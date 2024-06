Полина Путякова журналист Применяй, или проиграешь Как искусственный интеллект становится фактором выживания бизнеса Поделиться Твитнуть

Многие сравнивают роль искусственного интеллекта и его потенциал с электричеством или двигателем внутреннего сгорания. Эти открытия много лет назад изменили мир так же, как его сейчас меняет ИИ: увеличивает производительность и влияет на повседневную жизнь. На сессии «Нейросети: как бизнесу экономить на сотрудниках с помощью генеративного ИИ», состоявшейся в рамках форума «Пермские дни бизнеса», эксперты привели ещё одно интересное сравнение. Они считают, что ИИ правильнее сравнивать с появлением сети Интернет: она не улучшила или упростила жизнь, а сделала её кардинально другой. Была высказана гипотеза, что через год-два люди уже не смогут представить свою жизнь без ИИ. А все решения в бизнесе будут приниматься только на его основе.

Художник и переводчик

Применение искусственного интеллекта обсуждается уже несколько лет. Но бум конца 2022—2023 годов заставил всех по-новому подойти к вопросу осмысления применения технологий ИИ, отметил Илья Бурмистров, сооснователь и партнёр школы электронной коммерции iWENGO. Например, ChatGPT — эта технология, появившись на рынке, менее чем за неделю набрала более 1 млн подписчиков. Причина в том числе в усовершенствовании технологий искусственного интеллекта. Как Т9 в телефоне, который когда-то мог подсказывать отдельные слоги, а уже потом — целые слова.

Общедоступный ИИ вокруг нас трансформирует практически все процессы, говорят эксперты. Особенно часто в этой связи упоминают маркетинг, дизайн, клиентский сервис, продажи, аналитику. Кроме того, нейросети могут писать статьи, делать рерайтинг, сочинять сказки и даже песни, стихотворения, делая это в стилистике определённых людей, переводить тексты и т. д.

Генеративный искусственный интеллект меняет многие бизнес-процессы в компаниях — и этот тренд нарастает с развитием технологий. Один из примеров — разработка настольных игр. По словам Александра Казанцева, основателя издательства «ПРОСТОРОБОТ» и руководителя направления документации и контента в HOSTKEY, ни один хороший художник не будет использовать изображения, сгенерированные нейросетью, без ручной обработки. И тем не менее дорисовка комплекта для новой игры заняла четыре месяца против четырёх лет, если бы всё целиком рисовал художник-человек. При сочетании ИИ и ручного труда получается и качественно, и быстро одновременно.

Документация в компании HOSTKEY ведётся на трёх языках, удобных для её клиентов. До внедрения ИИ срок перевода пакета документов составлял три-четыре недели, теперь на английский язык он переводится в течение дня. При этом качество перевода достаточно высокое: его проверяют редакторы, для которых язык является родным, и находят три-четыре ошибки на 6000—8000 знаков. Это соответствует качеству работы человека-переводчика.

По словам Ильи Бурмистрова, очередной скачок в использовании искусственного интеллекта возможен уже в этом году. По его словам, до сих пор эти технологии не имели памяти. Все «дискуссии» с пользователем они забывали сразу после окончания сессии. Но сейчас ситуация изменилась: OpenAI (разработчик ChatGPT) объявил, что четвёртая версия, обновление которой выходит в этом году, будет запоминать исторический контекст работы с пользователем. Это ещё больше упростит его применение бизнесом, которому для качественного результата необходимо настроить ИИ на свою специфику.

«Мне нравится термин «транзИИномика». Мы живём в очень динамичный период, когда благодаря ИИ меняется экономика. Это не что иное, как новая технология, — как выплавка металла, например, — и ей нужен человек, без него получить хороший результат невозможно. Зато при правильном использовании этот инструмент позволит увеличить производительность, эффективность, уйти от рутины. Предприниматель станет в большей степени творцом, чем операционистом. Тогда как ИИ не способен создать что-то принципиально новое — так или иначе результаты его работы основаны на информации, которая уже существует», — отметил Илья Бурмистров.

Снизить расходы и увеличить выручку

По мнению исполнительного директора компании SberX Валерия Горового, искусственный интеллект — это фактически самый опытный человек в каждой компании, который проработал в ней 30 лет, такой «Михалыч», которого зовут, когда нужна насмотренность и опыт. ИИ анализирует всю информацию, которая есть, и способен на основе этого принимать решения точно так же, как это делает человек.

«Возникает вопрос о том, что эффективнее: человеческая чуйка или искусственный интеллект? Если мы в телефоне откроем приложение для игры в шахматы и выберем соперника-профессионала, то с 100%-ной вероятностью компьютер выиграет у человека. Он знает правила, просчитывает на миллион шагов вперёд и делает это за долю секунды. Эти же решения искусственного интеллекта помогают делать бизнес-выводы и принимать бизнес-решения так, как будто это игра. Задача человека — обучить и «скормить» данные о вашей бизнес-деятельности, для того чтобы потом научить принимать решения и делать это быстрее, намного точнее и лучше», — утверждает спикер.

Для бизнеса это равносильно означает, что у каждой компании, даже самой маленькой, появляется доступ к лучшим «кадрам». И это даёт возможность увеличивать выручку и уменьшать расходы бизнеса, тем самым увеличивая прибыль.

Один из больных вопросов ретейла касается прогноза спроса и складских запасов. Запасов должно быть достаточно, чтобы каждому клиенту хватило товара, но и не слишком много, чтобы не было затоваривания, просрочки. В решении подобных задач искусственный интеллект эффективнее, поскольку может учесть больше переменных, чем человек.

«ИИ берёт те факторы, которые были у человека, и добавляет ещё сотню других характеристик, которые помогут принять решение: уровень безработицы, курс доллара, тренд на потребление кисломолочных продуктов. Он анализирует эти данные точнее. Насколько? До внедрения ИИ в эту сферу у «Магнита» 6% всех издержек были расходами на просрочку. Сейчас расходы снизились на пять процентных пунк­тов, до 1%», — рассказал Валерий Горовой.

Что касается увеличения выручки, то здесь помогают рекомендательные системы. По словам Валерия Горового, рекомендательная система, которая реализована на популярных маркетплейсах, допродаёт товары 35% покупателей после того как корзина сформирована и перед началом оплаты. С точки зрения выручки это означает рост на 6%.

Ещё один пример из практики экосистемы «Сбера» с заказчиком — сетью «Бургер Кинг». Её представители обратились с гипотезой, что для увеличения прибыли в обед цены на бизнес-ланчи и бургеры лучше снизить, а вечером уставшие после работы люди могут заплатить чуть больше. Тестирование этой гипотезы с использованием искусственного интеллекта позволило увеличить прибыль каждого ресторана на 15 000 руб. в день, а в сумме по всей сети — на 4,5 млрд руб. в год.

По мнению спикера, вопрос стоит жёстко: Up or Out, иначе говоря, либо компания внедряет ИИ и растёт, либо не внедряет и теряет свою долю. И это уже произошло с «Яндекс.Такси» и Uber. Когда компания Uber выходила на рынок России, у неё стояла цель купить «Яндекс.Такси» в течение трёх лет и стать монополистами. «Яндекс.Такси» применил две модели машинного обучения: динамическое ценообразование и предсказание спроса. Обе они увеличивают прибыль, тогда как Uber её терял, не используя искусственный интеллект. Итог известен — «Яндекс.Такси» купил Uber Russia.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.