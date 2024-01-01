Праздник земледелия, скульптура и киноклуб Афиша уикэнда 24-26 мая Поделиться Твитнуть

В пермском баре «Наташа» сегодня запланирован культурный вечер «Антракт». В программе: фрагмент из моноспектакля актрисы Люси Прохоренко «Пьяный «космонавт», выступления оперной певицы и контрабасиста, DJ-сет на виниле и околосветские беседы. В буфете будут угощать настойками, фирменными бутербродами и круассанами от кондитерской «Классика жанра».

Классический балет в постановке Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В сюжете «Корсара», основанном на одноимённой поэме Байрона, есть всё необходимое для зрительского успеха: история про пиратов с кораблекрушением, похищениями, любовными страстями и коварными предательствами… Хореография спектакля удивительно разнообразна: здесь и пряный колорит восточных танцев, и торжествующая гармония классики. Эти золотые страницы хореографии бережно сохранены постановщиком казанского спектакля «Корсар» Владимиром Яковлевым.

Сегодня в пермском Центральном выставочном зале открывается выставка «Маг танца». Выставка посвящена юбилею хореографа Алексея Мирошниченко и рассказывающая о его работе в Перми. На выставке будут представлены афиши, программки, буклеты, эскизы костюмов художницы Татьяны Ногиновой, готовые костюмы, видеозаписи миниатюр, работы театральных фотографов — Андрея и Никиты Чунтомовых, Марины Дмитриевой, Антона Завьялова и Алексея Гущина. Часть экспонатов впервые представлены для широкой публики. Они повествуют о постановках таких балетов, как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского, «Ярославна» Тищенко, «Золушка» и «Шут» Прокофьева, «Голубая птица и принцесса Флорина» на музыку Адана, «Условно убитый» и других.

В субботу в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт праздник Никола Вешний. Это важнейшая аграрная дата в традиционном календаре. В этот день в Прикамье приветствовали птиц, совершая обряд «встречи плишки» (трясогузки), выпекали «жаворонков», готовили ритуальную еду, чтобы получить хороший урожай льна и овощей, устраивали коллективный праздник завершения весенних полевых работ — «отсевки», «обсевки». Также в народе с этого дня ждали наступления настоящего тепла, начинали или заканчивали посев зерновых. Гости праздника в «Хохловке» примут участие в посевных работах, весенних обрядах, играх, хороводах, послушают частушки и старинные песни Прикамья. Кроме того, в музее состоятся мастер-классы по изготовлению птиц из пряжи и росписи сувенирных лошадок: святой Николай почитался как покровитель лошадей.

Пермская компания Promobot — крупнейший производитель сервисных роботов в России и Европе. Промоботы трудятся в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Чтобы познакомить детей и взрослых со своим инновационным производством, компания разработала специальный экскурсионный маршрут. Участники экскурсии смогут проследить весь цикл сборки роботов — от механической обработки деталей до аппаратной сборки, а также узнают, как изготавливают роботов-двойников, прикоснутся к силиконовой коже и попробуют «вживить» волосы. Кроме того, каждый сможет пообщаться с роботом V4 и человекоподобным роботом Алексом.

На предстоящей встрече киноклуба «Психоанализ кино» участники посмотрят южнокорейский фильм «Нужды путешественника» и на его примере разберут с психоаналитиком Мариной Старовойтовой тему лингвистических метаморфоз. Картина «Нужды путешественника» режиссёра Хон Сан-су с Изабель Юппер в главной роли вышла в российский прокат на этой неделе. Её герои заняты не только непременным распитием соджу, но и культурно-лингвистическим обменом — героиня Юппер учит корейцев произносить французские слова и просит прочитать ей стихотворения, выбитые на огромных валунах. Иностранный язык и чуждая культура являются одной из возможностей ускорить процесс самопознания. Киноклуб приглашает вместе наслаждаться неспешным кино и искать ответы на непростые, но важные вопросы.

Центр городской культуры вместе с граффити-магазином Plus Market собирают желающих прокачать скетчинг — технику рисования быстрых набросков. Встреча ориентирована для всех увлечённых граффити-культурой. Скетчлисты, фломастеры и карандаши будут раздавать на месте, но лучше взять свои. У участников будет два часа, чтобы нарисовать стритскетч по заданию-слову. В 19:00 подведут итоги батла.

Ранний стиль Джизуса (настоящее имя — Владислав Кожихов) сравнивали с Face, позже артист отошёл от рэпа и стал исполнять песни в жанре гранж. Был участником музыкального объединения «Коннект». На данный момент является основателем объединения Worldwide Baby. В эти выходные Джисус выступит в Перми с большим сольным концертом в рамках своего нового концертного тура Amor Fati. Зрители услышат любимые треки и новые работы.

В Пермском театре оперы и балета 26 мая пройдёт концерт симфонической музыки к 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. В первом отделении прозвучит «Мавра» Игоря Стравинского — удивительное в своём роде сочинение, написанное на стыке двух периодов в творчестве композитора, «русского» и «неоклассического». Во втором отделении зрители услышат редко исполняемое произведение Глинки «Князь Холмский», написанное к трагедии Нестора Кукольника. В завершение концерта прозвучит знаменитая «Камаринская» — фантазия на две русские темы. Пётр Чайковский высказал по поводу неё мысль, ставшую одной из самых цитируемых фраз о творчестве Михаила Ивановича: «Как дуб вырастает из желудя, так и вся русская симфоническая музыка повела своё начало из «Камаринской» Глинки».

В Пермской Арт-резиденции открывается выставка «75». Она посвящена творчеству семьи скульпторов Ольги и Николая Хромовых. Экспозиция, в которую также вошли работы из частных коллекций и галереи «Пермский период», не просто знакомит с творчеством двух интереснейших авторов, она даёт зрителям возможность понять, что творческая личность, даже в семейных отношениях, не просто остаётся личностью, но свободно и разнообразно воплощает своё видение мира и человека. Выставка «75» — это два разных мира, воплощённых в бронзе, мраморе, дереве, гипсе… Это также и память о Николае Хромове, и разговор о безграничных и уникальных возможностях скульптуры и её диалоге с нами, и о творческих возможностях семьи.

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