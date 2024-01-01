Фестивали большие и маленькие Афиша уикенда 31 мая — 2 июня Поделиться Твитнуть

Пермская Арт-резиденция приглашает на вернисаж двух новых выставок — «Взгляд в будущее» и «Наследники античности». Экспозиция первой объединяет архитектурные и дизайнерские проекты выпускников Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» и Пермского строительного колледжа. Учащиеся обоих образовательных учреждений — будущие проектировщики, от работы которых зависит облик не только Перми, но и других территорий. «Наследники античности» — выставка живописи, на которой представлены 28 работ художников, обучающихся в академии. Обе выставки будут работать до 30 июня. Вход на вернисаж бесплатный, в последующие дни посетить выставки можно будет по билетам Арт-резиденции.

Сегодня вечером в Пермском театре оперы и балета — программа из двух одноактных балетов. Сначала зрители увидят «Свадебку» Игоря Стравинского в хореографии Иржи Килиана. Живое исполнение этого произведения подразумевает привлечение перкуссионистов, пианистов, солистов оперы, хора и, конечно же, дирижёра. Только так можно создать задуманный композитором ритуал по либретто Петра Киреевского, который опирался на тексты из сборника народных песен. Второй балет вечера — The Second Detail Уильяма Форсайта. Он исполняется под синтетический бит, но требует самоотдачи от танцовщиков: им предстоит доказать, что знаменитый хореограф пришёл не разрушать классику, а усовершенствовал то, что досталось в наследство от Петипа и Баланчина.

Всероссийский фестиваль «Медвежонок» хорошо показал себя на 300-летии столицы Прикамья, и его было решено сделать ежегодным. В этом году в программе: бесплатные кинопоказы, мастер-классы, масштабная реконструкция съёмочной площадки, детские игровые шоу и активности, концерт с участием звёзд, работа открытого кинотеатра, конкурс детского и семейного кино, питчинг новых проектов, круглый стол в рамках деловой программы локейшн-тур. Расписание работы фестивальных площадок и билеты на кинопоказы — по ссылке.

Блошиные рынки «ПермьВинтаж» с насыщенной программой проходят в Центре городской культуры с 2022 года. Тематика всегда разная. На этот раз мероприятие запланировали на 1 июня, Международный день защиты детей, поэтому в качестве темы выбрали детство. Это будет не просто традиционная «блошка», а комплексный фестиваль второй жизни вещей и приятного и полезного времяпрепровождения с детьми. Гостей ждут лекция о правилах устойчивого гардероба, мастер-классы по мультипликации и гравюре, буккроссинг, своп (бесплатный обмен хорошими, но ненужными вещами), винтажный развал и многое другое. Подробное расписание событий и регистрация на них — на сайте ЦГК.

Фестиваль «Курица или яйцо» станет важным шагом в формировании традиции проведения семейных гастрономических фестивалей в Чайковском городском округе. Его участники откроют для себя преимущества домашней кухни, узнают множество кулинарных рецептов, смогут поделиться опытом приготовления вкусных и полезных блюд, а также продемонстрировать свои таланты в творческих конкурсах и игровых состязаниях. Мероприятие состоится впервые, но его концепция ранее была высоко оценена экспертами: фестиваль занял 2-е место в финале ХII международной премии Russian Event Awards-2023 в номинации «Лучшая идея туристического события».

В этот же день в Усть-Кишерти пройдёт краевой фестиваль театров кукол и мультипликации «Всамделишные сказки». В этом году он приурочен к Году семьи и 100-летию Кишертского округа. «Всамделишные сказки» — это фестиваль под открытым небом, который будет интересен всем, кто любит сказки, мультфильмы и куклы. Гости посмотрят кукольные спектакли коллективов Прикамья и фестивальные мультфильмы, посетят Аллею сказок и выставку «Кукольные истории», смогут поучаствовать в мастер-классах по гончарному мастерству, рукоделию и рисованию.

В Перми же 1 июня стартует второй Фестиваль пермского искусства. Это цикл концертных программ, авторами, участниками и создателями которых являются уроженцы или жители Перми. Цель фестиваля — познакомить жителей города с пермскими композиторами, писателями, поэтами, исполнителями и артистами, дать пермякам возможность обратить внимание на творчество земляков. Фестиваль откроет концерт камерного оркестра «Орфей» под управлением Петра Юркова. Гостем открытия станет талантливый исполнитель из Перми, ставший известным на всю Россию, — Лев Бакиров, лауреат и обладатель Гран-при различных международных конкурсов, обладатель премии Bravo, учащийся Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных. В последующие дни фестиваля, который будет продолжаться до 12 июня, запланирован концерт музыки пермских композиторов, концерт вокальной музыки, вечер пермской поэзии и Большой хоровой собор на эспланаде.

Powerslide Drift Contest — это праздник дрифта под открытым небом, на котором соберутся сильнейшие пилоты со всего Урала и будут бороться за звание Короля дрифта. Гостям обещают два дня зрелищных заездов на мощнейших автомобилях по специально оснащённой трассе, DJ-сеты, автомобильную выставку, вкуснейшую еду от лучших заведений города и многое другое.

Экстремальный забег на трамплин «Царь горы» проводится в Чайковском с 2016 года и традиционно собирает до тысячи участников со всей России. Бегунам предстоит преодолеть 400 м вверх на одном из самых высоких трамплинов в Европе — в федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова. Зрители не только получат яркие впечатление от наблюдения за состязаниями, но и смогут поучаствовать в разных активностях: прокатиться по канатной дороге, попрыгать на надувных батутах, посетить мастер-классы, нанести памятную гравировку на медаль и многое другое. Зарегистрироваться на забег и изучить его подробную программу можно здесь.

Ведущий артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров традиционно собирает друзей на свой день рождения. Праздничный концерт — это повод встретиться с друзьями и поговорить о театре, жизни и времени. Артист расскажет, как шла работа над ролями Иуды, Креонта, Городулина, Максимилиана, Меннерса, Солиста ВИА «Молодость» и другими персонажами, а также поделится забавными историями из мира театра. В концерте примет участие блистательный партнёр Альберта Макарова по сцене — джазовый пианист Александр Колесников. Билеты можно приобрести на сайте Городских зрелищных касс.

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