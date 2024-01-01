Анна Петрова Творческие амбиции Как в Прикамье развиваются креативные индустрии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Одной из тем форума «Дни пермского бизнеса» стали креативные индустрии. Этой сфере был посвящён целый блок программы. Самое крупное событие — стратегическая сессия «Роль креативных индустрий в развитии экономики региона». Во время мероприятия министр экономики Пермского края Татьяна Чуксина заявила, что креативные индустрии в следующие 10 лет станут одним из приоритетов социально-экономического развития Пермского края. По её словам, в Стратегии развития региона на период до 2035 года, которая сейчас рассматривается Законодательным собранием, выделено шесть приоритетных направлений, и креативная экономика является одним из них. Это связано с тем, что регион сочетает большой потенциал в этой сфере с уже существующими наработками, которые дают почву для дальнейшего развития.

К креативным индустриям относятся те виды деятельности, где добавленная стоимость возникает благодаря творческим усилиям. Ещё одна базовая характеристика креативных индустрий — существенная роль инновационных технологий. К этому сектору относятся разработка программных продуктов и игр, а также продуктов виртуальной и дополненной реальности, искусство, реклама, архитектура, кинематограф, анимация, дизайн и другие.

Как рассказала Татьяна Чуксина, в рамках креативного сектора определены направления, максимально перспективные с точки зрения развития, где у региона и сформирована база, и есть потенциал наращивания этой отрасли до конкурентоспособных рынков. Это разработка программного обеспечения, создание аудиовизуального контента, индустрия моды, дизайн и развитие индустрии мероприятий. Именно на них и будет сделан акцент в период реализации стратегии.

Ориентация на креативную экономику — общемировая тенденция, отметил Евгений Куценко, директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (Москва). Многие страны признают, что именно этот сектор может стать новым драйвером для развития экономики.

По словам эксперта, по последним оценкам Росстата, вклад креативных индустрий в ВВП России составляет 3,2%. В то же время в Москве, где этот приоритет социально-экономического развития реализуется уже несколько лет, доля креативных индустрий за этот период выросла с 6 до 9%. Однако, по мнению Арсения Мещерякова, руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ (Москва), реальный вклад креативных индустрий в экономику приближается к 50%, поскольку хороший дизайн товаров увеличивает их стоимость, и иногда кратно, а качественный брендинг стимулирует рост продаж. Учитывая это, можно утверждать, что необходимость развития креативных индустрий очевидна: эта отрасль не только даст свой результат, но и будет способствовать развитию других отраслей.

В то же время сделать это не так просто. Один из вызовов — крайняя разнородность сектора, отметил Евгений Куценко. Понятие «креативные индустрии» это только зонтик, под которым собраны медиаиндустрия, IT, функциональные индустрии (мода, архитектура), традиционная культура и другие. Соответственно, между этими сегментами иногда затруднён диалог и осознание себя как чего-то единого. Кроме того, разнородность сегментов делает невозможным применение к ним единой системы метрик. Есть те, которые могут развиваться как бизнес и масштабироваться, а есть и другие виды деятельности, роль которых в том, чтобы удовлетворять местный культурный спрос.

Сложность управления креативными индустриями состоит ещё и в том, что это межведомственный процесс, где на одном поле встречаются разные министерства: министерство культуры, туризма, экономики, минцифры и т. д.

С точки зрения масштабов сегменты креативных индустрий тоже крайне разнородны, и их экономику неправильно сравнивать друг с другом. Почти по любым экономическим параметрам половина суммарного объёма всего сектора будет обеспечена двумя — IT и рекламой. В свою очередь культура в экономическом измерении будет серьёзно им уступать.

«Наконец, особенность креативных индустрий — это зачастую их невидимость для госорганов и недооценённость, ведь это не заводы и пароходы. Эти люди успевают вырасти, стать звёздами и уехать ещё до тех пор, как станет заметна их роль в статистике. А когда увидели — это уже свет умершей звезды. Поэтому здесь требуется совершенно другая мобильность и другой принцип взаимодействия», — сказал Евгений Куценко.

Вопрос приоритетов

К управлению креативными индустриями нельзя подходить только с экономическими и стоимостными мерками, и эта особенность учтена при разработке Стратегии развития Пермского края.

«Особенность проекта стратегии в том, что социальное здесь выходит на первое место и мы говорим не только об экономических показателях. Креативная экономика делает свой вклад и в социальное развитие: создаёт возможность для самореализации, возможность формирования комфортной среды, понимания нужности в своём регионе, желание остаться в нём, в конце концов — вклад в борьбу за человеческий капитал, которая сейчас очевидна», — отметила Татьяна Чуксина.

Эту мысль поддержала и Алла Платонова, министр культуры Пермского края. В регионе действуют частные музеи и даже единственная в России частная филармония, но это скорее маленькие институции, напомнила она. В то же время невозможно представить себе полностью самоокупаемой Пермскую художественную галерею, при этом выполняющую все требования к хранению музейных экспонатов, реставрации. Тем более учитывая строительство нового здания. Примера самоокупаемого театра оперы и балета не существует нигде в мире. Поэтому, по мнению Аллы Платоновой, решение состоит в поиске баланса между господдержкой и бюджетной деятельностью, с одной стороны, а также спонсорской поддержкой, — такой подход делает учреждения более устойчивыми.

«Когда мы говорим о культуре, экономические показатели стоят не на первом месте. Важнее всего — задача социальная, задача формирования культурного предложения. Безусловно, во всех классификациях и музеи, и театры, и филармонии относят к креативной экономике, они, безусловно, эту экономику генерируют и сами способствуют тому, чтобы другие сферы экономики тоже развивались. Но всё-таки мы скорее говорим о повышении экономической эффективности бюджетных учреждений, а не о самоокупаемости», — отметила Алла Платонова.

