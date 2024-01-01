Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Я не представляю свою жизнь в другом городе» Номинантка Строгановской премии Наталья Полещук — о жизни в балете, о том, что такое балетная семья, и о том, что для неё значит Пермь Поделиться Твитнуть

Среди номинантов Строгановской премии 2024 года есть имя Натальи Полещук. Оно мало что говорит широкому пермскому сообществу, но если напомнить прежнюю фамилию Натальи — Моисеева — балетоманы реагируют очень живо. Она была блистательной примой Пермского балета, танцевала все самые важные классические партии, была пленительной Золушкой и Жизелью, а в 2000-е годы отважно отправилась покорять новую территорию — современную хореографию, исполнив главную партию в балете Дагласа Ли Souvenir, который принёс театру премию «Золотая маска».

Пресс-служба театра

Это то, чем знаменита Наталья Моисеева; но на Строгановскую премию она выдвигается не за это. Став педагогом-репетитором Пермского театра оперы и балета, она способствует успеху всех, буквально всех балетных постановок последних лет и многих выдающихся современных танцовщиц, в том числе главных звёзд Пермского балета, таких как Полина Ланцева, Булган Рэнцэндорж и Стефания Гаштарска.

Наталья, какие чувства вы испытываете по поводу вашей номинации на Строгановскую премию?

Это очень неожиданно и приятно! Моя работа в театре мне кажется абсолютно незаметной. А оказывается, результаты работы замечают!

Я очень хорошо помню на сцене вас и ваших ровесниц. В истории Пермского балета прославился класс Надежды Павловой и Ольги Ченчиковой, который выпустила Людмила Сахарова. А ваш выпуск, по-моему, тоже был выдающийся…

Да! Я считаю, что незаслуженно мало ценится работа нашего педагога Лидии Григорьевны Улановой. Её выпускницы много танцевали и танцуют именно в нашем театре, мы втроём — Наташа Гусева, Юлия Машкина и я — стали последними на сегодняшний день заслуженными артистками в труппе, и все — выпускницы Улановой. Сейчас ярко дебютировала Диана Куцбах из её выпуска, она идёт на ведущие партии, Катя Лебедева успешно продвигается…

Как вы пришли в балет?

Случайно! И случайно оказалась именно в Перми.

Я родом из Санкт-Петербурга, но много переезжала с мамой. Мы жили в Чебоксарах, и там я начала учиться в музыкальной школе по классу скрипки. Отучилась три года, и мы переехали в Екатеринбург. Там мы пришли в школу искусств имени Дягилева — именно на базе этой школы теперь в Екатеринбурге открылось хореографическое училище. В школе работало четыре отделения: музыкальное, хореографическое, изобразительного искусства и общеэстетическое, но на музыкальном отделении было только обучение фортепиано, скрипки не было, да и не хотелось мне заниматься музыкой — я для этого была недостаточно усидчива. Рисовать я никогда не умела. Оставался балет! Балет был детской мечтой моей мамы, я же его терпеть не могла, но согласилась пойти на хореографическое отделение ради мамы.

Мне было десять лет. В этом возрасте надо, по идее, поступать в училище, а я только пошла в школу искусств.

Антон Завьялов

Через два года в Екатеринбург приехало с концертом Пермское хореографическое училище. Я пошла на концерт, и меня зацепило! Мама узнала, где училище поселили на гастролях, и мы поехали знакомиться. Меня посмотрела Нинель Георгиевна Пидэмская, и сказала: «Нет, нет. Ты не подходишь. У тебя фигура проблемная. Не езди в Пермь, не трать время, всё равно не поступишь».

Тогда мама мне сказала: «Не реви. Мы всё равно туда поедем. Не возьмут в Пермь — мы поедем в другое училище». И мы поехали, прямо посреди учебного года, в апреле, и… Меня взяли! Правда, с оговоркой: Людмила Павловна Сахарова записала, что берут с испытательным сроком на год, а если по истечении учебного года не будет хороших результатов, меня исключат.

Вы артистка балета, ваш супруг Виталий Полещук — артист балета, ваша дочь — артистка балета… Что такое балетная семья?

