея Лариса Елтышева. Кроме того, фестиваль включает просветительские мероприятия, встречи с народными мастерами Пермского края и круглый стол, посвящённый вопросам возрождения, сохранения традиций и развития народных промыслов. Подробную программу мероприятия с указанием фестивальных площадок можно посмотреть на сайте проекта «59 фестивалей 59 региона».

«Дышать» — единственный марафон в Пермском крае, когда любители йоги могут бросить вызов самим себе, а новички — впервые попробовать практики в команде чудесных людей. В этом году организаторами марафона выступают студия йоги Ирины Суворовой «Улитка» и благотворительный фонд «Дедморозим». Принять участие в марафоне могут даже те, кто ранее не занимался йогой профессионально. Также будет организовано детское пространство, поэтому приходить можно всей семьёй. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке и внести благотворительный взнос. Все средства, собранные участниками марафона, будут направлены на помощь тяжелобольным детям, которым требуется кислородная поддержка.

В субботу в Губахе под открытым небом пройдёт Фестиваль одуванчиков. У ДК «Энергетик» будет организован большой семейный пикник. Можно будет поиграть в различные игры, посетить увлекательные природные мастер-классы, сделать фотосессию и, конечно, вкусно перекусить. Как подчёркивают организаторы, фестиваль — это возможность интересно и содержательно провести день с семьей, включаясь в работу творческих площадок, и в то же время получить удовольствие от хорошей музыки и доброжелательной атмосферы. На фестивале выступит ижевская группа «Вербное воскресенье», которая исполняет русские календарные песни и духовные стихи в сопровождении редких инструментов.

Спектакль «Кем я сталь?» — сложный синтез искусств, где музей становится на один час театральной площадкой, инсталляция — декорацией, металл оживает, а зритель становится свидетелем расширения художественного высказывания. Это можно было бы назвать размышлениями актёров на тему звуковой инсталляции Sonartrip2 («Жидкий металл») Петра Айду, но на деле получается что-то глубже и одновременно проще. Попытка добиться лёгкости среди металлических конструкций оказалась подобна попытке принять то, что в жизни мы называем «плохим» и «хорошим» не через зажатый смешок, а через искреннее принятие и юмор. В финале спектакля — диджей-сет от Алексея Корсукова.

Пермская синематека запускает программу «Белые ночи в кино». В течение июня в кинотеатре «Кристалл» будут проходить субботние вечерние кинопоказы с субтитрами. Организаторы собрали авторские картины о повседневности и жизни «как есть», о детстве и ностальгии по наивному ощущению безвременья, о набившем оскомину состоянии «быть в моменте» и «наслаждаться». Все эти фильмы объединены жанром тихого инди-кино, и привезены в Россию кинопрокатной компанией A-ONE. Первый фильм программы (и сразу от обладателя «Золотой пальмовой ветви» этого года) — «Проект Флорида». Это яркая, пронзительная и сентиментальная ода детству и невероятно смешная история для всех, кто когда-то был ребёнком. Уильям Дефо исполнил в фильме одну из своих лучших ролей, за что получил заслуженную номинацию на «Оскар».

В частной галерее «Дом Боне» на этой неделе открылась новая выставка — «Цветы… поют». На ней представлены работы пермской художницы Оксаны Горбуновой. Экспозиция предлагает зрителям погрузиться в мир нежных пастельных цветов и природных мотивов, отражённых через уникальный импрессионистский стиль. Художница, вдохновленная красотой окружающего мира, умело передает эфемерность моментов, которые часто остаются незамеченными в повседневной суете. Она не просто фиксирует мгновение, а наполняет его эмоцией, заставляя цветы «петь» на своих полотнах. Эти песни, едва уловимые, звучат в каждом лепестке, в каждом отблеске света на росинке, отражая её глубокую связь с природой и непрерывное стремление уловить и передать её сущность.

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