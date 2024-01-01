Капитальное обновление В Нытве завершён капремонт семи многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Фото: региональный Фонд капремонта

В рамках краевой программы капитального ремонта в Нытве завершено обновление семи многоквартирных домов, в ходе которого было выполнено 10 видов работ, включая ремонт крыш и фасадов. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.

В частности, в домах №21, 23, 25 на ул. Карла Либкнехта были восстановлены исторические цветовые решения и архитектурные элементы фасада зданий, такие как молдинги, русты, розетки, эркеры и другие. В домах №11, 13, 15, 21, 23, 25 на ул. Карла Либкнехта и №16/5 на ул. Константина Симонова была произведена замена старого насыпного утеплителя на современные минераловатные плиты повышенной жёсткости. Также на крыше были установлены оцинкованные профлисты вместо шифера, который использовался с момента строительства домов. Были также установлены противопожарные люки и слуховые окна. Деревянные конструкции были обработаны специальным огнебиозащитным составом, а кровельное ограждение стало более надёжным.

В ведомстве подчеркнули, что строго следят за работами на крыше, так как от этого зависит безопасность и комфорт жильцов. Поэтому предусмотрен независимый строительный контроль подрядчиков.

После завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы распространяется гарантийный срок в пять лет. В течение этого срока подрядная организация несёт ответственность перед фондом и собственниками за качество работ. Если в течение гарантийного срока выявляются дефекты, то подрядчик обязуется устранить их за свой счёт.

Напомним, по региональной программе, утверждённой по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году планируется обновление 428 объектов общей площадью 1,6 млн кв. м. Благодаря этому улучшатся условия проживания более 50 тыс. жителей региона. Капитальные ремонты запланированы в 30 городах, включая Пермь, Березники, Чусовой, Соликамск, Краснокамск, Осу, Александровск, Горнозаводск и другие населённые пункты. Ремонт будет включать работы по крышам, фасадам, фундаментам, внутридомовым инженерным системам (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение), замене лифтов и другие виды работ.

В общей сложности краткосрочный этап программы на 2024—2026 годы предусматривает различные виды работ почти в 1000 многоквартирных домов.

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