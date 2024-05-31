«Путешествия развивают пермских учителей» Поделиться Твитнуть

Современным школам предъявляют всё новые требования и вызовы. В таком жёстком режиме учителям важно сохранять высокую мотивацию и исключать эмоциональное выгорание. Команда школьного интернет-портала «Перемена-Пермь», реа­лизующая медийные проекты в сфере образования, ведёт отдельную работу по развитию и поддержке пермских педагогов. Что это за направление, рассказала Наталья Ханова, главный редактор сетевого СМИ «Перемена-Пермь», директор АНО ДПО «Центр проектов «Переменим».

Наталья, как редакция школьного СМИ стала работать с педагогами и почему?

Первым нашим проектом для учителей стал клуб «Пишут учителя», который объединил педагогов, увлекающихся литературным творчеством. В карантинный год совместно с «Российской газетой» организовали конкурс «Учителя в эпоху ковида». Сейчас на нашем портале представлена целая летопись того непростого периода, когда дети и взрослые оказались в изоляции, а на плечи учителей легла обязанность обучать и поддерживать их с помощью новых технологий.

Вы всегда говорите, что проекты команды «Переменим» держатся на плечах учителей. Это так?

Хедлайнеру нашей деятельности — фестивальному движению «Переменим Пермь» 11 лет. Это реализация десятков проектов, включающих работу с десятками школ. Примерно 360–400 учителей в год сотрудничают с командой «Переменим». Участвуя в наших мероприятиях, педагоги со своими подопечными создают итоговые продукты проектов: городские фотовыставки, производственные кейсы, научно-исследовательские проекты, театральные постановки.

У «Переменим» есть и образовательные курсы для педагогов?

Эти курсы — результат нашего командного опыта. Названия проектов говорят сами за себя: «Учитель — наставник медиацентра в школе», «Бережливая педагогика», «Основы проектной деятельности в школах», «Инфографика для медиацентра», «Педагог — руководитель исследовательской работы». Очень популярны курсы по грантрайтингу. Наша команда реализовала 57 грантов, поэтому мы делимся опытом со школами. Каждый курс оставляет учителю дорожную карту и инструменты.

Что нового предложила «Переменим» педагогам в этом учебном году?

Педагоги сами подсказали нам новое направление — образовательный туризм. В октябре 2023 года мы проводили Всероссийский медико-педагогический форум «Здоровье школьников», куда пригласили известного дагестанского педагога Анжелу Байрамбекову. Она так красочно рассказала про свою родину, про достижения образования, что педагоги-слушатели захотели побывать в гостях у дагестанских коллег. Мы так и поступили.

Весной 2024 года в Дагестане побывали директора и педагоги из Орды. Буквально пару дней назад мы сделали гостевой визит пермских директоров в Орду. Поездка стала точкой передышки. А пермские и ординские учителя наметили не меньше десятка совместных проектов. Поэтому мы и дальше планируем углублять и расширять такую работу.

Этим летом планируется ещё одна поездка в Дагестан и в Ульяновск. Уверена, что наши образовательные программы, выездные программы станут новым инструментом развития школьного образования в регионе.

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