Антон Завьялов

Балетная семья — это и тесное взаимопонимание, и непременный конфликт сложных характеров.

Мы с Виталием вместе ещё со школьной скамьи. Он был выпускником, а я училась в пятом классе. Мне было 15 лет, когда он начал за мной ухаживать, мы стали дружить, а как только я пришла в театр, мы поженились.

Как-то у нас была общая премьера — «Спящая красавица» в мае 1991 года. Мы вводились парой, и это была моя первая главная партия в трёхактном балете. Утром перед премьерой на уроке Виталий прыгает — и что-то случается с ногой… Дома говорит: «Я не могу встать на ногу». Я поняла, что слетает премьера… Но Виталик поступил очень по-джентльменски: попросил сделать ему блокаду, вышел на сцену и поддержал меня. Правда, в па-де-де в третьем акте его вариации исключили, сразу после адажио я вышла на свои вариации.

А после спектакля ему надели гипс.

Ваша дочь продолжает вашу династию…

Мы очень не хотели, чтобы Катя шла в эту профессию. Она училась в вокальной студии при театре, выходила на сцену в оперных спектаклях с детским хором, успешно училась во французской школе… Ничего, как говорится, не предвещало! И вдруг в девятилетнем возрасте её накрыло: «Я хочу быть балериной!»

Я ей говорю: «Катя, посмотри в зеркало!» Она у нас полненькая была. Профессия наша жестокая, требует жёсткости, и это накладывает отпечаток: мы порой высказываемся резко даже по отношению к своим детям. Я ей сказала: «Катя, ты толстая!»

Антон Завьялов

Мы думали, что на этом разговор закончен. Но через два дня она меня спросила, как похудеть. Я ей: «Не ешь по вечерам, и всё». И она перестала ужинать. Мы ужинаем поздно, после спектаклей, и вот мы садимся за стол, а Катя не идёт! Она поставила цель, и этой цели достигла.

Потом она попросила папу договориться с преподавателем гимнастики в училище, чтобы с ней поделать упражнения на растяжку. Виталий договорился с Татьяной Евгеньевной Резаевой, и Катя после уроков, сразу после школы, в любой мороз, с семикилограммовым рюкзаком топала в училище на индивидуальные уроки, чтобы Татьяна Евгеньевна её растягивала.

Это было единственное наше вмешательство в Катино обучение — то, что Виталий договорился с педагогом по гимнастике. Остальное всё она сама.

Мы предупреждали дочь, что на неё всё время будут смотреть через лупу — как на ребёнка педагогов, солистов театра; будут замечать все мелочи, всегда будут сравнивать с родителями. Как бы она ни старалась, она всегда будет дочерью Моисеевой и Полещука. Но это был её выбор.

После окончания училища у неё были приглашения в театры других городов, но она осталась в Перми. Это тоже её сознательный выбор.

Антон Завьялов

Сейчас она сдаёт госэкзамены в Вагановской академии и скоро получит диплом педагога-репетитора.

Вы ведь воспитывали ещё одну девочку — вы удочерили племянницу, у которой произошло несчастье с родителями. Как у неё всё сложилось?

Всё хорошо! Ксюша в этом году оканчивает педагогический университет. Специализируется на работе с трудными подростками.

О чём вы сейчас мечтаете?

Глобальных желаний у меня сейчас нет. Я радуюсь каждому дню, благодарю судьбу за семью, за моих прекрасных детей, любимейшую работу, за то, что умею находить общий язык и с учениками, и с руководством труппы. Когда есть понимание с хореографом — это большое счастье. Мы с Алексеем Григорьевичем Мирошниченко на одной волне, я его понимаю и знаю, как воплотить то, что хочет балетмейстер.

Когда я начинала учиться, мне ужасно не нравилась Пермь. Всё было такое чужое! Я всегда думала, что ни за что здесь не останусь. Мечтала: вот окончу училище и наконец-то уеду!

Антон Завьялов

Обстоятельства сложились так, что я была вынуждена остаться, прежде всего, из-за Виталика, и вот теперь я благодарна судьбе, что она меня поставила в эти жизненные рамки. Теперь я не представлю свою жизнь в другом городе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.