Алёна Морозова Стратегия — на развитие В краевом парламенте состоялись «нулевые чтения» проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Правительство Пермского края в тесном сотрудничестве с представителями органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций разработало проект Стратегии социально-экономического развития (СЭР) Прикамья до 2035 года. В конце мая документ планируется рассмотреть и принять в первом чтении на заседании Законодательного собрания, в июне — во втором чтении, а затем будет разработан конкретный план мероприятий по её реализации.

Согласно концепции проекта Стратегии СЭР, основной упор в развитии региональной экономики будет сделан на повышении качества жизни населения через концентрацию ресурсов по шести ключевым направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зелёная экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие.

Реализация стратегии позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Так, определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП (валовой региональный продукт) по целевому сценарию — 103,6%, индекс производительности труда — 101,7%, инвестиции — 106,5%.

По задумке краевых властей, сейчас важно сохранять набранный темп, эффективно участвовать во всех федеральных программах и проектах, поддерживать и развивать инициативы регионального и местного уровней, а также создавать новые возможности в крае. Это всё для того, чтобы результаты совместного труда ощутила каждая семья, каждый житель Пермского края.

Конкретный план по развитию региона

«Стратегия является важным документом не только для каждого сектора экономики, но и для каждого жителя Пермского края. В сегодняшних непростых условиях краевым властям удаётся вести системную работу и формировать системообразующие документы. Стратегия является основой, планом дальнейших конкретных шагов по развитию Пермского края», — отметил в ходе «нулевых чтений» спикер краевого Законодательного собрания Валерий Сухих.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который представил концепцию проекта Стратегии СЭР, основной вызов, который стоит перед регионом, — это увеличение численности населения. В последние годы на неё влиял ряд факторов. Прежде всего, на уровень смертности повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Также в регионе работают над решением вопросов миграции населения и оттока в другие регионы.

Курс — на устойчивое развитие

Глава Прикамья Дмитрий Махонин пояснил, что главная задача для реализации этой цели — повышение инвестиционной активности в крае и работа по привлечению федеральных и внебюджетных средств.

«Это позволит увеличить поступления в консолидированный бюджет края, что расширит бюджетные возможности региона и изменит структуру бюджета в пользу расходов на здравоохранение, образование, спорт, культуру, инфраструктуру. Это обеспечит повышение качества жизни, приток в регион квалифицированных специалистов, а также в целом привлекательность региона», — подчеркнул губернатор.

Дефицит трудовых ресурсов — ещё одна задача, которую сегодня решают власти на федеральном и региональном уровнях. На численность трудовых ресурсов влияет рождаемость и смертность населения, а также миграция. По итогам прошлого года Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. В регионе также улучшаются миграционные показатели: в прошлом году из Пермского края уехали учиться в другие города 1050 выпускников, а приехали 2500. В вузы и техникумы Прикамья поступили молодые люди из 73 регионов страны. Кроме того, уже сегодня в регионе работают программы привлечения и эффективного распределения трудовых ресурсов под потребности рынка труда.

«Хочу подчеркнуть, что стратегия — это не просто документ, который мы, надеюсь, примем в ближайшее время, и не тот документ, который будет лежать на полке. Конечно же, мы должны на него ориентироваться и заниматься его реализацией. Вы прекрасно знаете, что президент обозначил основные направления развития страны до 2036 года. Векторы, заложенные в Стратегии развития Прикамья, синхронизированы с этими национальными целями. Благодаря этому взаимодействию и нашим усилиям мы планируем к 2035 году достигнуть устойчивого развития региона и сделать его ещё более привлекательным как для жителей, так и для гостей», — заключил глава региона.

Развитие экономического потенциала

Председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников отметил, что наш регион является промышленным, и важно, что в стратегии прописано развитие этой сферы.

«Будет развиваться промышленность — будут налоги, будут налоги — будет развиваться социальная сфера», — отметил Мельников.

Министр экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяна Чуксина рассказала, что для разработки данной стратегии была проделана очень серьёзная работа всем правительством Пермского края, деловым и научным сообществом, бизнесом, депутатским корпусом.

«На самом деле это только одна часть какой-то большой, очень серьёзной работы. Мы надеемся, что в мае стратегия будет принята в первом чтении, а в июне — во втором. После этого мы приступаем к не менее важному этапу работы — разработке плана мероприятий по реализации данной стратегии. Это будет документ, в котором будут отражены все необходимые шаги для достижения тех целей, которые мы себе ставим», — уточнила Чуксина.

Заместитель председателя экономического комитета краевого парламента Александр Козюков отметил, что самое важное в стратегии — это увеличение числа жителей региона.

«Отдельная важная задача — развитие экономического потенциала. Внимание уделено всем сферам. Появляются новые определения: зелёная экономика, развитие туризма, гостевой туризм, создание условий для того, чтобы к нам хотели приезжать. Главное, что всё это нацелено на улучшение качества жизни населения», — пояснил парламентарий.

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