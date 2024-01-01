Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль фестивалей Стартует новый сезон уникального проекта «59 фестивалей 59 региона» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начинается фестивальное лето. Жители региона уже знают: в высокий фестивальный сезон в течение каждого уик-энда можно посетить несколько фестивалей в разных территориях — благодаря уникальному проекту «59 фестивалей 59 региона» (0+), не имеющему аналогов в нашей стране.

Проект стартовал в 2009 году как фестиваль-путешествие, фестиваль-акселератор. Он решает сразу несколько задач: активизирует событийный туризм внутри Пермского края, ускоряет культурно-социальное развитие территорий, презентует разнообразие культурных кодов региона на внешнем информационном контуре.

Это фестиваль фестивалей: он объединяет в едином календарном цикле и единой идео­логии целый ряд малых территориальных фестивалей самой разной направленности: гастрономические и семейные, ландшафтные и свадебные, обрядовые и ремесленные, жанровые и земледельческие, молодёжные и детские, арт-фестивали и спортивные события.

Многие из них уже зарекомендовали себя, стали традиционными и проходят каждый год. Среди них, например, фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы» (село Буб Сивинского округа), посвящённый русской песенной культуре Пермского края: он ежегодно уже более 10 лет собирает лучшие фольклорные коллективы края и регионов России; или обрядовый праздник «Стрöча», о котором даже снят документальный фильм, и фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзмортлö козин» в деревне Сеполь Кочёвского округа — обрядовые коми-пермяцкие праздники, раскрывающие уникальную самобытность коми-пермяков; обрядовый календарный праздник удмуртского народа «Тол вӧсь» («Осеннее прошение») в селе Большой Гондыр Куединского округа, который проводится после завершения осенних сельскохозяйственных работ, или татарский праздник «Гусиные помочи» в деревне Аитково Лысьвенского округа — все они пользуются огромной популярностью у местных жителей и туристов.

Славная промышленная история Прикамья также отражена в фестивальном календаре. Праздник первого парохода в посёлке Пожва Юсьвинского округа посвящён инженерным открытиям вотчины Строгановых и Всеволожских, а дуэт фестивалей «Губаха Alive» и «Уральская кочегарка» (Кизел) рассказывает шахтёрскую историю Кизеловского угольного бассейна.

В 2024 году проект «59 фестивалей 59 региона» обновился примерно на треть. Среди премь­ер этого года — «Артель «Венстул», событие, посвящённое производству венских стульев, которое когда-то было на территории Берёзовского округа; большой ремесленный фестиваль «Ремесло» в Кунгуре, где живёт множество народных мастеров Пермского края; фестиваль уличных театров «Прорыв», тоже в Кунгуре; фестиваль коми-язьвинской культуры «Сарчик приносит весну» (Красновишерский округ), фестиваль археологической реконструкции «Железный город» (Чусовой) и многие другие.

Многие фестивали — «выпускники» проекта — переросли его рамки и активно живут как самостоятельные большие события. Здесь в первую очередь надо упомянуть театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (Губаха), который собирает тысячи зрителей со всей России на уникальное музыкальное театральное зрелище на вершине горы на закате.

Куратором фестиваля фестивалей является Пермский дом народного творчества «Губерния». Каждый год он проводит конкурс заявок муниципалитетов Прикамья, помогает доработать лучшие проекты, проводит обучающие семинары для проектантов, создаёт событийный календарь и информационную среду вокруг фестивальных событий.

«59 фестивалей 59 региона» по достоинству оценили все: и любители событийного туризма, и творческие силы на всей территории Пермского края. Это реальный инструмент продвижения территории, создания новых смыслов, в том числе экономических. Неудивительно, что в 2024 году фестивальная дирекция получила 100 заявок от 34 муниципальных образований Пермского края, а в целом за годы существования проекта в нём приняли участие все без исключения прикамские муниципалитеты.

Высокую оценку проект заслужил и у профессионалов за пределами Пермского края: в 2019 году он стал лауреатом I степени в номинации «Лучший бренд региона» VII Всероссийского конкурса в области событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo, а в 2022 году — финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший туристический календарь».

Впрочем, «59 фестивалей 59 региона» ориентированы в первую очередь на жителей Пермского края. Сейчас самое время изучить событийный календарь на сайте «Губернии» и начинать строить планы на лето.

Все фестивали имеют возрастное ограничение 0+.

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