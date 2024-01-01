Фестиваль Владимира Спивакова, немое кино и прогулки по Каме Афиша на неделю 3-9 июня Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня в Перми начинает курсировать электрокатамаран «ЭкоходЪ-2». Помимо регулярных рейсов до Закамска и обратно, он будет ежедневно выполнять прогулочные рейсы по Каме: с понедельника по четверг — в 16:00, с пятницы по воскресенье — в 12:00 и 20:00. Также запланированы рейсы с тремя разными экскурсионными программами: «По волнам истории Перми» (пн-чт 18:00, пт-сб 18:00, вс 14:00 и 18:00), «Мосты Перми» (пт-сб 14:00 и 18:00, вс 16:00) и «Огни большого города» (пн-чт 20:00). Кроме того, по пятницам и субботам в 20:30 будет отправляться рейс с музыкальной программой «Музыка на камских волнах».

На набережной возле Речного вокзала открывается уличная выставка о городской поэзии. Она познакомит жителей и гостей города с творчеством таких поэтов, как Василий Каменский, Владимир Радкевич, Владимир Котельников, Владислав Дрожащих, Вячеслав Раков, Владимир Лаврентьев, Григорий Данской, Евгений Гусев. Связующим мотивом выставки стали образы города в пермской поэзии. Поэты, чьи стихи представлены на ней, по-своему переживают городские кварталы и наделяют их символическими смыслами — это пространства детства, любви, разлуки, вдохновения, судьбы. На открытии выставки пермские поэты прочитают стихи, а создатели выставки расскажут о замысле и возможностях экспозиции. Вместе они обозначат новую творческую локацию в городе, которую можно использовать для поэтических слэмов, литературных экскурсий и самостоятельного погружения в поэзию Перми.

Проект «Немое кино в Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино. «Доктор Джекил и мистер Хайд» — немой фильм ужасов 1920 года, выпущенный на студии Paramount. Фильм является экранизацией повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Луиса Стивенсона. Зловещего мистера Хайда сыграл знаменитый актёр Джон Бэрримор. Эта роль вошла в золотую коллекцию мирового кинематографа и служит примером актёрского мастерства. Во время демонстрации картины пианист Александр Колесников выступит в роли самого настоящего тапёра и сопроводит фильм стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой.

Строительство новой, малой, сцены Пермского театра юного зрителя завершилось в конце 2023 года. Она расположилась на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Дом уездного земства» на ул. Пермской. Руководство театра приглашает заглянуть в закулисье малой сцены и своими глазами увидеть то, что обычно скрыто от любопытных взглядов публики. А ещё у зрителя будет возможность помочь персонажам сказок выбраться из затруднительных положений и убедиться в том, что настоящие чудеса в театре творятся не только на сцене, но и за кулисами, в театральных цехах и даже коридорах. Приобрести билеты можно на сайте ТЮЗа.

С 3 по 11 июня кинолаборатория Док-резиденция (18+) приглашает на открытые мастер-классы о документальном кино. В Пермь приедут приглашённые спикеры, встречи открыты для всех желающих. Преподаватель ВГИКа и МШК, ведущий подкаста «Крупным планом» на «Кинопоиске» Всеволод Коршунов объяснит, почему в XXI веке документальное кино обгоняет игровое, режиссёр Ольга Аверкиева расскажет, как режиссировать жизнь в документальном кино и почему важно сформировать собственный киноязык, а оператор Артур Соколов поделится своими мыслями о том, как запись звука влияет на съёмочный процесс и как вести работу со звуком в процессе монтажа фильма. Начало каждой встречи в 19:00. Зарегистрироваться на мастер-классы можно здесь.

В Центральном выставочном зале Перми работает выставка «Маг танца», посвящённая юбилею руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко. Экспозиция, рассказывающая о работе хореографа в Перми, состоит из афиш, программок, буклетов, эскизов костюмов, видеозаписей миниатюр и фотографий. В рамках выставки запланированы сборные и индивидуальные экскурсии от театральных экскурсоводов, начальника костюмерного цеха Пермского театра оперы и балета Андрея Волосатых и парфюмерного стилиста Юлии Нефёдовой, а также несколько авторских встреч с краеведом Миланой Фёдоровой «Прикосновение к полёту: Пермь и МАГ» — впечатления зрителя через путешествия. Ближайшая встреча запланирована на этот вторник. Записаться на неё можно по тел. 212-86-47.

На этой неделе в Перми начнётся XV фестиваль народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова. Одно из самых значимых и любимых пермяками событий в мире музыки состоится с 6 по 10 июня. В программе фестиваля — произведения Баха, Генделя и Брамса и других композиторов. Старт фестивалю «Владимир Спиваков приглашает...» даст концерт, посвящённый симфонической музыке Бетховена, Мусоргского и Шостаковича. Для тех, кто не сможет посетить концерт очно, будет организована онлайн-трансляция из Большого зала филармонии. Приобрести билеты можно на сайте филармонии.

В Пермском театре оперы и балета запланирована концертная программа к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Солисты Пермской оперы и оркестра исполнят сочинения Михаила Глинки, Сергея Василенко, Николая Метнера, Фёдора Надененко, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других композиторов на стихи великого поэта.

Экшен-фильм новозеландского режиссёра Ли Тамахори. По сюжету, в 1830-х годах проповедник Томас Манро, бывший солдат, отправляется в далёкое путешествие в Новую Зеландию, чтобы помогать там британским колонистам и искупить свои грехи прошлого. Однако скоро он обнаруживает себя в самом центре войны между двумя племенами маори. Вместе с дочерью вождя Рангимаи он пытается предотвратить кровопролитие, а заодно понять, какова его собственная роль в этих событиях и насколько крепка его вера.

Проведение экофеста в Перми стало уже традицией. В этом году запланирована насыщенная программа. Участники фестиваля пройдут экопрактикумы и квест на тему осознанного взаимодействия с природными ресурсами, посетят лаборатории и интерактивные площадки для погружения в природу, сделают гнёзда для птиц и домики для насекомых, узнают основы правильной сортировки и утилизации отходов, отправятся на экскурсии в Черняевский лес и долины рек Егошиха и Данилиха. Кроме того, на деловой программе представители предприятий расскажут о своём опыте поддержки экологии города. Состоится стратегическая сессия по разработке концепции развития территории «Разгуляй» и круглый стол по защите зелёных насаждений города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.