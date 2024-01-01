Алёна Морозова Стремительное развитие Глава Перми представил депутатам гордумы отчёт об итогах работы администрации в 2023 году Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 28 мая, глава администрации Эдуард Соснин выступил со своим первым ежегодным отчётом перед депутатами.

Представляя депутатам свой отчёт, глава Перми сделал акцент на том, что сейчас «перед муниципалитетом стоит задача не только сохранить достигнутый уровень, но и приумножить темпы развития города, заданные подготовкой к юбилею».

Дорожное строительство и общественный транспорт

Как рассказал Эдуард Соснин, в прошлом году объём дорожного ремонта превысил 1 млн кв. м. За счёт дополнительных средств, которые выделены на содержание и ремонт дорог, будут увеличены площадь вывоза снега зимой и количество обработок реагентами дорог всех категорий. Часть этих денег направят на улучшение летнего содержания и увеличение площади ремонтов.

Сейчас продолжается ремонт трамвайной сети города в рамках концессионного соглашения. Уже отремонтированы пути на улицах Куйбышева и Дзержинского. Ведутся работы на ул. Мира. Все работы планируется завершить в 2025 году.

В прошлом году парк общественного транспорта пополнился 30 новыми трамваями. Ожидается, что в Пермь поступят ещё 14 единиц техники. В рамках развития транспортной инфраструктуры будет установлено 85 остановочных павильонов.

Благоустройство

В юбилейном году удалось создать два новых сквера (на улицах Яблочкова и Корсуньской) и выполнить ремонт на 17 объектах озеленения. Начато благоустройство набережной на участке от Перми I до «Мотовилихинских заводов». Также было отремонтировано более 80 фасадов зданий.

По проекту «Зелёное кольцо» практически завершены работы на территории основной части Черняевского леса. К концу этого года будет завершено обустройство долины реки Егошихи, отметил глава Перми.

О работе администрации в сфере благо­устройства высказался заместитель председателя думы Максим Спиридонов. По его словам, одна из основных задач, которая стояла перед мэрией в год 300-летия Перми, — создание комфортной городской среды. В ходе этих работ отремонтировано около двух десятков скверов, завершён ремонт Комсомольского проспекта и других объектов.

«На мой взгляд, приоритетом для городских властей, конечно же, должно стать расселение и снос аварийного жилья. У нас до сих пор таких домов достаточно много. Да, мы здесь движемся, у нас вводятся в эксплуатацию новые муниципальные дома. Один уже построен, и два на подходе, ещё один дом будет сдан чуть позже. Помимо этого, обратил бы внимание на состояние нашей ливневой канализации, тоже есть к чему стремиться. И, безусловно, один из ключевых проектов — это «Зелёное кольцо». Очень многое уже сделано, но ещё больше предстоит сделать для того, чтобы наши городские долины малых рек стали более экологичными, более привлекательными местами притяжения для наших пермяков», — рассказал о приоритетных задачах Максим Спиридонов.

Образование, культура и молодёжная политика

В рамках нацпроектов в прошлом году строи­лись новые школы и библиотеки, ремонтировались детсады и восстанавливались объекты культуры.

Построены новые корпуса гимназии №33 и школы дизайна «Точка», безвозмездно передана школа в микрорайоне Ива, а две школы открыты в рамках концессионных соглашений. В 2024—2026 годах планируется сделать капремонт детских садов и школ, выполнить благоустройство их территорий и построить спортивные площадки. На эти цели предусмотрено 2,3 млрд руб.

К 300-летию города была реконструирована «Дача Синакевича» в Закамске, а театр «Балет Евгения Панфилова» разместился в отдельной части Дома молодёжи. В прошлом году в городе началось развитие молодёжных пространств на базе общественных центров.

В ходе заседания думы депутат Наталья Рослякова высказалась об итогах работы администрации в сфере образования.

«В докладе главы Перми была не только констатация факта, что сделано, но и были даны поручения ведущим департаментам на ближайшие годы. Например, на базе детской музыкальной школы №6 мы понимаем, что будем ожидать развития и открытия школы креативных индустрий. Это тоже новое направление и для всей страны, и для нашего региона», — отметила Рослякова.

Развитие спорта

В прошлом году в Перми проведено более 290 спортивных мероприятий, появилось несколько новых спортивных площадок, открылся манеж «Спартак». На сегодняшний день пермяки могут заниматься спортом более чем на 60 спортивных площадках и на 82 школьных стадионах.

В начале года начал работать бассейн на ул. Гашкова, 20 в Мотовилихе, а сейчас завершается реконструкция ледовой арены в Кировском районе. Планируется построить бассейн в Орджоникидзевском районе и спортивную трассу для лыжероллеров.

Исполнение бюджета, инвестиции и новые рабочие места

Как отметил в своём докладе Эдуард Соснин, за последний год экономика Перми демонстрирует положительные тенденции: растут промышленное производство, оборот в сфере торговли и услуг, заработная плата. Если в 2023 году объём собственных доходов составил около 28 млрд руб., что выше уровня 2022-го на 10%, то к 2026 году ожидается рост до 34 млрд руб.

На территории Перми реализуется 47 приоритетных инвестпроектов, которые уже принесли в экономику города более 41 млрд руб., создано 1400 новых рабочих мест.

Отчёт об исполнении бюджета города по итогам прошлого года на пленарном заседании представила замглавы Перми Яна Фурман. В 2023 году в городскую казну поступило 56,9 млрд руб. План по доходам был перевыполнен на 7%. Выросли и налоговые поступления, и неналоговые доходы.

В целом расходы городской казны оказались на таком же уровне — 56,9 млрд руб. (95,6% от планового показателя). Профицит — 40 млн руб.

«В качестве положительного момента отмечаю работу с задолженностью. Здесь администрация добилась достаточно неплохих результатов. Более эффективной стала работа по недопущению новой задолженности по налоговым платежам. Мы тоже очень рады этому и надеемся, что эта работа будет продолжена. По инвестициям у нас немного проседают проценты исполнения, и хотелось бы, чтобы планирование было более чётким, а главное, чтобы не было проблем с муниципальными заказами по исполнению инвестиционных проектов», — оценила итоги исполнения бюджета первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник.

Спикер гордумы Дмитрий Малютин отметил, что в целом городской бюджет исполнен хорошо, поскольку все социальные обязательства выполнены на достаточно высоком уровне. В то же время из 46 реализуемых в 2023 году инвестпроектов по восьми исполнение бюджетных инвестиций составило 0%.

«Необходимо критически взглянуть на такую реализацию наших планов и учесть это в дальнейшем. Ведь одна из главных задач анализа исполнения бюджета прошлого года — это извлечь уроки на будущее», — подчеркнул Малютин.

Подводя итоги заседания, спикер гордумы позитивно оценил результаты 2023 года, поскольку, по его словам, удалось достаточно ровно пройти ответственный юбилейный год, а по ключевым экономическим и социальным показателям добиться роста и выхода на допандемийный уровень. И теперь нужно удержать набранные темпы, продолжить создавать в Перми комфортные условия для жизни и работы, заключил Дмитрий Малютин.

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