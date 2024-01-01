Полина Путякова журналист Технопарки становятся экосистемой партнерства На ЦИПРе в Нижнем Новгороде обсудили будущее инновационной инфраструктуры высокотехнологичного бизнеса Поделиться Твитнуть

фото: Елена Ягафарова

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2024» в Нижнем Новгороде состоялась партнерская сессия «Инновационная инфраструктура. Технологии будущего». Темой разговора стала роль технопарков в стимулировании экономики, цифровизации регионов и бизнеса и поддержке стартапов. Кроме того, на конференции обсудили перспективы трансформации бизнес-модели управляющих компаний технопарков. Организаторами сессии выступили Холдинг «ЭР-Телеком» и технопарк Morion Digital.

По словам Оскара Ягафарова, директора сети технопарков по модели Morion Digital и модератора сессии, технопарк как специализированная инфраструктура для развития научно-технических инноваций, является важным элементом для формирования точек роста на территории страны. «При этом технопарк — это в первую очередь не про стены, а про людей и их совместные содержательные действия. Иначе говоря, про экосистему партнёрства», — отметил он.

Одним из важнейших элементов этого партнерства являются региональные власти, заинтересованные в социальном, экономическом и технологическом эффекте от развития инновационной инфраструктуры.

Для Пермского края вопросы цифровизации являются одним из главных приоритетов. регион вошел в ТОП-5 рейтинга CNews по объему ИКТ-бюджетов субъектов федерации за 2022 год. Край за последние три года в три раза улучшил показатели в рейтинге цифровой зрелости регионов и в 2024 году вышел на 14 место из 88 среди регионов РФ. При этом глава региона Дмитрий Махонин поставил задачу войти в ТОП-10.

Как отметил заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития и туризма Алексей Черников, регион активно внедряет высокотехнологичные решения: «умная» подсветка улиц и архитектурных объектов, остановочные комплексы, информационные стелы, системы видеонаблюдения, цифровизация в направлении сотовой связи, мобильного и проводного интернета и так далее. Неслучайно Пермь на 2024 год объявлена «столицей умных городов», и в июне именно здесь состоится V Всероссийский форум по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Соответственно, Пермский край является крупным заказчиком услуг высокотехнологичных компаний и заинтересован в их развитии на своей территории. «Многие инновационные технологии формируются сейчас на стыке отраслей, поэтому очень важно создать «площадку», которая позволит объединить сообщество креативных индустрий, обеспечить обмен опытом, навыками и идеями, реализовать совместные проекты. Кроме того, в регионе исторически сильна отрасль IT, и она продолжает развиваться. Поэтому инновационная инфраструктура необходима нам и как фактор привлечения трудовых ресурсов, а значит, развития экономики», — заключил Алексей Черников.

Говоря о трендах развития инновационной инфраструктуры в России, заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Игорь Дроздов отметил, что исторически появление инновационной инфраструктуры начиналось с государственных технопарков. Однако сейчас частные технопарки уже не являются экзотикой. «У фонда Сколково 26 региональных операторов, одним из которых и является Morion Digital, естественно, все они опираются на инфраструктуру. И на две трети это государственные технопарки, а на одну треть — частные», — сказал он.

При этом первоначально частные технопарки зарождались в формате девелоперских проектов. Осуществлялось преобразование территорий, и они становились модной точкой притяжения молодежи из сферы IT, для которой важна не только интересная работа, но и качественная городская среда, интересное общение. Частные технопарки уловили эту потребность и стали точками городского притяжения.

«Однако, если говорить про будущее с учетом мировых трендов, вижу перспективу в том, что технопарки станут объектами технологической инфраструктуры при крупных индустриальных партнерах. Роль технопарка как девелоперского бизнеса сойдет на нет. Вместо этого они будут обслуживать потребности основного бизнес-направления индустриального партнера: в технопарке разместятся компании, создающие технологии, комплиментарные ему», — сказал Игорь Дроздов.

Спикер отметил, что как девелоперский проект технопарки вряд ли могут быть прибыльными. А новая модель стимулирует инвестиции в них крупного заказчика в рамках развития его собственного капиталоемкого производства.

Слова об эффективности новой модели технопарков поддержал директор по B2G АО «ЭР-Телеком Холдинг» Илья Васкецов. Он отметил, что темпы развития «ЭР-Телеком Холдинг», как самой динамично развивающейся телекоммуникационной компании в России, обусловлены в том числе кооперацией с инновационным предпринимательством.

«Ни одна крупная корпорация не может создать все компетенции в рамках своего бизнеса. Поэтому нам необходимо создавать инструменты поддержки инновационного предпринимательства вокруг себя. Сейчас в технопарке Morion Digital 70 резидентов, и с существенной частью из них у нас есть контракты. Они создают субпродукты, которые мы используем в конечных цифровых сервисах для населения, бизнеса и государства», — рассказал спикер.

По его словам, основной объем финансовых ресурсов закономерно сосредоточен в руках крупнейших корпораций из сферы ритейла, банковского бизнеса, телекоммуникаций и т.д. Они управляют большими процессами и имеют соответствующие ресурсы. При этом инновационное предпринимательство, как правило, испытывает их нехватку, и это сдерживает их развитие. Технопарки новой модели решают эту проблему — позволяют предпринимателям встретиться с реальными деньгами. При этом инновационное предпринимательство сохраняет организационную самостоятельность, то есть соответствующую степень свободы, но имеет крупного партнера, который помогает ему быстрее развиваться.

