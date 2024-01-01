Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Год Мирошниченко В Перми отмечается юбилей художественного руководителя Пермского балета Поделиться Твитнуть

В Центральном выставочном зале открылась необычная выставка. Это не живопись, графика, скульптура или декоративно-прикладное искусство; «МАГ танца» (6+) — выставка тематическая, и посвящена она творчеству хореографа Алексея Мирошниченко, который уже второй раз отважно взялся руководить Пермским балетом. В названии выставки скрыта игра слов: МАГ — это акроним, составленный из первых букв фамилии, имени и отчества её героя.

Татьяна Тоболова

В экспозиции представлены афиши спектаклей, эскизы театральных декораций, фото и видео из фондов музея Пермского театра оперы и балета. Особое внимание посетителей вызывают подлинные костюмы из балетных спектаклей, созданные художницей Татьяной Ногиновой.

Важнейшее место в экспозиции занимает художественное фото — работы театральных художников Андрея и Никиты Чунтомовых, Марины Дмитриевой, Антона Завьялова и Алексея Гущина, мастерски запечатлевших моменты балетных спектаклей.

Экспозиция показывает путь Мирошниченко в Пермском театре оперы и балета с 2009 по 2023 год и демонстрирует эволюцию творческих интересов и поисков хореографа.

В первом зале показаны материалы к балетам «Жар-птица» (6+) Стравинского, «Шахерезада» (12+) Римского-Корсакова, «Дафнис и Хлоя» (12+) Равеля и «Шут» (12+) Прокофьева.

Второй зал посвящён большим, многоактным балетам в хореографии Мирошниченко: «Золушке» (12+) Прокофьева, «Щелкунчику» (6+) и «Лебединому озеру» (6+) Чайковского, «Яро­славне» (12+) Бориса Тищенко.

Ещё четыре авторских балета разместились в третьем зале: «Вариации на тему рококо» (12+) Чайковского, «Венгерские танцы» (0+) Брамса, «Условно убитый» (16+) Шостаковича и «Голубая птица и принцесса Флорина» (6+) Адана.

Четвёртый зал — мультимедийный — посвящён знаменитым балетным миниатюрам Мирошниченко, поставленным на музыку Десятникова, Стравинского, Вайля, Шуберта, Чайковского, Сен-Санса и хип-хоп-группы 2Н Company. Семь миниатюр можно посмотреть на видео полностью, ещё один видеоролик — бэкстейдж балета «Ярославна».

Благодаря подробной экспозиции зритель сможет изучить творчество Мирошниченко во всей его многогранности: здесь и сказки, и сатирические комедии, и романтические фантазии, и авангард.

Работа выставки сопровождается просветительской программой: так, 4 и 14 июня, а также 4 июля в 17:30 здесь пройдут авторские экскурсии краеведа Миланы Фёдоровой «Прикосновение к полёту: Пермь и МАГ». Предварительно запланирована и творческая встреча с хореографом, но её дата пока не назначена.

Прямо с выставки можно отправить почтовую открытку, посвящённую Пермскому балету.

Алексей Мирошниченко — заслуженный артист России, лауреат российской театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа балетмейстера/хореографа» («Золушка», 2017), обладатель премии «Душа танца — 2015» журнала «Балет» в номинации, чьё название совпадает с названием выставки — «Маг танца».

В 1992 году окончил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и поступил в труппу Мариинского театра. В 2002-м окончил балетмейстерское отделение академии и в 2003—2008 годах преподавал на кафедре балетмейстерского образования.

Татьяна Тоболова

В 1997-м дебютировал как балетмейстер. Ставил концертные номера для солистов Мариинского театра и танцы в оперных спектаклях. В 2004 году стал репетитором балетов Уильяма Форсайта. В том же году принял участие в «Мастерской новой хореографии» Большого театра России, где состоялась премьера его «Венгерских танцев» на музыку Брамса. В 2005-м по приглашению Нью-Йоркского института хореографии сотрудничал со Школой американского балета и New York City Ballet. В 2009-м по заказу NYCB поставил «Даму с собачкой» Щедрина.

Особые творческие отношения сложились у хореографа с композитором Леонидом Десятниковым, на музыку которого он поставил балеты «В сторону «Лебедя» (2006), «Как старый шарманщик…» (2007), «Ноктюрн» (2010). Сотрудничал с Новосибирским театром оперы и балета и Александринским театром (Санкт-Петербург).

Труппу Пермского балета он возглавил в 2009 году в возрасте 35 лет и проработал в качестве художественного руководителя 10 лет — до 2019 года. С сентября 2023-го вновь работает в Перми.

Выставка открыта до 7 июля, а юбилей Алексея Мирошниченко состоится в августе. Театр готовит к этой дате сюрпризы для балетоманов.

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