Например, от сегмента народно-художественных промыслов власти не будут требовать стать самостоятельным игроком экономики. Здесь, по словам министра, подход будет основан на поддержании и развитии традиционных народных промыслов как вдохновляющего ресурса для всех остальных направлений, например моды, дизайна.

По словам Татьяны Санниковой, генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния», организация выполняет функции центра, работающего с народными художественными промыслами и художественными ремёслами Пермского края.

«Перед нами стоит цель: из той размытой среды творцов и рукодельников или самодельников сформировать некую среду обитания, которая будет производить продукцию — системно, разнообразно и отвечая на запросы рынка. Сейчас отрадно видеть, каким образом всего лишь за 2,5 года поменялась ситуация. Как из людей, которые делали что-то приятное лично для себя и для своих знакомых, стала вызревать среда обитания тех людей, которые производят некий продукт. Хотя, конечно, на новый этап перешли не полторы тысячи человек, которые изначально были в нашей статистике шквального анализа четырёхлетней давности, а несколько десятков», — поделилась Татьяна Санникова.

Основными болями отрасли, по её словам, являются кадровый состав, необходимость изменения и увеличения компетенций в разных сферах, не только в маркетинге, но и в дизайне, а также организация разнообразных коллабораций.

В то же время даже среди курируемых минкультом сегментов креативных индустрий есть и те, которые способны развиваться по экономической модели. Одна из них — кинопроизводство, относящееся к направлению «производство аудиовизуального контента».

«Здесь мы последовательно выстраиваем индустриальную историю, которая будет приносить Пермскому краю различные выгоды, как финансовые, так и нефинансовые. Например, киноотрасль повышает привлекательность региона», — сказала Алла Платонова.

По словам Алёны Семериковой-Волковой, руководителя Пермской кинокомиссии, директора АНО «Центр развития кинопроизводства», стоит задача к 2030 году обеспечить производство 10% российского кино на территории Уральского кинокластера, к 2035-му — 20%.

«Исторически 80% российского кино производится на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. А на остальные 20% претендуем мы. Мы выделили четыре основных KPI, которые будут влиять на развитие индустрии. Это наличие и количество образовательных программ, развитие инфраструктурных элементов, количество объектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в производстве, и количество снимаемых картин, если быть точнее, количество смен, которые реализуются на территории края по игровому кино», — рассказала она.

Кадровый ресурс

Отдельное внимание на стратегической сессии было уделено подготовке кадров для креативных индустрий региона. В случае если их дефицит сохранится, креативным отраслям неминуемо угрожает спад, считает Иван Ермолин, основатель Molotov Streetwear, студии кастомизации Custom.Works.

«Нам нужны не только производственники, которые шьют одежду, но и специалисты в креа­тивном создании одежды, в диджитал-фэшн, маркетинге, фото, дизайне — необходимо большое количество специалистов. Что будет через 5—10 лет, когда все швеи состарятся и к нам на замену никто не придёт? Когда человек-дизайнер уйдёт в IT или мультипликацию? Кто будет разрабатывать вещи, рисовать лекала? Мы просто перестанем существовать или столкнёмся с большими проблемами», — сказал он.

Сейчас наиболее активно специализированная подготовка кадров ведётся на уровне профессионального образования, однако есть планы расширить возможности и для школьников.

В Перми уже действует единственная в России общеобразовательная школа, в аттестатах выпускников которой кроме общеобразовательных предметов есть предмет «Дизайн». По словам главы Перми Эдуарда Соснина, в этом году в двух пермских образовательных учреждениях будут созданы школы креативных индустрий. Всего их появится две: на базе Детской музыкальной школы №6 «Классика» (территориально — во Дворце молодёжи) и Пермского музыкального колледжа. Школьники 5—11-х классов смогут сделать первые шаги в таких творческих направлениях, как звукорежиссура, дизайн одежды, анимация, разработка видеоигр. Школы креативных индустрий будут созданы на средства из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования.

Кроме того, привлекаются и частные инвестиции. В конце прошлого года Пермский край и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве по открытию школы цифрового искусства «Муза». Это будет онлайн-университет творческих профессий с курсами в области искусства и современных творческих индустрий, в том числе программы для школьников, например по AR/VR-разработке, саунд-дизайну и другим направлениям.

Что касается высшего образования, то о планах по подготовке кадров для креативных индустрий региона рассказала Галина Володина, директор НИУ ВШЭ — Пермь. В настоящее время пермский кампус вуза реализует онлайн-бакалавриат по направлению «Дизайн», а также действует программа переподготовки кинопродюсеров на базе высшего образования.

Также обсуждаются программы переподготовки по специальностям сценаристов и мультипликаторов. Кроме того, планируется очная подготовка дизайнеров по нескольким направлениям.

«Среди них — коммуникационный дизайн, мода, предметный дизайн, дизайн среды и интерьеров. Ближайшие планы: 1 сентября 2025 года мы открываем бакалавриат по дизайну, не менее 60 человек, и бакалавриат «Управление в креативных индустриях», — рассказала Галина Володина.

Образовательные программы появляются в качестве отклика на потребности самих индустрий. Например, действующая сейчас программа подготовки кинопродюсеров, так же как и запланированная программа подготовки сценаристов, была инициирована АНО «Центр развития кинопроизводства». Примечательно, что если на первый поток кинопродюсеров было набрано чуть больше 10 студентов, то на второй было почти 200 заявок и конкурс шесть человек на место.

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