Смена модели затронула и управляющие компании технопарков. До сих пор они занимались в основном материальной инфраструктурой, то есть зданиями, инженерными системами и т.д. Теперь же более насущным становится вопрос обеспечения софт-инфраструктуры,то есть появление на площадях технопарка контрактных компаний по металлообработке, приборостроению, промышленному дизайну, разработке электроники и т.п.

Один из хороших примеров развития технопарка по такой модели — группа «ТехноСпарк», которая сама создает технологические компании и работает по модели стартап-студии, развивая собственную инфраструктуру. По словам Олега Лысака, генерального директора группы «ТехноСпарк», такая трансформация технопарков позволяет создать условия, в которых стартап мог бы в сжатые сроки провести нужное количество проб и выйти на первые партии изделий. Все остальные варианты для молодых технологических компаний практически неподъемны: закупка оборудования только для того, чтобы получить опытный образец, это прямая дорога в долину смерти, а размещение заказа на обычном заводе почти нереально.

«Такая модель отвечает задачам импортозамещения, которые открыли в material-based областях и сфере DeepTech большое количество ниш для запуска и быстрого развития технологических стартапов. Новые вызовы требуют развития соответствующей инфраструктуры, и тут необходима эволюция управляющих компаний технопарков в сторону модели стартап-студий, или «фабрик стартапов»», — рассказал Олег Лысак.

Управляющая компания, выполняющая функции стартап-студии, может привлекать элементы софт-инфраструктуры, а может создавать их сама. Что важно, она также может и должна запускать компании и на первых этапах инвестировать в их развитие, привлекая, в том числе, спин-оффы крупных корпораций для выделения в качестве новых компаний. Разумеется, эта новая роль предполагает резкое повышение компетентности управляющих компаний.

Государственный сегмент инновационной инфраструктуры в России развивается весьма активно, в том числе в академической среде. В настоящее время Министерство науки и высшего образования РФ реализует программу по строительству современных кампусов международного уровня — об этом рассказал Олег Чурилов, директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего образования РФ. Сейчас на стадии строительства находятся 19 кампусов, а к 2036 году, согласно указу президента, их должно быть 40. Спикер отметил, что в кампусах планируется организовать такие территории, где студенты будут работать в лабораториях технологических лидеров.

«Этим федеральным проектом Платформа университетского технологического образования дает возможность студентам, аспирантам почувствовать себя в шкуре предпринимателя, сделать реальный стартап с реальными деньгами. Ресурсы будут привлекаться из разных источников: у нас есть гранты студенческих стартапов, инвестиции 22 стартап-студий по всей стране и инвестиции пяти созданных университетских венчурных фондов. Благодаря этой инфраструктуре, мы рассчитываем вырастить новых технологических лидеров», — рассказал эксперт.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас мы наблюдаем момент начала нового цикла развития инновационной инфраструктуры. Количество инновационных предпринимателей и технологических стартапов кратно увеличилось за последние годы, и этот тренд привлекает частных инвесторов. В инфраструктуру приходят инвестиции, появляются компании, заинтересованные в создании собственных технопарков.

фото: Елена Ягафарова

Специально для «Нового компаньона» Оскар Ягафаров подвел итоги сессии. Он отметил один из важнейших тезисов обсуждения: технопарк — не просто девелоперский проект, а сложный, комплексный продукт, создаваемый совместно с партнёрами. Его ключевая ценность — в совокупности ресурсов, направленных на эффективное развитие технологического бизнеса. При этом «меню» продукта трансформируется соответственно этапу развития компании — от стартапа до корпорации.

«Со стороны всех участников высокотехнологичной среды мы видим значимые системные шаги: со стороны регионов создаются комфортные условия для высокотехнологичного бизнеса, резидентам технопарков предоставляются налоговые льготы, регионы сами выступают заказчиками high-tech решений. В каждом регионе можно получить поддержку федеральных институтов развития, в частности — Фонда Сколково. Со стороны Министерства науки и высшего образования РФ создаются условия для создания программ обучения по технологическому предпринимательству. При этом успешное обучение специалиста заканчивается запуском собственного стартапа с инвестициями бизнес-ангелов и венчурных фондов. Всегда стоит вопрос в поиске идеи для стартапа, и тут возникает роль корпорации как источника «умных денег». Крупный технологичный бизнес заинтересован в работе с молодыми компаниями, готов делиться своим экспертным видением будущих трендов и способствовать развитию и продаже продуктов таких стартапов, используя свои возможности. Нередко такое взаимодействие продолжается инвестированием или покупкой стартапа», — констатирует Оскар Ягафаров.

В этой достаточно системной конструкции очевидно определяется и роль технопарка как связующего элемента. Он выступает точкой сборки и кристаллизации этой среды и ресурсов: инфраструктуры, мер поддержки, инвестиций, идей, сотрудничества и талантов.

«Открытым остается вопрос развития классической бизнес-модели управляющей компании технопарка. Фокусировка на сервисную или поддерживающую функцию, событийную, создание своего акселератора или даже стартап-студии на базе технопарка — вот минимальный перечень реализуемых направлений.

Передовые технопарки создают все условия для появления множества новых высокотехнологичных молодых компаний. Именно поэтому передовые управляющие компании технопарков, создав условия для массового создания стартапов в видимых им нишах, двигаются в сторону создания на своей базе стартап-студий.

В любом случае, как показывает международная практика, на запуск и достижение значимых результатов каждому технопарку нужно не год или два, а десятилетия упорной ежедневной работы», — заключил Оскар Ягафаров.

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