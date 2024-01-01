Зарина Ситдикова Делегация Пермского края принимает участие в ЦИПР-2024 Конференция по цифровой индустрии промсектора страны проходит в Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

Делегация Пермского края во главе с заместителем председателя регионального правительства Алексеем Черниковым принимает участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР)», которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба краевого мининформразвития и связи.

Пленарную сессию на тему «Технологическая независимость промышленной России» открыл председатель Правительства России Михаил Мишустин. В мероприятии также приняли участие другие представители кабмина, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и другие.

Перед началом пленарной сессии собравшимся представили лучшие российские технологические продукты и разработки на выставочных стендах. Участники конференции оценили легковой автомобиль VOLGA, выпуск которого начнётся уже в этом году. Делегация также посетила стенд госкорпорации по атомной энергии «Росатом» и ПАО «КамАЗ», площадку ОАО «РЖД», ПАО «Газпром нефть» и ряд других.

Гости ознакомились с новыми проектами по цифровизации промышленных процессов, которые реализуются компаниями из дружественных государств. Так, на стенде китайской компании Beijin Tech была представлена новейшая телекоммуникационная аппаратура и интеллектуальные системы для управления строительством, обслуживанием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры. Делегация также посетила объединённый стенд Белоруссии и площадку Ирана.

Начав своё выступление, Михаил Мишустин поприветствовал участников конференции и напомнил, что президент России Владимир Путин утвердил новые национальные цели развития, одна из которых — цифровая трансформация госуправления, экономики и социальной сферы. Добиться этого, по его словам, можно за счёт широкого применения больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей.

«Задачи очень масштабные, и, конечно, они требуют скоординированных действий и предпринимателей, и государства. Необходимая база для их выполнения есть», – подчеркнул председатель правительства.

Как отметил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, сегодня большое внимание уделяется рейтингу руководителей цифровой трансформации. Он рассчитывается на основе 11 показателей, направленных на достижение целей цифровой трансформации: уровень удовлетворённости жителей госуслугами, работа с платформами обратной связи, уровень импортонезависимости программного обеспечения, показатель цифровой зрелости и др.

«Возглавляемая мною позиция Пермского края на 12-м месте. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина продолжаем работу по продвижению в десятку лучших», – подчеркнул зампред.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что краевое правительство стремится сделать регион местом притяжения молодых и амбициозных IT-специалистов, поскольку перед всеми стоит важнейшая задача – создание и развитие собственных продуктов для импортозамещения.

«Знаю, что пермские IТ-компании предлагают надёжные и конкурентоспособные программные решения, могут предложить свой софт и услуги по его разработке», – отмечал глава региона.

В региональном мининформразвития и связи уточнили, что в информационной инфраструктуре Пермского края уже сейчас используются исключительно отечественные средства защиты данных, также осуществляется переход на российские цифровые продукты на рабочих местах пользователей региональных информационных систем. Для реализации задач цифровой трансформации в Прикамье активно используют возможности национального проекта «Экономика данных», созданного на базе текущего нацпроекта «Цифровая экономика».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.